Mérignac : une femme brûlée vive par son compagnon, ce que l'on sait

Mère de trois enfants, une femme a été brûlée vive dans la rue à Mérignac en Gironde par son compagnon, connu par les services de police. Ce dernier a été interpellé et est en garde à vue.

L'effroi ! Ce mardi après-midi, à Mérignac en Gironde, une femme a été brûlée vive en pleine rue par son compagnon. Selon les déroulés des faits rapportés par le parquet et relayés par le Parisien, peu avant 18h30, en pleine rue, l'homme a tiré dans les jambes de sa compagne qui s'est immédiatement écroulée avant de lui mettre le feu. "Alors que la victime était au sol, l'individu prenait un bidon dans une camionnette stationnée à proximité, aspergeait la femme d'un liquide et l'immolait par le feu", indique le parquet dans un communiqué.

L'homme a été rapidement interpellé par les forces de l'ordre, par des fonctionnaires de la Brigade anticriminalité qui l'ont rattrapé alors qu'il avait pris la fuite et reste à l'heure actuelle en garde à vue. Selon le procureur de Bordeaux, "l'intéressé était porteur d'un fusil de calibre 12, d'un pistolet à gaz et d'une ceinture de cartouches ". "On l' a croisé, il est passé devant nous avec un fusil de chasse et des cartouches. On a appelé la police. Entre temps, il a mis le feu à la maison" a également expliqué un riverain cité par France 3. Sur les réseaux sociaux, Marlène Schiappa, ministre déléguée du ministère de l'Intérieur chargée de la Citoyenneté, s'est dite "horrifiée" par cet acte rappelant que le combat contre les violences conjugales et les féminicides continue.

Horrifiée par ce crime ignoble, jadresse mon sincère soutien à la famille de la victime. Le combat contre les violences conjugales et les féminicides continue. Merci @PoliceNat33 pour leur intervention ayant permis dinterpeller le mis en cause.https://t.co/lCyH7kenaR — MarleneSchiappa (@MarleneSchiappa) May 5, 2021

Un homme connu des services de police pour violences conjugales

Newsletter Linternaute.com Voir un exemple inscription Newsletters Les informations recueillies sont destinées à CCM Benchmark Group pour vous assurer l'envoi de votre newsletter. Elles seront également utilisées sous réserve des options souscrites, à des fins de ciblage publicitaire. Vous bénéficiez d'un droit d'accès et de rectification de vos données personnelles, ainsi que celui d'en demander l'effacement dans les limites prévues par la loi. Vous pouvez également à tout moment revoir vos options en matière de ciblage. En savoir plus sur notre politique de confidentialité.

La femme, âgée de 31 ans était mère et de trois enfants de 4, 7 et 12 ans et vivait avec cet homme, "défavorablement connu des services de police et de l'autorité judiciaire" pour des violences conjugales. Le procureur a précisé qu'en juin 2020 en comparution immédiate pour " violences volontaires par conjoint " sur sa conjointe, il avait écopé de 18 mois de prison (avec un mandat de dépôt), dont neuf mois avec sursis probatoire. Interrogée par Sud Ouest, une voisine indique que la femme était régulièrement battue par son conjoint. "Il ar­ri­vait qu'on en­tende des cris. Dès qu'il com­men­çait à hur­ler, elle fer­mait les fe­nêtres, les vo­lets, se cal­feu­trait. Des voi­sins sont déjà in­ter­ve­nus, la po­lice aussi. Il a été condamné. Il était sorti de pri­son de­puis peu."