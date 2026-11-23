Gisèle Pelicot a indiqué vouloir saisir la justice. Elle accuse une maison d'édition d'avoir envoyé des photos et vidéos intimes d'elle à des médias dans le cadre de la promotion d'un essai, qui laisse par ailleurs entendre qu'elle serait complice de ce qu'elle a subi.

Gisèle Pelicot ne décolère pas. "Je me suis battue pour retrouver ma dignité et ma liberté. Je ne laisserai personne me les reprendre", affirme-t-elle à nos confrères de BFMTV. Victime dans la retentissante affaire des viols de Mazan, qui a été médiatisée bien au-delà de nos frontières, elle annonce ce lundi 23 novembre vouloir porter plainte contre une maison d'édition.

Dans une déclaration transmise à la chaîne d'information en continu, Gisèle Pelicot accuse cette maison d'édition d'avoir envoyé à plusieurs médias des photos intimes d'elle, ainsi que des vidéos, dans le but de promouvoir un essai. Essai qui, par ailleurs, laisserait entendre que Gisèle Pelicot n'était pas la victime que la justice a reconnue, mais la complice de ce qu'elle a subi dans le cadre de l'affaire dite des viols de Mazan.

"Une nouvelle violence"

Gisèle Pelicot se dit aujourd'hui "profondément choquée que des images relevant de [s]on intimité la plus absolue puissent" ainsi être "exhibées et instrumentalisées à des fins commerciales". Celle qui est devenue le symbole d'un combat qu'elle n'a pas choisi et dont la notoriété publique est désormais internationale dénonce ni plus ni moins qu'"une nouvelle violence".

Refusant que son "intimité devienne un argument publicitaire", Gisèle Pelicot s'attaque également au contenu de l'essai que la maison d'édition promeut. Selon elle, des scènes de viols la concernant y seraient décrites et donneraient "une interprétation de [s]a vie insupportable". S'estimant à nouveau "humiliée, exposée et blessée", et ce, "comme si l'épreuve du procès n'avait pas suffi", Gisèle Pelicot explique : "Je refuse, surtout, que l'on réécrive mon histoire en laissant entendre que j'aurais été complice de ce que j'ai subi."

Alors que Gisèle Pelicot promet d'user de "toutes les procédures nécessaires à l'encontre de la maison d'édition Tinbad et de l'auteure de cet ouvrage", son avocat, Me Christophe Bigot, révèle que sa cliente, mais aussi "toute sa famille", sont dévastées. Gisèle Pelicot "est confrontée à une situation qui relève d'une perte complète de repères éthiques et moraux d'une part. D'autre part, c'est une violation caractérisée de la loi, et elle n'entend pas se laisser faire", ajoute l'avocat.