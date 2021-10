"Delphine Jubillar : nouvelles recherches, audition de son mari... L'enquête accélère"

JUBILLAR. Les gendarmes s'affairent méticuleusement à retrouver le corps de Delphine Jubillar, tandis que les juges entendent vendredi son mari Cédric, considéré à ce stade comme le seul véritable suspect de sa disparition.

Cédric Jubillar est convoqué ce vendredi à Toulouse devant deux juges d'instruction : soupçonné d'avoir tué et fait disparaître sa femme Delphine Jubillar, il devra répondre aux questions des magistrats, qui le mettront face à ses contradictions. Le trentenaire clame toujours son innocence. Il apparaît cependant pour la justice comme le seul suspect à ce stade. Les juges d'instruction, qui l'ont mis en examen et placé en détention provisoire le 18 juin 2021, estiment qu'il existe "des indices graves et concordants de son implication".

L'enquête s'est accélérée ces dernières semaines . Un nouvel élément, dévoilé par La Dépêche du Midi ce mercredi 13 octobre, pourrait être abordé par les juges, et surtout par l'avocat du mis en cause. Le média a en effet relayé les dernières expertises réalisées sur l'eau de la machine à laver des Jubillar, prélevée le 17 décembre 2020, contenant une couette. Les enquêteurs suspectaient Cédric Jubillar d'avoir voulu effacer des preuves, or ces analyses n'auraient révélé aucune trace de sang ni d'urine. Le siphon de la salle de bain ne comporte, lui non plus, aucune trace suspecte.

D'autres nouveaux éléments de l'enquête , dévoilés par Le Point, ont fait émerger l'hypothèse selon laquelle Delphine Jubillar ne serait jamais sortie de chez elle le soir de sa disparition, alors que son mari avait déclaré, dans une première version, qu'elle ne s'était pas couchée à la même heure que lui et qu'elle s'était absentée pour sortir leurs chiens. Effectivement, son téléphone n'a borné pour la dernière fois qu'à 2 kilomètres de son domicile, et l'un des chiens de la gendarmerie, un Saint-Hubert au flair réputé, n'aurait jamais retrouvé sa piste en dehors de son domicile.

Retrouvez les dernières informations sur l'affaire Jubillar sur ce fil d'actualité ; utilisez le sommaire pour des informations complémentaires.

20:44 - "Il n'y avait pas de problèmes financiers entre eux", rappelle l'avocate de Cédric Jubillar Dix mois après la disparition de Delphine Jubillar, de nombreuses questions restent sans réponse. Quelles auraient été les motivations pour Cédric Jubillar s'il s'avère être le coupable ? Une vengeance après l'infidélité de la conjointe ? Ou encore des problèmes financiers ? Sur ce point, l'avocat de Cédric Jubillar, Me Emmanuelle Franck, a souhaité défendre son client, ce jeudi. "Cédric Jubillar, par définition, reconnaît que le couple allait mal, puisqu'ils étaient en instance de divorce, que chacun avait pris un avocat et que la procédure à l'amiable qui était engagée. Effectivement, c'était un couple qui était en voie de séparation. Mais sur les problèmes financiers (...), il n'y en avait pas", a-t-elle souligné au micro de BFM TV. Avant d'ajouter : "Nous aurions l'occasion de l'évoquer, nous l'avons déjà fait devant la chambre de l'instruction. Il n'y avait de problème financier, juste la volonté de séparer leurs comptes". 19:45 - Et si Delphine Jubillar n'avait jamais quitté son domicile ? Aux premiers pas de l'enquête, le conjoint de Delphine Jubillar a longtemps affirmé que sa femme avait disparu au moment de sortir leurs deux chiens. Puis, Cédric Jubillar a fait marche arrière. Finalement, c'est lui qui avait promené les chiens ce soir du 15 au 16 décembre, soir de la disparition de Delphine. Puis, au cours de l'enquête, une intersection marquée par un panneau stop, proche du domicile conjugal, figurait comme l'endroit où l'infirmière avait disparu ce soir-là. En effet, c'est là où le chien de Saint-Hubert de la gendarmerie avait reniflé "la fin de piste" de Delphine Jubillar. Mais après les informations du Point, publiées mercredi 13 octobre, il se pourrait que la disparue ne soit finalement jamais sortie de son domicile ce soir-là. Selon nos confrères, l'erreur viendrait d'un voisin qui pensait avoir vu le chien marquer une pause, signe d'un potentiel indice, alors qu'il urinait tout simplement. 18:42 - Des "indices graves et concordants" examinés à la loupe ce vendredi Dans la nuit du 15 au 16 décembre dernier, Delphine Jubillar disparaissait de son domicile, à Cagnac-les-Mines (Tarn). Aujourd'hui, le principal suspect reste son époux, Cédric Jubillar, qui sera une nouvelle fois entendu, vendredi 15 octobre. Devant les juges d'instruction, il devra répondre aux "indices graves et concordants" observés pendant l'enquête. Le principal indice : la lessive lancée par Cédric Jubillar avant l'arrivée de la police, le matin du 16 décembre. À l'intérieur de cette machine, la couette dans laquelle son épouse avait l'habitude de dormir. Mercredi 13 octobre, nous apprenions toutefois que les analyses des eaux prélevées dans la machine n'avaient pas affiché de traces de sang de la victime. À ce jour, les analyses de la couette sont toujours attendues. 17:50 - Point général sur l'audition de Cédric Jubillar L’audience de Cédric Jubillar devrait, selon l’un de ses avocats (interrogé sur France 3 Occitanie ce jeudi 14 octobre), avoir lieu en deux temps. Si le père de famille sera une première fois interrogé par les juges ce vendredi 15 octobre, il lui faudra attendre le mois de décembre pour pouvoir s’exprimer devant elles une seconde fois. Pendant ce laps de temps, l’avocat craint que les magistrates ne le laissent pas sortir de sa prison, où il est isolé depuis juin dernier. L’homme s’est effectivement vu refuser plusieurs remises en liberté, et n’a vu ni ses enfants ni ses proches depuis longtemps, étant à l’isolement. 17:49 - Une audition qui devrait aborder plusieurs points Plusieurs points devraient être abordés pendant l’audition de l’époux de l’infirmière. Ses versions successives des activités de sa femme la fameuse nuit de sa disparition seront probablement discutées : s’il a d’abord affirmé qu’elle ne s’était pas couchée en même temps que lui et qu’elle était sortie promener leurs deux chiens, il a ensuite indiqué que c’était lui qui avait promené les chiens, pendant que sa compagne regardait un film avec leur fils Louis, devant la télévision, se contredisant donc lui-même. L’activité suspecte du téléphone de Cédric pourra peut-être également être questionnée : s’étant réveillé aux alentours de quatre heures du matin, le peintre plaquiste s’était rendu sur un site de rencontres, avant de contacter la gendarmerie pour leur signaler la disparition de son épouse quelques instants après. Une fois les gendarmes arrivés au domicile des Jubillar pour y débuter leurs recherches, Cédric s’était connecté sur un jeu Game of Thrones, comportement suspect pour les enquêteurs, ou, du moins, peu en adéquation avec l’état d’un mari inquiet. Enfin, si l’homme avait d’abord affirmé ne pas avoir eu vent de la liaison de son épouse, il s’est ensuite avéré qu’il en avait pris connaissance plusieurs semaines avant sa disparition. 17:46 - L'audition de Cédric Jubillar très attendue Ce vendredi 15 octobre, Cédric Jubillar a rendez-vous avec la justice, pour une audition qui pourrait tout changer. Selon Le Parisien, cette audition sera un "interrogatoire de fond, le premier depuis sa garde à vue entre le 16 et le 18 juin dernier". Cependant, Dominique Rizet, journaliste indépendant et consultant de l'émission "Faites entrer l'accusé", indiquait au micro de France Bleu ce lundi 11 octobre que Cédric Jubillar n'avait "aucune raison de ne pas rester sur ses positions", si aucune preuve d'ici-là n'allait dans le sens de sa culpabilité. Les propos tenus par son avocat ce jeudi 14 octobre au micro de France 3 Occitanie semblent confirmer que le père de famille ne comptait pas faire quelconque révélation demain : "nous sommes aujourd'hui au seuil d'une erreur judiciaire", avait-il affirmé, après avoir assuré plusieurs fois que son client était "serein".

Mais les éléments à charge contre le suspect semblent consistants pour les magistrats. Il y a quelques jours, ce sont des révélations du Point qui étaient rendues publiques, selon lesquelles Delphine Jubillar aurait pu ne jamais avoir quitté son domicile. Le Saint-Hubert de la gendarmerie, réputé pour son flair, n'aurait en effet pas retrouvé de piste de sortie de Delphine Jubillar depuis sa maison. Un élément de l'enquête qui contredit la version livrée par Cédric Jubillar. En effet, le père de famille avait assuré que, dans la nuit du 15 au 16 décembre 2020, son épouse était sortie promener leurs deux chiens, comme à son habitude. Cette version avait été contestée par plusieurs témoignages, qui affirmaient que la jeune femme ne sortait jamais ses chiens, encore moins la nuit. Par ailleurs, il contredira lui-même cette première version en juin 2021, toujours selon l'hebdomadaire : il affirmera qu'il a lui-même promené les chiens le soir de la disparition de son épouse, alors que cette dernière, selon lui, regardait une émission télévisée avec leur fils aîné Louis. Il aurait, selon ses dires, pensé qu'elle était ressortie promener les chiens ne la trouvant pas à son réveil, plus tard dans la nuit.

L'entretien de ce vendredi sera, selon Le Parisien, "un interrogatoire de fond, le premier depuis sa garde à vue entre le 16 et le 18 juin dernier". Jeudi 7 octobre, Me Alexandre Martin, l'avocat de Cédric Jubillar, a réaffirmé l'innocence de son client et a affiché toute sa confiance avant ce nouveau rendez-vous, comme le rapportait Le Dauphiné. "Cédric est serein, ce dossier est vide de preuves", avait-t-il martelé. De son côté, Dominique Rizet, consultant de l'émission 'Faites entrer l'accusé', estimait au micro de France Bleu ce lundi que cette audition ne devrait pas changer grand-chose : Cédric Jubillar "n'a aucune raison de ne pas rester sur ses positions. Depuis le début, il y a un faisceau de présomption à charge mais un mystère à décharge, ce manque d'éléments. Une audition par deux juges, ce n'est pas une garde à vue de 48 heures", indiquait le journaliste, ajoutant que, "s'il n'a pas craqué jusqu'à maintenant, il n'y a aucune raison qu'il parle. Il faudrait un rebondissement qui irait dans le sens de la culpabilité, que le corps soit retrouvé, avec des éléments particuliers découverts."

Interrogé par France 3 Occitanie ce jeudi 14 octobre, l'avocat du père de famille, Me Jean-Baptiste Alary, blâme le traitement de l'enquête par les juges, à la veille de l'audition tant attendue. "Nous sommes aujourd'hui au seuil d'une erreur judiciaire", va-t-il jusqu'à affirmer. L'avocat s'en prend notamment au sérieux de l'enquête. En premier lieu, selon lui, l'audition de son client a lieu avec quatre mois de retard - tout comme les analyses de la couette, qui auraient du être faites il y a huit mois : "analyser de l'eau, cela reste basique huit mois après. C'est se moquer du monde." En deuxième lieu, c'est tout le travail des juges qu'il remet en question : "Est-ce que c'est du travail sérieux ? Si les juges d'instruction avaient travaillé sérieusement dans ce dossier, Cédric Jubillar aurait été auditionné au début du mois de juillet. Quelques jours après sa mise en examen. Pas au mois d'octobre. Si le travail avait été sérieux, la couette aurait été analysée depuis plusieurs mois et nous aurions eu certainement les résultats d'analyse depuis le mois de janvier ou de février." déclare-t-il au micro du média. Enfin, il affirme que les médias sont instrumentalisés dans l'affaire Jubillar : selon lui, l'accusation ferait en sorte que, dans l'opinion publique, Cédric Jubillar soit déjà considéré comme coupable, alors que la justice n'a rien annoncé : "On entretient le doute dans la population en utilisant les médias. Car je vous le dis. Vous êtes instrumentalisés, notamment par l'accusation, pour que l'opinion publique ait de Cédric Jubilar les pires des sentiments", affirme-t-il dans cet entretien.

L'audition de Cédric Jubillar survient dans un contexte d'accélération des fouilles pour retrouver l'infirmière du Tarn. Après plusieurs mois de recherches infructueuses, ce sont sur les souterrains de la commune que les recherches s'étaient portées, toujours sans succès selon Le Parisien. Les particularités topographiques de la région avaient effectivement provoqué, ce mercredi 6 octobre, le déplacement d'unités de gendarmes spéléologues pour fouiller les cavités souterraines aux alentours de Cagnac-les-Mines. L'équipe spécialisée avait notamment investigué l'ancien lavoir à charbon de Blaye-les-Mines, situé à 7 kilomètres du domicile des Jubillar seulement. La zone, difficile d'accès, aurait été l'endroit idéal pour dissimuler un corps ou des indices. Des fouilles discrètes avaient également déjà été faites il y a plusieurs semaines, dans un puits inscrit dans le cadastre de Cagnac-les-Mines. "C'est un travail de fourmi", avait alors affirmé François Daoust, ancien directeur de l'IRCGN (l'institut de recherche criminelle de la Gendarmerie nationale), du pôle judiciaire de la gendarmerie et professeur de sciences criminelles à l'université de Cergy Pontoise. "On peut largement faire disparaître quelqu'un et ne pas le retrouver tout de suite", avait-t-il ajouté. "Le sol et le sous-sol de cette commune constituent un vaste gruyère, c'est une zone particulièrement difficile pour rechercher un corps" avait précisé au Parisien un "connaisseur". En janvier, la mairie de Cagnac-les-Mines avait recensé tous les puits de l'espace public et ceux présents sur les terrains privés, les cavités de la commune s'étant révélées être une véritable fourmilière. Dans un reportage paru dimanche 3 octobre, La Dépêche du Midi expliquait que "le passé minier et la topographie vallonnée de la commune, avec plusieurs bois et des friches impénétrables, rend[ai]ent les opérations particulièrement difficiles", ce qui justifiait le déploiement de tels moyens dans les fouilles souterraines.

Les recherches se poursuivent, avec comme fil conducteur le scénario criminel considéré comme probable par les enquêteurs : selon l'accusation, il est possible que Cédric Jubillar ait pu utiliser la Peugeot 207 bleue de Delphine dans la nuit du 15 au 16 décembre pour transporter le corps de son épouse, avant de rentrer chez lui. Pour cela, il aurait pu disposer d'une fenêtre de quatre à cinq heures, entre 23 heures et 4 heures du matin environ. Le père de famille aurait alors pu parcourir plusieurs dizaines de kilomètres. Bien que la nuit en question corresponde au début d'un couvre-feu en vigueur de 20 heures à 6 heures du matin – qui augmentait fortement le risque d'être contrôlé, ou d'apparaître sur le champ de caméras de vidéosurveillance –, deux témoignages laissent à penser que la Peugeot 207 de Delphine Jubillar aurait pu changer de sens de stationnement dans la nuit, donc être déplacée. Par ailleurs, ce scénario semble être corroboré par le fait que les gendarmes appelés le soir de la disparition de Delphine Jubillar aient retrouvé de la condensation dans l'habitacle de la voiture, selon Le Point.

Les enquêteurs ont également repris début septembre, toujours selon Le Parisien, une série d'auditions auprès de connaissances du mari de l'infirmière. Les interrogations des proches de Cédric Jubillar, déjà questionnés au début de l'affaire sur le parcours et la personnalité de l'homme, semblent désormais se centrer sur l'identification d'un lieu qu'il aurait pu repérer. Des battues hebdomadaires continuent d'être organisées par les proches et les voisins de l'infirmière.

Incarcéré à la maison d'arrêt de Seysses depuis le 18 juin 2021, Cédric Jubillar continue de nier quelconque implication dans la disparition de son épouse. Fin septembre, la justice avait une nouvelle fois rejeté sa demande de remise en liberté, la troisième depuis juillet. Si l'homme était jusqu'ici soupçonné de s'en être pris à sa femme pour une affaire d'adultère (le couple était, par ailleurs, en instance de divorce), l'enquête a pointé de potentiels conflits d'argent. Le dossier relève des différences de revenus au sein du couple et plusieurs faits troublants : Delphine Jubillar avait, peu avant sa disparition, demandé à changer son code de carte bancaire et elle avait rendez-vous, le 18 décembre 2020, à son agence pour faire fermer le compte qu'ils partageaient, selon les éléments dont disposent les enquêteurs. L'infirmière aurait également accusé son mari de puiser dans les livrets A de leurs enfants, Louis et Elyah, pour acheter de la résine de cannabis.

Selon Le Parisien, "les gendarmes ont acquis la conviction qu'une dispute a éclaté entre Cédric et Delphine la nuit du drame après une discussion houleuse au sujet de l'avenir de leur couple". Le couple, en instance de divorce au moment des faits, aurait connu de nombreuses disputes similaires, alors que Cédric affirmait devant les gendarmes que la procédure de divorce se déroulait dans l'apaisement. Plusieurs messages retrouvés sur les téléphones de Delphine et Cédric, et plusieurs témoins, auraient fait état d'une crise que traversait le couple. Par ailleurs, Delphine aurait eu une relation extra-conjugale, dans laquelle elle aurait peut-être compté s'engager sérieusement. La question du rapport à l'argent dans le couple – et des tensions que cela apportait – ne serait donc qu'un élément parmi d'autres dans les soupçons des enquêteurs sur le mari de l'infirmière. Les cris de femme qu'auraient entendu une voisine des Jubillar, Mme Emmanuelle Franck, et sa fille, semblent également accabler Cédric, bien qu'ils ne correspondent pas à la chronologie reconstituée par les avocats du suspect, selon Le Point. Enfin, une couette, découverte dans la machine à laver des Jubillar 34 heures après les premières constatations, est également au centre des interrogations des enquêteurs : les avocats de Cédric Jubillar affirment, encore une fois, qu'elle aurait pu être placée là par Delphine.

Dès le début de l'affaire, des témoignages laissant imaginer une possible responsabilité de son mari dans la disparition de Delphine Jubillar avaient été rendus publics, en partie sur les réseaux sociaux et le plus souvent sans aucun fondement. "Plusieurs fois, on l'a entendu dire à sa mère : 'Oui je vais la tuer, je vais l'enterrer, personne va la retrouver. Elle veut me quitter, elle veut demander le divorce'. Déjà il savait qu'il allait tout perdre", avait confié anonymement un proche du peintre plaquiste à France Bleu Occitanie. Un autre intime de Delphine et Cédric Jubillar avait également témoigné auprès de BFMTV, faisant état d'"un couple qui avait beaucoup de tensions ces derniers temps", précisant que Cédric "avait tendance à dire des choses mal sur Delphine, à la rabaisser". Et d'ajouter : "Je ne peux pas dire qu'il est coupable, mais j'ai mes doutes".

Au début du mois de janvier 2021, alors que sa femme avait disparu depuis trois semaines, Cédric Jubillar avait été convoqué par les gendarmes. Il avait répondu à l'époque à "une demande particulière" de la gendarmerie et s'était tenu toute une journée aux côtés des gendarmes. D'intenses fouilles avaient été réalisées en sa présence. Entendu une nouvelle fois fin avril 2021 par les juges, Cédric Jubillar avait par ailleurs obtenu le statut de "partie civile", ce qui semblait écarter tout soupçon le concernant. Il participait encore le 12 juin, à Albi, à une marche blanche réunissant 80 personnes en honneur de son épouse. Le Parisien avait ensuite laissé entendre que le statut de partie civile avait pu être une "stratégie de la justice pour le mettre en confiance et le pousser à relâcher sa vigilance". Cédric Jubillar aurait effectivement tenté d'orienter les enquêteurs vers d'autres pistes. Les gendarmes ont également pu s'interroger sur plusieurs éléments avancés par Cédric Jubillar au sujet de la disparition de son épouse, qui n'ont pas été confirmés par l'enquête : l'analyse de son téléphone a fait apparaitre, par exemple, des dissonances avec le discours tenu par Cédric sur son activité la nuit de la disparition de son épouse. Ainsi, son portable aurait cessé toute activité à 22h08, pour être rallumé à 3h53, pour se connecter sur un site de rencontres. Une minute plus tard, à 3h54, le téléphone aurait été utilisé pour contacter Delphine par tous les moyens. Cédric aurait ensuite tenté de joindre son épouse 189 fois en attendant l'arrivée des gendarmes, qu'il avait contacté et qui seront au domicile dès 4h50. Enfin, à 7h12 du matin, alors que les gendarmes sont toujours présents chez lui et effectuent des constations dans la maison, le père de famille se connecte sur le jeu Game of Thrones – un comportement jugé peu compatible avec l'état d'un mari inquiet, selon les enquêteurs. Il serait également apparu que Delphine Jubillar s'était mise en tenue de nuit avant de disparaître, ce qui laisse penser qu'elle s'apprêtait à aller se coucher plutôt qu'à sortir ce soir-là. Les chiens, quant à eux, n'auraient jamais quitté le domicile familial, contrairement à ce qu'avance Cédric Jubillar.

"L'ouverture d'une information [judiciaire] a donné lieu à plus de 2 500 actes et procès-verbaux en six mois et a mobilisé des moyens matériels considérables", avait affirmé le procureur du Tarn le 18 juin 2021. S'exprimant sur la disparition de Delphine Jubillar, il avait ajouté : "C'est une disparition inquiétante, qui ne saurait être considérée comme volontaire. L'hypothèse d'un accident a été évacuée (…) La notion de suicide ou de départ volontaire est en contradiction totale avec tous les éléments du dossier. Delphine Jubillar était une mère de famille, une infirmière qui adorait son métier. Elle avait des amis et des enfants. Elle n'avait strictement aucune raison de disparaître." De plus, "elle avait pour projet, dans les semaines qui suivaient, de quitter le domicile et de s'installer avec un autre homme, rencontré l'été précédent". Concernant Cédric Jubillar, le procureur avait précisé : "Contrairement à ce qui a été dit, le contexte de séparation du couple était très conflictuel […] Cédric Jubillar avait une très grande difficulté à accepter cette séparation. Il pouvait se montrer brutal et grossier. Il avait organisé une véritable surveillance de son épouse, essayant même de la géolocaliser. Il était très très intrusif."

Depuis 2013, Delphine Jubillar était mariée à Cédric, un trentenaire peintre plaquiste. Selon des informations rapportées par Le Parisien, c'est lui qui a entrepris la construction de la maison de famille, située à Cagnac-les-Mines, dans le Tarn. Cet homme de 33 ans avait rencontré Delphine à seulement 19 ans, à une soirée d'anniversaire d'un ami commun. Ensemble, le couple donne la vie à deux enfants, un fils aujourd'hui âgé de six ans et d'une petite fille de dix-huit mois. Cédric Jubillar est décrit comme un écorché vif par Le Parisien, qui "peut s'énerver pour un oui ou pour un non", mais en même temps "très serviable". Il est aussi écrit dans plusieurs titres de presse que c'est le salaire d'infirmière de Delphine Jubillar qui subvenait aux besoins du couple et du foyer.

La disparition de Delphine Jubillar a eu lieu dans la nuit du 15 au 16 décembre 2020. Cette infirmière de 33 ans se trouvait à son domicile avant de s'évaporer. Toutes les affaires de la jeune femme, hormis une doudoune et son téléphone portable, ont été retrouvées dans la maison. La seule version des faits est venue de son mari, qui prétend que sa femme a disparu alors qu'il était parti se coucher seul, à 22 heures 30, laissant sa compagne devant la télévision. Le trentenaire a expliqué aux gendarmes qu'il avait été réveillé en pleine nuit par les pleurs de la petite fille du couple, âgée de seulement quelques mois, et avait réalisé à ce moment-là que Delphine avait quitté leur domicile de Cagnac-les-Mimes (Tarn). Aux gendarmes, Cédric Jubillar a aussi affirmé qu'il pensait que sa femme était partie promener les chiens, ayant retrouvé ces derniers à l'extérieur de leur domicile. Une version des faits qui a été largement remise en cause depuis.

Cédric Jubillar a décidé de contacter la gendarmerie aux alentours de 4 heures du matin le 16 décembre pour signaler la disparition de son épouse. Les gendarmes ont tout de suite pris très au sérieux ce signalement et se mobiliseront par centaines pour retrouver la trace de la trentenaire. Le 23 décembre, une information judiciaire a été ouverte pour "arrestation, enlèvement, détention ou séquestration arbitraire".

Delphine Jubillar n'a en tout cas pas été retrouvée. Les enquêteurs, qui se sont d'abord engagés sur la piste d'une disparition involontaire, se sont penchés rapidement sur le bornage de son téléphone portable, qu'elle a vraisemblablement emporté avec elle le soir du drame. Ce téléphone, également disparu, a borné une dernière fois à deux kilomètres de chez elle, quelques heures après la disparition de l'infirmière. S'étant éteint à 7h48 le 16 décembre, il avait été réactivé plusieurs fois dans la nuit – sans que les enquêteurs soient capables de déterminer si c'était Delphine elle-même qui l'avait utilisé, ou quelqu'un d'autre. A 22h58, Delphine aurait, selon les éléments de l'enquête, envoyé un message à son amant. Plus tard, c'est son frère qui l'aurait contactée sur WhatsApp, dans un message relatif aux cadeaux de Noël : le message sera lu à 00h11. Enfin, la caméra du téléphone aurait été réactivée à 1h33 du matin, toujours dans la même zone dans laquelle le téléphone a borné. C'est donc dans cette zone que les espoirs de retrouver l'infirmière se sont d'abord concentrés. Les gendarmes de la Section de recherche ont sondé lacs, rivières et cavités, mené des battues dans les champs et les bois autour du village de Cagnac-les-Mimes, une ancienne cité minière de 3000 habitants, où la jeune femme habitait, avec son mari et ses deux garçons, Louis et Elyah. Le domicile a lui aussi été plusieurs fois perquisitionné. En vain.

Orientés par le mari de Delphine Jubillar, les enquêteurs vont s'attarder sur plusieurs autres pistes pour tenter d'expliquer cette disparition, sans suite sérieuse. Ils vont notamment identifier un homme avec lequel Delphine Jubillar aurait entretenu une relation extraconjugale virtuelle, sur Internet. Mais cet habitant de Montauban, présenté depuis comme un "confident", sera finalement mis hors de cause. Tout comme "un courtisan" résidant à proximité du domicile des Jubillar, dont l'alibi a été vérifié.

Malgré l'absence d'éléments tangibles, l'enquête s'est aussi attardée sur un éventuel lien entre l'affaire Delphine Jubillar et trois autres affaires plus ou moins similaires. Trois femmes, Aurélie Vaquier, Magali Blandin et Anne-Frédéric Obszynski, ont également disparu dans une période proche de la disparition de Delphine Jubillar. Même si chaque enquête est isolée, l'hebdomadaire Marianne révélait début mars 2021 que les gendarmes, et plus précisément les experts du SCRC, le service central de renseignement criminel, avaient "effectivement entrepris de passer au crible les quatre enquêtes en cours".

La disparition de Aurélie Vaquier est celle qui se rapproche le plus de l'affaire Jubillar, de par sa situation géographique et sa chronologie. Cette femme de 38 ans a disparu sans laisser de trace dans l'Hérault - département frontalier du Tarn - le 28 janvier dernier. "Dans ces dossiers de disparitions, nous procédons toujours de la même façon. On met le paquet en termes de moyens de recherche dans les premiers jours, puis, si on ne trouve pas, se mettent en route les investigations scientifiques. Puis nos experts du pôle judiciaire de la gendarmerie tentent en effet de voir s'il y a le moindre lien entre ces quatre dossiers, ou certains d'entre eux", expliquait à Marianne un porte-parole de la gendarmerie. La piste d'un tueur en série ne semblait alors pas exclue. "Il est vrai que nous sommes face à un phénomène sériel", concédait cette même source. Mais cette piste semble néanmoins aujourd'hui assez lointaine…

Delphine Aussaguel (nom de jeune fille) Jubillar était infirmière de nuit à la clinique Claude-Bernard d'Albi. Née en 1987, elle est âgée de 33 ans au moment de sa disparition, la nuit du 15 au 16 décembre 2020. Dès ses 12 ans, la jeune fille perd son père, mécanicien automobile. Sa mère l'élève seule, elle et ses deux petits frères, dans un HLM situé à Gaillac (Tarn). Dès 2014, Delphine voit l'état de santé de sa mère se dégrader peu à peu : atteinte d'une maladie neuro-dégénérative, la femme est admise dans un centre spécial, mais décède en 2016, âgée de 60 ans.

L'ayant rencontré en 2005 à la fête d'anniversaire d'une amie en commun, Delphine avait épousé Cédric Jubillar en 2013, peintre plaquiste autoentrepreneur. Ensembles, le couple a donné naissance à deux enfants : Louis, un garçon de 6 ans au moments des fais, et Elyah, âgée de 18 mois lorsque sa mère a disparu. A l'été 2020, Delphine Jubillar avait fait part de son désir de divorcer de son époux. D'après son avocate, ce divorce paraissait s'effectuer d'un commun accord.