"DIRECT. Orages et inondations dans le Gard : les collèges fermés, de violents orages attendus"

10:49 - Quelles sont les prévisions de Météo France ?

Selon météo France, en ce début de matinée, des averses orageuses concernent encore l'est du Gers, à Najac. Des pluies arrosent une partie de l'Aveyron et l'Auvergne-Rhône-Alpes jusqu'au Nord-Est. Ces ondées orageuses se maintiennent jusque dans la nuit. Dans le Sud-Ouest, ce matin, une accalmie temporaire se dessine avec un risque d'averses, puis de reprise de l'activité orageuse dès la mi-journée. Autour du golfe du Lion et sur les Cévennes, les averses restent fréquentes et s'accompagnent de coups de tonnerre. Ces ondées se produisent sur des zones déjà affectées par de fortes précipitations en matinée de mardi. De la grêle est aussi possible.