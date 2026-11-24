Deux adultes et trois enfants ont été retrouvés morts dans un appartement à Kehl, en Allemagne, lundi 23 novembre. Les circonstances de ce drame familial restent à déterminer.

C'est l'absence de plusieurs enfants à l'école qui a donné l'alerte. Lundi 23 novembre, les forces de l'ordre allemandes se sont rendues au domicile d'une famille dans le quartier de Sundheim, à Kehl, une ville située de l'autre côté du Rhin, face à Strasbourg. Selon la chaîne publique allemande Südwestrundfunk (SWR), personne n'a répondu à la porte de l'appartement.

Un policier et une témoin ont alors tenté d'accéder au logement. Tous deux ont été légèrement intoxiqués par des émanations de gaz et transportés à l'hôpital, rapporte le média allemand. Les pompiers ont été mobilisés pour sécuriser l'appartement, situé dans la Richard-Wagner-Straße, et contrôler les autres logements de l'immeuble.

Une fois les lieux sécurisés, les enquêteurs ont découvert plusieurs personnes inanimées. Selon le quotidien allemand Die Welt, cinq membres d'une même famille sont morts : deux adultes et trois enfants. Le SWR précise que le père de famille figure parmi les victimes. Deux autres enfants de la famille ont été pris en charge par les secours.

A Kehl, une possible intoxication au monoxyde de carbone

D'après le quotidien régional Badische Zeitung, une intoxication au monoxyde de carbone pourrait être à l'origine des décès. Cette hypothèse n'a toutefois pas été officiellement confirmée dans les premiers éléments communiqués sur le drame.

Particulièrement dangereux, le monoxyde de carbone est un gaz invisible, inodore et non irritant. Il peut notamment être produit par un appareil de chauffage défectueux ou une mauvaise combustion. Une fois inhalé, il empêche le sang de transporter correctement l'oxygène. Les intoxications les plus graves peuvent provoquer une perte de connaissance, voire entraîner la mort.

Deux hypothèses étudiées par les enquêteurs à Kehl

La présence de gaz dans l'appartement ne permet pas encore de déterminer les circonstances exactes des décès. Selon le SWR, les enquêteurs cherchent à savoir si les émanations résultent d'une défaillance technique ou d'un acte criminel. Aucune de ces deux pistes n'est confirmée à ce stade.

Dans son communiqué, la municipalité de Kehl indique que les autres appartements de l'immeuble ont été contrôlés par les pompiers et qu'il n'existe plus de danger immédiat. La police criminelle poursuit ses investigations pour déterminer l'origine des émanations et établir les causes exactes de la mort des cinq membres de la famille.