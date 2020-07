Mort de Sarah (Avignon) : son père a avoué être à l'origine du décès

Le corps retrouvé ce jeudi 23 juillet dans le Rhône, à Avignon, est celui de Sarah, 11 ans, disparue depuis samedi. La fillette était sous la surveillance de son père qui est désormais interrogé par la police. Il est suspecté de meurtre par ascendant.

[Mis à jour le 23 juillet 2020 à 18h08] D'après des informations de Midi Libre, le corps retrouvé, ce jeudi matin dans le Rhône à Avignon près de l'Île Piot, est celui de Sarah, 11 ans, recherchée depuis samedi. Le père de la fillette ne l'avait pas raccompagnée chez sa mère après l'avoir eue en garde pour le week-end. Interpellé mercredi, l'homme est désormais interrogé dans le cadre de cette enquête, requalifiée par le procureur de la République d'Avignon en meurtre par ascendant. Le suspect a d'ores et déjà avoué être à l'origine du décès de l'enfant, selon les informations du journal régional.

L'institut médico-légal de Nîmes va procéder à l'autopsie afin de définir les causes du décès et si elle l'enfant a pu subir des violences avant sa mort. "Le père a reconnu l'avoir poussée à l'eau et laissée se noyer. Les raisons de son geste sont très floues. On est dans un contexte de séparation très conflictuelle. Est qu'il a agi par vengeance, ou pour je ne sais quel ressentiment ? Ses explications sont encore très floues", a indiqué le procureur de la République d'Avignon à Midi Libre.

Le père de l'enfant, originaire d'Espagne, était séparé de la mère depuis 18 mois. La rupture est intervenue dans un contexte d'alcoolisme du père et de violence conjugale. Pour ces raisons, il n'avait obtenu aucun droit de visite. Récemment, de retour dans le Rhône, il avait souhaité revoir l'enfant, atteinte d'un léger handicap mental. La mère avait confié Sarah une première fois à son père avant le week-end dernier. Samedi, le père a contacté la mère évoquant une chute de Sarah dans le Rhône. Il avait ensuite coupé son téléphone. Une enquête pour disparition avait été ouverte dès samedi. Le père a été interpellé et placé en garde à vue mercredi, grâce à un appel à témoin diffusé dans la presse locale.