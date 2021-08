Fusillades à Marseille : trois morts cette nuit, ce que l'on sait

Trois personnes ont été tuées à Marseille dans la nuit de samedi à dimanche. Dans la cité phocéenne, deux nouvelles fusillades ont éclaté dans les 4e et 14e arrondissements, les informations.

[Mis à jour le 22 août à 12h23] Dans la nuit de samedi à dimanche, deux nouvelles fusillades ont éclaté à Marseille et trois hommes ont été exécutés. Selon les informations de nos confrères de BFM Marseille Provence, la première fusillade s'est déroulée aux alentours de minuit dans le quartier de la marine Bleue, dans le 14e arrondissement, et a fait deux morts par balles. Les victimes étaient deux jeunes hommes âgés de 25 et 26 ans. Sur place, des douilles de 7.62 et 9mm ont été retrouvées, et la police judiciaire s'est saisie de l'enquête, précisent nos confrères.

Un peu plus tard dans la soirée, des coups de feu sont entendus dans le 4e arrondissement de Marseille cette fois-ci. Les forces de l'ordre ont été prévenues par plusieurs appels qui évoquaient des coups de feu dans la cité des Chartreux (4e arrondissement). Un homme de 27 ans y aurait été enlevé par des hommes cagoulés qui lui ont tiré dessus. Les ravisseurs ont ensuite roulé dans la ville, avant d'abandonner leur véhicule et d'y mettre le feu. Une technique classique du grand banditisme. Le corps de la victime, "troué de balles", a été retrouvé dans le coffre de la voiture toujours en train de brûler, dans le 13e arrondissement de la cité phocéenne. Une source policière, dont La Provence se fait l'écho, estime qu'il n'est pas impossible qu'il s'agisse d'un règlement de comptes lié au trafic de stupéfiants car "toutes les victimes étaient connues des services de police".

Quinze morts depuis le début du mois de juin

Ces drames qui se sont produits dans la nuit ne sont malheureusement pas des actes isolés. Depuis le début du mois de juin, la police a recensé quinze morts dans cette ville gangrénée par la violence et le trafic de stupéfiants. Mercredi 18 août, c'est un adolescent de 14 ans qui avait été tué devant la cité des Marronniers dans le 14e arrondissement de la ville portuaire. Deux jours plus tard, des coups de feu avaient été échangés près d'un supermarché du 10e arrondissement.