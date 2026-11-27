Poursuivi pour violences conjugales par son ex-compagne, Greg Guillotin devait être jugé ce vendredi 27 novembre à Évry-Courcouronnes. Mais son procès a été reporté au 30 avril 2027 en raison de l'indisponibilité de la magistrate.

Il était venu pour être fixé sur son sort, il repart avec cinq mois d'attente supplémentaires. Ce vendredi 27 novembre, le tribunal correctionnel d'Évry-Courcouronnes (Essonne) a renvoyé au 30 avril 2027 le procès de Greg Guillotin, humoriste et youtubeur de 43 ans, en raison de l'indisponibilité soudaine de la magistrate censée présider l'audience, rapporte franceinfo. "La magistrate qui devait présider cette audience a été soudainement empêchée", a expliqué la présidente à l'ouverture des débats. Le prévenu a pris acte du report et a déclaré : "Je n'y vois pas d'opposition. C'est difficile car je m'attendais à être jugé aujourd'hui, mais je comprends".

Greg Guillotin doit répondre de faits de "violences habituelles par conjoint", un délit passible de dix ans d'emprisonnement et de 150 000 euros d'amende. La plaignante, son ex-compagne prénommée Valentine, âgée de 27 ans, a déposé plainte en juin. Elle dénonce des violences physiques et psychologiques répétées, ainsi qu'un système de surveillance, d'humiliation, d'insultes et d'emprise. Une incapacité totale de travail de trente jours a par ailleurs été reconnue pour la période allant de septembre 2020 à avril 2026.

Des faits en partie reconnus par Greg Guillotin

Dans sa plainte, la jeune femme situe les premiers coups en avril 2022. Elle évoque ensuite plusieurs épisodes jusqu'en 2025, dont un coup de poing à l'œil en 2024 et un étranglement, ainsi que des propos dénigrants. Elle fait également état d'un système de caméras installé par l'humoriste pour la surveiller.

Greg Guillotin a reconnu les violences dans un communiqué publié début septembre, expliquant avoir "honte" de ses actes. Il conteste en revanche toute volonté d'espionner son ex-compagne, précise Le Parisien. Dans cette publication, il affirme consulter un psychiatre depuis plus d'un an et suivre une thérapie destinée aux auteurs de violences. Le contrôle judiciaire auquel il est soumis depuis fin septembre, maintenu ce vendredi, lui impose notamment des soins psychologiques.

Avant l'audience, l'avocat de la plaignante, Jean-Baptiste Riolacci, avait précisé les attentes de sa cliente : "Valentine attend qu'il y ait une reconnaissance de son statut de victime, et surtout que les violences de Grégory Guillotin [à l'encontre de femmes] s'arrêtent". Le procès prévu en avril, s'il se tient bien, doit permettre d'entendre les deux protagonistes. Par ailleurs, l'humoriste est visé par une seconde plainte pour viol, déposée par une autre ex-compagne. Il conteste, pour l'heure, ces accusations.