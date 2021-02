Toulon : une tête tranchée retrouvée, ce que l'on sait de l'homme interpellé

TOULON - Une macabre découverte à eu lieu à Toulon (Var), lundi 1er février. Une tête tranchée a en effet été trouvée dans un carton, au pied d'un immeuble. Un homme a rapidement été interpellé.

[Mis à jour le 1er février 2021 à 22h] La ville de Toulon (Var) est sous le choc, ce lundi 1er février 2021. En effet, un carton contenant une tête tranchée a été découvert en début d'après-midi, ce jour. En fin d'après-midi, la présence policière était toujours considérable et une partie du centre-ville restait bouclé. Le carton a été trouvé au pied d'un immeuble, après avoir été jeté par la fenêtre du 3ème étage, selon les premières informations communiquées. Ce sont des passants qui auraient identifié le carton, avant que le Raid n'intervienne. Nice-Matin indique qu'un suspect a été interpellé : il s'agit d'un homme de 40 ans, militaire de la Marine nationale, qui vivait dans l'appartement d'où est provenue la tête décapitée.

Selon le récit de Dominique Mirkovic procureur adjoint, les policiers ont alors découvert, dans l'appartement, un homme "déboussolé et hagard" qui s'était barricadé à l'intérieur, mais qui n'a opposé aucune résistance à son interpellation. Le mis en cause parlait de Satan, a ajouté le procureur adjoint. Selon BFMTV, ce dernier aurait hébergé deux sans-abri. La tête tranchée retrouvait pourrait être celle de l'un des deux hommes, bien que la victime décapitée n'ait pas encore été identifiée par les autorités. Les lieux, très en désordre, ont été fouillés et cela a permis de retrouver un sabre de type katana. Rien ne permet pour l'heure de lier ces faits à un acte terroriste.

De nouvelles informations ont été communiquées sur l'individu interpellé. Quand les policiers l'ont ressorti de son immeuble, il avait encore des traces de sang sur le visage et "plusieurs coupures, notamment sur les mains", indique une source proche de l'enquête, reprise par Var Matin. En théorie sous contrat à la Marine nationale, il ne se rendait plus sur les lieux de son emploi, selon la même source. Concernant un potentiel acte terroriste, le parquet de Toulon relate que "l'homme est inconnu du fichier des personnes radicalisées, et inconnu au Taj", le fichier de traitement des antécédents judiciaires des forces de l'ordre. "Il n'y a aucun élément qui tende vers une piste terroriste", a indiqué Dominique Mirkovic, procureur de la République adjoint, également repris par Var Matin. Sa garde à vue a été différée dans la soirée de lundi en raison de son état psychique. L'homme a été conduit à l'hôpital, où il devait être examiné par un médecin psychiatre.

De "la folie humaine", selon le maire de Toulon

Des personnes ayant assisté à la scène ont témoigné auprès du journal du sud, comme cette commerçante de la rue Garibaldi. "Il était 13h30, en rentrant dans la rue, on a vu une veste par terre. Elle était tachée de sang, les manches étaient pleines de sang. A un mètre du carton, je vois du sang. Et puis une tête humaine", raconte-t-elle, très choquée. Du côté des réactions, on note celle du maire de Toulon, Hubert Falco, qui a tenu à "saluer l'intervention des services de sécurité qui ont interpellé le meurtrier dès cet après-midi". "Les forces de l'ordre ont été, dans ces circonstances particulièrement difficiles, d'une efficacité remarquable", a-t-il ajouté, qualifiant les fait de "l'expression de ce que la folie humaine, poussée à son paroxysme, peut produire de pire".