Cédric Herrou a été interpellé à son domicile par une dizaine de gendarmes ce lundi. Le militant des droits de l'homme et écologiste a été placé en garde à vue.

L'agriculteur de la vallée de la Roya, Cédric Herrou, a été interpellé vers 7 heures du matin et placé en garde à vue ce lundi 23 novembre 2026 pour "provocation publique et directe non suivie d'effet à commettre un crime ou un délit", a indiqué le parquet de Nice, son domicile a été perquisitionné par une dizaine de gendarmes.

Propriétaire du Resto Paysan à Breil-sur-Roya (Alpes-Maritimes), le militant connu pour son engagement en faveur des migrants et ses positions anti-RN "a été mis en joue et menotté", selon ses proches. L'intéressé a posté une vidéo de son arrestation sur les réseaux sociaux, "cette arrestation est un coup de pression", indiquent ces derniers sur Facebook. "Non mais vous pétez les plombs les gars", peut-on également entendre sur la vidéo, de la bouche de Cédric Herrou lui-même.

D'après Cédric Herrou, cette visite des forces de l'ordre serait liée à une vidéo du 6 octobre dernier publiée en soutien au mouvement lycéen. "On n'éduque pas les enfants à coups de matraque. S'il faut user de la violence, on usera de la violence", indiquait-il dans un post. Un rassemblement de soutien est prévu ce lundi, à 17 heures, devant la gendarmerie de Menton, indique une publication sur le compte Facebook de Cédric Herrou.

"Défendre la dignité humaine ne devrait jamais conduire à de l'intimidation"

"On lui reproche une publication Facebook de début octobre où il appelait à soutenir les manifestations étudiantes et à respecter la jeunesse", est-il affirmé sur cette même publication. "Une dizaine de gendarmes de Menton ont débarqué sur le terrain de Cédric, arme au poing et ont encerclé la maison", peut-on également lire.

"Mettre en joue, menotter et interpeller Cédric Herrou à son domicile, de telles méthodes, si elles sont confirmées, sont profondément choquantes. La solidarité n'est pas un crime. Défendre la dignité humaine et venir en aide aux personnes exilées ne devrait jamais conduire à de l'intimidation", a réagi le Parti communiste français 06.

Plusieurs contrôles administratifs au restaurant de Cédric Herrou

Un peu plus tôt dans l'année, Cédric Herrou avait eu affaire à la maire de Menton et présidente de l'agglomération de la Riviera française, Alexandra Masson, dans le cadre de contrôles administratifs au sein de son restaurant associatif. "On s'en occupe : le préfet est saisi, le maire de Breil-sur-Roya, Sébastien Olharan, aussi. C'est en cours (...). Il fait beaucoup de choses illégales. Mais pour le moment c'est confidentiel", confiait-elle auprès de Nice matin en octobre dernier. Le maire de Breil avait déposé plusieurs plaintes pour diffamation à son encontre, nous apprend également le quotidien local.

Des contrôles sur l'hygiène, la sécurité et le droit du travail ont aussi été effectués le 6 novembre. Deux semaines plus tard, le 18 novembre, plusieurs irrégularités ont été confirmées par la préfecture, "notamment sanitaires", ayant conduit à un avertissement. Nice matin conclut en évoquant l'ouverture d'une enquête judiciaire après un contrôle d'urbanisme effectué en janvier 2026. Cédric Herrou dénonçait lui une "instrumentalisation politique". Une procédure est également en cours envers la mairie de Breil-sur-Roya, concernant la présence de caméras de surveillance que Cédric Herrou juge illégale. Une audience doit avoir lieu ce mercredi 25 novembre, rappelle France 3 PACA.