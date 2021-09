Météorite en Bretagne : des images impressionnantes et des débris retrouvés ?

VIDEO METEORITE. Dans la nuit de dimanche à lundi, un "météore" a été aperçu dans le ciel de la Bretagne mais également de l'autre côté de la manche

Si vous êtes en Bretagne, notamment dans la région de Brest, vous avez certainement aperçu un flash lumineux vert et très intense aux alentours de minuit dans la nuit de dimanche à lundi. Selon les images des webcams sur les plages bretonnes, cette boule lumineuse serait un "météore" traversant l'atmosphère de la France avant de probablement se désintégrer, laissant peu de chances de retrouver quelques débris. "Une météorite est le caillou rocheux ou métallique qui est retrouvé sur terre" explique le programme de science participative Vigie-ciel, porté par le Muséum national d'histoire naturelle.

#Météore en #Bretagne : voici la plus belle vidéo - webcam Viewsurf dArzal (56) - de ce bolide qui a illuminé le ciel du nord-ouest de la France et du sud de l'Angleterre hier à 23h47, avec cette couleur verte lorsquil est entré dans latmosphère... Magnifique ! #météorite @LCI pic.twitter.com/alDMKnIs1K — Guillaume Woznica (@GWoznica) September 6, 2021

Selon plusieurs témoignages, cette boule lumineuse a été accompagnée quelques secondes plus tard par un bruit d'explosion laissant perplexe quelques habitants. Rien d'étonnant cependant puisque une météorite dépasse le mur du son et peut provoquer ce bruit sourd lors de son passage. D'après Ouest-France, le phénomène a également été observé de l'autre côté de la Manche. Une caméra du port de Southampton, sur la côte sud de l'Angleterre a filmé la météorite.

Received a lot of fireball reports this evening. Spotted by Wilcot 5 Sep 2021 at 21:46:54 UT pic.twitter.com/OWPpsRtEff — UK Meteor Network (@UKMeteorNetwork) September 5, 2021

Pour le moment, quelques heures après le passage de cette météorite, il n'y a pas de dégâts constatés par les autorités, écartant donc tout danger pour la population. Comme indiqué plus haut, la météorite s'est probablement désintégrée avant de toucher le sol et d'après les différentes images, cette dernière s'est peut être même écrasée dans l'eau. Il arrive parfois que des secousses sismiques soient perceptibles lors de l'impact d'une météorite mais rien n'indique un tel phénomène ce lundi malgré un témoignage sur RMC. "D'un coup, j'ai vu une grande lumière verte et blanche qui illuminait le ciel. C'était comme une grande boule blanche qui a laissé un faisceau lumineux derrière elle. Ca ne ressemblait pas à une étoile filante, c'était beaucoup plus gros et surtout, elle changeait de couleur, pour devenir orange et disparaître. Ca a duré plusieurs secondes: j'ai eu le temps de voir ce qu'il se passe et de stresser un peu... Quelques temps après, j'ai ressenti que le sol avait tremblé un peu aussi. C'était vraiment très très spécial."