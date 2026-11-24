Un garçon de 3 ans et une fillette de 4 ans ont été retrouvés dans la cave d'une maison à Meulan-en-Yvelines, lundi 23 novembre. Les deux enfants ont été confiés à l'aide sociale à l'enfance et leur mère a été placée en garde à vue.

Un matelas et un petit chauffage d'appoint. C'est dans ces conditions que deux enfants âgés de 3 et 4 ans ont été découverts lundi 23 novembre dans la cave d'une ancienne maison de ville, rue de l'Abreuvoir, à Meulan-en-Yvelines. Selon une source policière, la porte de la pièce aurait été fermée de l'extérieur.

La situation de ces enfants avait déjà attiré l'attention de la directrice de l'école de Meulan Paradis. D'après une source proche du dossier, cette dernière avait signalé leurs absences répétées depuis la rentrée des vacances de la Toussaint. Une enquête a été ouverte à la suite de ce signalement.

La mairie et la police municipale seraient alors intervenues une première fois au domicile familial, où elles auraient constaté l'insalubrité du logement. C'est toutefois le signalement d'un voisin qui aurait conduit la police nationale à intervenir.

Deux enfants retrouvés "glacés" dans une cave à Meulan

Le voisin aurait alerté les forces de l'ordre sur la présence d'enfants enfermés dans une cave, avec pour seul équipement de chauffage un appareil d'appoint. Selon les informations du Parisien, les deux enfants ont été retrouvés dans "un état lamentable".

Le garçon de 3 ans n'aurait porté qu'un t-shirt et un sweat-shirt, tandis que la fillette de 4 ans était vêtue d'une culotte et d'un t-shirt. Aucune couverture ni nourriture n'aurait été retrouvée dans la pièce. Seul un matelas et un chauffage d'appoint auraient été découverts sur place. Les deux enfants, décrits comme "glacés" par une source proche du dossier, ne parleraient pas à l'heure où sont écrites ces lignes.

Les deux enfants ont depuis été confiés à l'aide sociale à l'enfance (ASE), chargée notamment de la protection des mineurs en danger. Leur mère a, quant à elle, été placée en garde à vue.

Plusieurs éléments restent à éclaircir, notamment la durée pendant laquelle les enfants auraient été enfermés dans la cave et les circonstances dans lesquelles ils s'y sont retrouvés. Les éventuelles suites judiciaires de la garde à vue de leur mère ne sont pas encore connues.