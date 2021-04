DIRECT. Attaque au couteau à Rambouillet : "lâchement assassinée", un attentat ?

Dans une dépêche AFP, le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin indique que la "sécurité sera renforcée devant les commissariats et gendarmeries" dès demain partout en France.

Elle était policière. Stéphanie a été tuée dans son commissariat de Rambouillet, sur les terres déjà meurtries des Yvelines. La Nation est aux côtés de sa famille, de ses collègues et des forces de l’ordre. Du combat engagé contre le terrorisme islamiste, nous ne céderons rien.

Sur son compte twitter et actuellement dans l'avion, le président Emmanuel Macron rend hommage à la policière tuée dans le commissariat de Rambouillet.

Jean Castex a mis en avant la détermination de la France pour lutter contre le terrorisme en rappelant que la région a déjà été particulièrement touchée ces derniers mois. "Notre détermination à lutter contre le terrorisme sous toutes ses formes est plus que jamais intacte".

Selon le procureur présent sur place, l'assaillant a repéré les lieux avant de passer à l'acte. "Le déroulement et la réalisation des faits, la modalité du crime, la personne et les propos tenus par l’auteur au moment de la réalisation des faits nous ont décidé d’accepter notre saisine."

Sur place, Jean Castex prend la parole, indiquant qu'"une fonctionnaire de police a été lâchement assassinée". Le Premier ministre explique qu'il s'est rendu sur place pour rendre hommage et apporter le soutien de la nation.

17:26 - "Le visage de la France est visé" pour Valérie Pécresse

La présidente de la région Ile-de-France Valérie Pécresse a fait part de sa réaction devant les caméras, indiquant que "le visage de la France est visé". "On a voulu frapper un symbole de la France encore une fois et on a cherché à déstabiliser le pays en venant dans cette ville si tranquille de l’île de France. La piste terroriste est sérieusement envisagée aujourd’hui".