La cour d'appel de Versailles a ordonné ce mardi que le policier mis en cause pour avoir tué Nahel Merzouk en juin 2023 soit jugé pour meurtre. L'avocat du fonctionnaire estime martèle lui que le tir était "légitime".

Près de trois ans après la mort de Nahel Merzouk lors d'un contrôle routier à Nanterre en juin 2023, la justice a ordonné ce mardi 24 novembre le renvoi du fonctionnaire devant la cour d'assises des Hauts-de-Seine pour meurtre. La cour d'appel de Versailles a retenu l'existence de "charges suffisantes" à l'encontre de l'accusé et écarté le "fait justificatif soulevé par la défense", a-t-elle détaillé. Le décès du jeune garçon de 17 ans avait provoqué plusieurs nuits d'émeutes en France et était devenu le symbole des violences policières. Depuis le drame, plusieurs rebondissements sont venus éclabousser l'affaire Nahel.

Le 3 juin 2025, deux juges d'instruction avaient ordonné le renvoi de Florian Menesplier devant la cour d'assises pour meurtre, suivant les réquisitions du parquet de Nanterre. En mars dernier, après l'appel du policier qui a effectué cinq mois de détention provisoire avant d'être remis en liberté, la cour d'appel de Versailles avait répondu en ordonnant que le fonctionnaire soit renvoyé non plus pour meurtre mais pour "violences ayant entraîné la mort sans intention de la donner", et confirmé le non-lieu pour le second policier présent lors de l'intervention.

Enfin, la Cour de cassation avait annulé la requalification des faits en "violences ayant entraîné la mort sans intention de la donner". La chambre de l'instruction de la cour d'appel de Versailles, cette fois-ci "autrement composée", ce qui signifie que ce sont trois nouveaux magistrats qui se sont penchés sur l'intention d'homicide imputée à Florian Menesplier lors d'une audience à huis clos en septembre, a rendu sa décision ce mardi matin, aussi à huis clos.

L'avocat du policier annonce former un pourvoi en cassation

Alors que la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Versailles considère qu'il y a des charges suffisantes pour retenir que le policier a volontairement donné la mort, son avocat annonce à BFMTV qu'il va former un nouveau pourvoi en cassation contre cette décision. "Je vais soutenir la légitimité du tir", explique l'avocat qui attend un non-lieu et donc que le policier ne soit pas du tout jugé. "Le péril imminent est plus qu'évident", poursuit Me Laurent-Franck Lienard. "Ils refusent de dire le droit, on va les y contraindre. Ce tir est légitime et on finira par le faire juger", abonde l'avocat chez nos confrères, ce qui permettrait d'annuler le renvoi de son client devant la cour d'assises des Hauts-de-Seine pour meurtre.

Toutefois, la cour de cassation ne juge pas les faits qui vous opposent à votre adversaire. Elle se prononce sur la conformité en droit, c'est-à-dire qu'elle vérifie que les juges ont appliqué la bonne règle de droit. La stratégie de l'avocat de Florian Menesplier a donc peu de chances d'aboutir. L'avocate de l'un des passagers de la voiture salue, elle, "une décision forte" de la justice. "Elle retient la qualification de meurtre, la seule à la mesure de la gravité des faits", dit-elle. "Cette affaire sera donc jugée par le peuple, au nom duquel la justice est rendue", conclut Me Karen Noblinski.

Florian Menesplier devrait donc être jugé devant une cour d'assises et son jury populaire, un cas de figure dans lequel il encourt 30 ans de réclusion criminelle. S'il est renvoyé pour "violences ayant entraîné la mort sans intention de la donner", il doit comparaître devant une cour criminelle départementale, composée uniquement de magistrats professionnels, avec une peine comprise entre 15 et 20 ans de réclusion criminelle.