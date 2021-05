Policier tué à Avignon : une opération anti-drogue à l'origine, l'auteur en fuite

Un de nos policiers tué en intervention lors d'une opération anti-drogue à #Avignon. Tristesse et colère devant ce nouveau drame qui frappe la @PoliceNationale.

Pensées pour sa famille et ses proches et soutien à ses collègues. Courage à ceux qui traquent l'auteur des tirs. https://t.co/siLNeKScdz