Incendie dans le Var : menace de reprise, qui sont les deux victimes ?

Si le feu est stabilisé depuis 24h, la situation est toujours très tendue dans le Var avec plusieurs reprises et une météo instable.

Dans le massif des Maures, lieu de départ du plus gros incendie de l'été en France, la situation est stabilisée mais les pompiers restent vigilants en raison des risques de reprise d'incendie à cause du vent. Pour l'heure et après cinq jours, ce sont près de 8000 hectares qui ont été brûlés.

#FeuDeForêt #Var | Vendredi 20 août à 8h :

Les pompiers sécurisent les lisières du feu avant la reprise des moyens aériens.

Mise en place d'un poste d'urgence médico-psychologique téléphonique pour les victimes des incendies 06 08 24 46 66 de 8h à 18h, 7j/7 pic.twitter.com/ibYNkEzXI0 — Préfet du Var (@Prefet83) August 20, 2021

Qui sont les deux victimes ?

Malheureusement, le feu a fait deux victimes dont on connait désormais l'identité. Selon LCI ou encore France Info, il s'agit de Olivier, 54 ans, propriétaire de chambre d'hôtes, et Virginie, touriste francilienne de 32 ans. Interrogé sur LCI, son voisin, en apprenant sa mort, était effondré : "C'est trop dur… c'était vraiment un ami. Je le connaissais, c'était sa maison... Il était très isolé… mais très gentil, adorable." Selon un autre voisin, l'homme de 57 ans aurait toujours dit qu'en cas d'incendie, il resterait chez lui pour protéger coûte que coûte sa maison. Virginie était de son côté traiteur événementiel dans la région parisienne. Elle avait loué une chambre d'hôte pour ses vacances. Le soir du drame, elle était en contact téléphonique permanent avec sa famille. "C'était un appel au secours. Elle disait qu'elle voyait les flammes se rapprocher. Depuis, nous n'avons plus de nouvelles", a confié Elsa, une de ses amies, à Nice matin.

Les images du feu dans le Var

Un incendie s'est déclaré lundi soir dans le Var : des milliers de personnes ont été évacuées par prévention et 900 pompiers sont mobilisés. Le feu n'est pas encore maîtrisé.



Emmanuel Macron doit se rendre sur place ce mardi.



(Préfecture du Var) pic.twitter.com/9yqGIbJnWL — Hugo Décrypte (@HugoDecrypte) August 17, 2021

Un important incendie est en cours dans le Var avec des conditions météorologiques très défavorables. Le préfet du Var est sur place et je suis attentivement la situation. Tout mon soutien aux 650 sapeurs-pompiers mobilisés cette nuit pour protéger les habitants. @SDIS83 pic.twitter.com/BqmVpL0Vvg — Gérald DARMANIN (@GDarmanin) August 16, 2021

#FeuxdeForêt | Scène apocalyptique dans le #Var !



En moins de 24h, cest plus de 5000 hectares brûlés , une centaine dhabitations touchées , des milliers de personnes évacuées et plus de 900 sapeurs-#pompiers qui luttent au péril de leur vie ! pic.twitter.com/qEPbVyxhYR — Pompiers de France (@PompiersFR) August 17, 2021

Les images qui montrent l'ampleur de l'incendie dévastateur dans le Var https://t.co/DExhe92exP pic.twitter.com/XRUQ8NkjlJ — Var-matin (@Var_Matin) August 17, 2021

#FeuDeForêt #Var | À 15h

Le feu n'est pas encore maîtrisé

D'importants moyens aériens et terrestres sont engagés

Évitez le secteur pour laisser circuler les secours

Retrouvez les axes de circulation fermés

Points de situation https://t.co/7gs4z4OzoW

Le communiqué pic.twitter.com/JoCro5LL1A — Préfet du Var (@Prefet83) August 17, 2021

Pour l'heure, l'origine de l'incendie n'est pas officiellement identifiée même si au Parisien, le procureur indique que les premiers éléments de l'enquête laissent entrevoir une "origine humaine". Un mégot jeté sur une aire d'autoroute, au niveau de la commune de Gonfaron, serait l'hypothèse privilégiée. L'enquête, menée par les enquêteurs de la cellule RCCI (Recherche des causes et circonstances des incendies) a permis d'établir le lieu de départ de l'incendie: une zone de 20m2 "à proximité immédiate" d'une aire d'autoroute de l'A57.