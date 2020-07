Accident dans la Drôme : une enquête ouverte, cinq morts... Ce que l'on sait du drame

DROME - Un accident grave est survenu dans la soirée de lundi sur l'autoroute A7 au niveau d'Albon, dans la Drôme : cinq morts sont à déplorer, tous des enfants entre 3 et 14 ans. Une enquête a été ouverte.

Dramatique accident sur l'A7 ce lundi soir : un monospace familial a pris feu au niveau d'Albon, dans la Drôme, avant d'effectuer une sortie de route et de réaliser plusieurs tonneaux. Le bilan, encore provisoire, est très lourd puisque sur les neuf passagers, cinq enfants âgés entre 3 et 14 ans ont perdu la vie, tandis que les quatre autres personnes, trois adultes et un enfant de 7 ans, ont été transférés dans des centres hospitaliers de Lyon. Le pronostic vital est encore engagé pour l'enfant et deux des trois adultes. L'ensemble des victimes de l'accident appartiennent à la même famille originaire de Vénissieux (Rhône).

Alors que Gérald Darmanin et Jean-Baptiste Djebbari, respectivement ministres de l'Intérieur et des Transports, se sont rendus sur les lieux du drame dans la soirée, une enquête a été ouverte, a-t-on appris ce mardi matin. Il s'agit de déterminer ce qui a mené le conducteur, en vie, a perdre ainsi le contrôle du véhicule, par ailleurs prévu pour le transport de sept personnes. Défaillance technique ou défaut d'entretien, les investigations doivent également trancher. Le procureur de Valence, cité par l'AFP, a fait savoir que le conducteur, avant de perdre connaissance, a déclaré à des témoins avoir rencontré des problèmes de freinage. Plus d'information à venir...