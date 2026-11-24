Une enquête a été ouverte après des accusations visant des élèves d'une école de formation des officiers de police en Seine-et-Marne. Le directeur général de la police national a saisi la justice.

Dans quelques mois, ils seront amenés à diriger des équipes de policiers. Entrés en formation en septembre 2025, les 450 élèves de la 31e promotion de l'École nationale supérieure de la police (ENSP) de Cannes-Écluse, en Seine-et-Marne, doivent pour la plupart obtenir leur diplôme début 2027. Mais plusieurs d'entre eux sont aujourd'hui mis en cause dans une affaire révélée dimanche 22 novembre par Le Parisien.

Le quotidien s'est appuyé sur des témoignages anonymes et des captures d'écran de conversations privées entre élèves. Dans ces échanges, notamment sur Whatsapp, figurent des insultes visant un futur officier d'origine maghrébine, ainsi que des photomontages représentant des musulmans en train de prier avec des cibles superposées. Une photographie montre également un mannequin vêtu d'un uniforme militaire allemand, le bras tendu à la manière d'un salut nazi. Des versions numériques de Mein Kampf, le livre d'Adolf Hitler, auraient circulé entre plusieurs élèves.

La direction de l'établissement a pourtant eu connaissance de ces publications dès le 7 juillet 2026, selon Le Parisien. Un élève a remis à sa hiérarchie un rapport accompagné de captures d'écran. Plus de quatre mois après ce signalement, les auteurs présumés de ces publications n'ont toujours pas été sanctionnés, rapporte le quotidien. L'élève qui a dénoncé les faits, lui, a été suspendu.

L'élève suspendu est lui-même visé par des accusations

Cette suspension intervient dans un contexte de dénonciations croisées entre plusieurs membres de la promotion. L'élève à l'origine du signalement est lui-même accusé par certains de ses camarades d'avoir tenu des propos racistes, antisémites et violents, mais aussi de faits de harcèlement.

Selon le communiqué de la procureure de Fontainebleau, relayé par l'AFP, cet élève a également porté plainte pour agression sexuelle le 4 novembre dernier. Il affirme avoir reçu plusieurs coups de branche d'arbre sur les fesses, malgré ses protestations, lors d'un exercice de secourisme organisé en avril 2026. Il aurait par la suite fait l'objet de rapports rédigés par ses camarades, mettant en cause son propre comportement.

L'Inspection générale de la police nationale (IGPN) a mené une enquête administrative qui a conclu à de graves manquements déontologiques. L'élève a été suspendu à titre conservatoire. Cette mesure provisoire ne constitue pas une sanction disciplinaire définitive.

Laurent Nuñez dénonce les faits et une enquête judiciaire est ouverte

Le parquet de Fontainebleau a été saisi dès le 29 octobre par le commandant de l'établissement, en application de l'article 40 du Code de procédure pénale. Cet article impose notamment aux fonctionnaires de signaler au procureur les crimes ou délits dont ils ont connaissance dans l'exercice de leurs fonctions. Une enquête préliminaire a été ouverte.

Lundi 23 novembre, Laurent Nuñez, a condamné sur X des faits qu'il juge "inacceptables". Il a également précisé qu'une trentaine d'élèves ont été auditionnés dans le cadre de l'enquête administrative et que deux d'entre eux ont été mis en cause.

D'autres mesures disciplinaires pourraient être prises. Selon les informations de TF1, une élève doit notamment comparaître devant un conseil de discipline. En parallèle, l'enquête judiciaire doit permettre de vérifier les différentes accusations et d'établir d'éventuelles responsabilités pénales à l'encontre des élèves concernés.