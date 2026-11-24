Carla Bruni va être jugée pour "association de malfaiteurs". Elle est soupçonnée, avec son mari Nicolas Sarkozy et neuf autres personnes, d'avoir joué un rôle dans la fausse rétractation de Ziad Tiakeddine dans une autre affaire judiciaire

Le couple Sarkozy - Bruni mêlé à une nouvelle affaire judiciaire. Enfin, nouvelle, tout est relatif. L'affaire est en réalité apparue durant l'enquête sur l'affaire du financement libyen de la campagne présidentielle de 2027 de Nicolas Sarkozy, plus précisément en novembre 2020 après la rétractation orchestrée d'un des principaux accusateurs de l'ancien chef de l'Etat, l'intermédiaire Ziad Tiakeddine.

Dans cette affaire nommée "Sauver Sarko", les 11 mis en examens sont renvoyés devant le tribunal correctionnel de Paris sur la décision des juges d'instruction rendue ce mardi 24 novembre 2026. Le procès est prévu de 3 novembre au 2 décembre 2027. Nicolas Sarkzoy, mais aussi son épouse Carla Bruni, font parti des prévenus. Ils doivent être jugés pour "association de malfaiteurs en vue de commettre une escroquerie en bande organisée" et "recel de subornation de témoin".

La chanteuse, mannequin et ancienne Première dame est soupçonnée d'avoir joué un rôle décisif dans l'opération médiatique et judiciaire consistant à mettre en scène la fausse rétractation de Ziad Tiakeddine dans Paris Match, BFMTV et auprès de la justice. L'opération elle-même aurait été pilotée par la communicante et amie de Carla Bruni, Michèle Marchant surnommée "Mimi". Ziad Tiakeddine qui avait joué les intermédiaires entre Nicolas Sarkozy et le régime libyen de Mouammar Kadhafi et avait incriminé l'ancien chef de l'Etat était finalement revenu sur ses propos en automne 2020 pour corroborer la version de Nicolas Sarkozy, mais avait pour cela reçu une compensation financière de 4 millions d'euros selon les conclusions d'une enquête judiciaire.

Qu'est-il reproché à Carla Bruni dans l'affaire liée à Nicolas Sarkozy ?

C'est un téléphone qui relie Carla Bruno à l'affaire dite "Sauver Sarko". Un téléphone relié à "une nouvelle ligne complètement déconnectée du reste" selon les propos tenus auprès de son informaticien en décembre 2019, rapporte Médiapart. L'enquête de l'Office de lutte contre la corruption et les infractions financières et fiscales a établi que la ligne en question a servi à la communication entre plusieurs protagonistes de la fausse rétractation de Ziad Takieddine. Le journal précise que dans un des messages Mimi Marchand rend compte à Carle Bruni de "l'évolution de l'opération au Liban" où Ziad Takieddine avait trouvé refuge après une précédente condamnation.

Carla Bruni est également suspectée d'avoir permis le rapprochement entre David Layani, un entrepreneur dans le secteur de la Tech, mis en cause pour avoir financé une partie de "Sauver Sarko", et l'équipe de Mime Marchand pour la mise en œuvre de l'opération.

La défense de Carla Bruni dans l'affaire "Sauver Sarko"

Mise en examen, Carle Bruni a bien tenté de se défendre face aux soupçons, mais ses explications ont été remises en cause par les enquêteurs. Au sujet du téléphone, elle avait d'abord expliqué avoir demandé l'ouverture de cette ligne pour ses enfants. Sauf que la ligne a été mise au nom d'"Alexandre" alors qu'aucun de ses enfants ne se prénomme ainsi et que des lignes aux noms des enfants de l'ancien couple présidentiel sur la même période ont été retrouvés. Le numéro été par ailleurs enregistré dans le répertoire d'autres mis en cause associé à la photo de la chanteuse.

Carla Bruni a ensuite déroulé une autre version selon laquelle elle s'était procurée ce téléphone en attendant de récupérer le sien qui devait être réparé après une casse survenue durant une séance de sport. Problème : le téléphone censé être remplacé n'a jamais quitté la chanteuse. L'appareil avait été saisi en 2023 et l'analyse de son contenu archivé avait démontré qu'il n'avait jamais cessé d'être utilisé, ni étéremisé dans un tiroir ou laissé chez un réparateur, comme le rapporte Médiapart.

L'avocat de Carla Bruni, Paul Mallet, a affirmé à Médiapart que la ligne de téléphone secrète de la chanteuse avait été ouverte "bien avant les faits objets de la procédure et pour les besoins de ses enfants". "Les juges d'instruction se sont uniquement concentrés sur les communications téléphoniques en lien avec les protagonistes de ce dossier, dont les relevés ont, eux, pu être reconstitués. Mme Carla Bruni-Sarkozy apportera des éléments démontrant qu'elle a utilisé cette ligne téléphonique pour communiquer ponctuellement avec des proches, totalement étrangers à la procédure", a ajouté le conseil.

Quelle peine encourt Carla Bruni ?

Carla Bruni, qui sera jugée pour "association de malfaiteurs en vue d'une escroquerie en bande organisée". Un fait passible d'une peine de 10 ans de prison et de 150 000 euros d'amende et pouvant grimper jusqu'à 15 ans de prison selon le caractère public ou non de la cible visée, selon l'article 450-1 du Code pénal. Nicolas Sarkozy, poursuivi pour le même chef d'accusation, est exposé aux mêmes sanctions.

L'ancienne Première dame a déposé quatre recours devant la chambre de l'instruction en début d'année 2026 pour faire annuler les poursuites. L'intégralité des recours a toutefois été rejetée dans un arrêt daté du 10 novembre et consulté par RTL. Les avocats de la chanteuse avaient soulevé deux nullités et deux irrégularités dans la procédure et demandaient en conséquence l'annulation d'une audition de Carla Bruni en tant que témoin et de plusieurs procès verbaux de la procédure incriminant leur cliente. La justice a cependant écarté tous les arguments et les recours des avocats.