Un TER reliant Troyes à Paris a percuté un poids lourd vendredi 27 novembre dans l'Aube. La collision a fait 13 blessés légers, dont les deux conducteurs. Le trafic a été interrompu toute la journée entre Troyes et Paris

Deux chocs, puis un train stoppé plusieurs centaines de mètres plus loin : c’est la scène qui s’est déroulée vendredi 27 novembre, peu avant 8 heures, lorsqu’un TER qui venait de quitter Troyes en direction de Paris a heurté la remorque d’un poids lourd à Barberey-Saint-Sulpice, dans l’Aube, selon France 3 Régions. À la mi-journée, la préfecture dénombrait 13 blessés légers, dont les conducteurs du train et du camion, transportés à l’hôpital de Troyes. Environ 90 passagers se trouvaient à bord.

Que faisait le camion près des rails ?

La collision a eu lieu sur une plateforme SNCF, à 100 mètres d’un passage à niveau. Le poids lourd transportait "une petite grue" et participait à des travaux d’électrification de la ligne. "Pour des raisons, pour le moment, qu’on ne détermine pas, le camion était à proximité de la voie", a reconnu Franck Dorge, secrétaire général de la préfecture de l’Aube, auprès de France 2. D’après la gendarmerie, citée par TF1, le chauffeur aurait effectué une manœuvre sur un chemin, en dehors du passage à niveau, et le train aurait accroché sa remorque.

Un impact violent et de nombreux secours

Les témoignages recueillis par nos confrères décrivent un choc d’une grande brutalité. "On a eu deux chocs. Le premier choc, le contrôleur m’a dit : 'Il a freiné.' Et le deuxième choc, c’est quand il a pris la remorque du camion", raconte une passagère, qui précise que les toilettes du premier wagon sont "complètement détruites".

Le véhicule a ensuite été traîné sur les rails et a heurté la barrière du passage à niveau. Le train s’est immobilisé 800 mètres plus loin, selon la préfecture. L’avant de la rame est enfoncé, mais le pare-brise a résisté. Le conducteur avait, quant à lui, pu freiner en partie avant l’impact.

Une trentaine de pompiers et une dizaine de véhicules ont été mobilisés, aux côtés de la gendarmerie, du SMUR, de la protection civile et du maire de la commune. Le préfet a activé le centre opérationnel départemental. Un bus a conduit les passagers vers la gare de Troyes ou vers l’espace Argence, où la protection civile a installé un centre d’accueil. Le trafic a été interrompu toute la journée entre Troyes et Paris. Le premier bilan faisait état de neuf blessés, avant d’être revu à la hausse, à 13, plus tard dans la journée.