Au procès d'Émilie König, son fils aîné, âgé de 21 ans, a témoigné vendredi 27 novembre. Il est revenu sur son enfance sans sa mère, partie rejoindre Daesh en Syrie, et sur son espoir de reconstruire aujourd'hui une relation avec elle.

Au deuxième jour du procès d'Émilie König, ce vendredi 27 novembre, son fils aîné, âgé de 21 ans, a témoigné à la barre de la cour d'assises spéciale de Paris. Il a évoqué une enfance passée sans sa mère, partie rejoindre le groupe État islamique en Syrie, ainsi que le lien qu'il tente aujourd'hui de reconstruire avec elle. L'accusée est jugée pour "association de malfaiteurs terroriste criminelle" et encourt 30 ans de réclusion criminelle.

"Je suis le fils d'Émilie König", a-t-il déclaré d'une voix hésitante, rapporte RTL. Lorsque sa mère a disparu, il a été confié à sa grand-mère, sans que la vérité lui soit révélée. Il explique qu'on lui répétait régulièrement que sa mère allait revenir. Il a finalement découvert la vérité en tombant sur des vidéos publiées sur Internet, dans lesquelles sa mère apparaissait une arme à la main, dans un pays en guerre.

Une colère qui laisse place à l'envie de recréer un lien

"Je lui en ai beaucoup voulu", a-t-il reconnu devant le tribunal. Interrogé par le président sur cette absence, il a répondu sans détour : "Quand j'étais petit, ma mère m'a beaucoup manqué. Je ne l'ai pas vue de toute mon enfance. J'en ai pleuré". Il confie toutefois être "content qu'elle soit revenue" et espère "retrouver maman en dehors" de la prison, rapporte BFMTV. Selon lui, la détenue est aujourd'hui "plus apaisée" et "à fond dans ses études de psychologie".

Dans son box, l'accusée a fondu en larmes avant de s'adresser à son fils : "Tu as le droit d'avoir des excuses publiques (...) Je voulais te demander pardon et je t'aime. Je suis fière de l'homme que tu es devenu". Un peu plus tôt, elle avait également demandé pardon à toutes les victimes des atrocités commises par Daesh.

Reste à savoir si cette évolution est sincère. Les professionnels du quartier de prise en charge de la radicalisation ont relevé un changement, mais le psychologue qui a expertisé l'accusée appelle à la prudence. Selon lui, il faut avancer "palier par palier", plutôt que de "remonter trop vite à la surface". Le procès doit se poursuivre samedi 28 novembre avec l'audition de l'accusée.