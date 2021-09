"DIRECT. Orages et inondations : Gard, Hérault... Un lourd bilan"

ORAGES. Mercredi soir, huit départements étaient toujours placés en alerte orange pluie-inondation dans le sud-est de la France. Alors que la situation était particulièrement critique dans le Gard, le bilan provisoire s'élevait à sept morts, des baigneurs retrouvés noyés dans l'Hérault et les Bouches-du-Rhône.

22:30 - Encore six départements en alerte orange De huit à six. Le Gard, la Drôme, l'Isère, l'Ain, la Haute-Savoie et la Savoie restent ce mercredi soir en vigilance orange. À l'exception du Gard, en alerte crues et orages, les cinq autres sont en vigilance pluie-inondation, voire aussi aux orages en ce qui concerne la Drôme et l'Isère, selon le détail du dernier bilan de Météo France divulgué sur les coups de 22 heures. ???? 6 dpts en #vigilanceOrange



Restez informés sur https://t.co/rJ24zzmmy4 pic.twitter.com/TMZif5x7uD — VigiMétéoFrance (@VigiMeteoFrance) September 15, 2021

22:08 - La préfète du Gard demande chacun à rester chez soi Si le département du Gard n'est plus classé en rouge vif par Météo France, comme ce fut notamment le cas mardi en fin de matinée, le territoire situé dans le sud de la France reste en vigilance orange, que ce soit pour les orages, les crues, la pluie ou les inondations. Dans ces circonstances, la préfète du Gard a donc invité chacun à rester chez soi, "sauf nécessité", mercredi soir. À bon entendeur... [#vigilanceOrange] ???? Le @Gard est toujours placé en vigilance ORANGE « Orages » , « Pluies-inondations » et « Crues ».

⚠️Sauf nécessité, la préfète du Gard demande aux habitants de rester chez eux.

ℹ️ Plus d'information sur https://t.co/NhpFza4wlI pic.twitter.com/CoaYDYrTac — Préfète du Gard (@Prefete30) September 15, 2021

21:44 - Quid de la situation sur le rail dans le Gard ? Toujours sur le réseau social à l'oiseau bleu, la SNCF, via son compte TER Occitanie, indique mercredi soir que le trafic des trains est toujours interrompu entre Nîmes (Gard) et Lunel (Hérault). "Nous attendons le diagnostic précis de l'état des voies pour connaître la durée de la coupure", précise la Société nationale des chemins de fer, qui donne toutefois un lien aux usagers pour connaître les horaires adaptés du moment. ⚠️ Le trafic des #liOTrain est interrompu entre #Lunel & #Nîmes à cause des intempéries du 14/9 dans le secteur

Nous attendons le diagnostic précis de l'état des voies pour connaître la durée de la coupure

Vos horaires adaptés ????https://t.co/noYNlIwVJp

ouhttps://t.co/YLIDt1CHk3 pic.twitter.com/VVagxVbPSg — SNCF TER liO OCCITANIE (@TER_Occitanie) September 15, 2021

21:11 - 280 opérations réalisées par les pompiers du Gard ! Sur Twitter, les sapeurs-pompiers du département du Gard, toujours en alerte orange crues, orages et pluie-inondation mercredi soir, ont publié le bilan opérationnel de la soirée, lié aux intempéries. En tout, pas moins de 280 opérations ont été réalisées par leurs soins. En témoignent plusieurs photo ajoutées au tweet : Bilan opérationnel ce soir au sujet des inondations dans le #Gard. 280 opérations ont été réalisées par les pompiers. Plus de détails dans la photo ci-jointe. @langlais_jm @Prefete30 @Gard @udsp30 pic.twitter.com/n71wY6WLwu — Sapeurs Pompiers du Gard (@pompiersdugard) September 15, 2021

20:41 - La prudence reste de mise sur les routes du Gard jusqu'à jeudi matin ! Appelant à la plus grande prudence sur les routes, le site Inforoute.gard.fr rappelle qu'il est demandé à chacun d'éviter au maximum les déplacements mercredi, mais aussi jeudi matin. Des nettoyages et des réparations sont actuellement en cours, mais différents dégâts devraient entraîner la coupure de certains tronçons durant plusieurs jours.

20:09 - Où en est-on de la situation sur les routes du Gard, après les intempéries ? Dans son point réalisé à 18 heures, le site Inforoute.gard.fr indiquait que désormais, seules cinq routes étaient toujours coupées. Dans le détail, la RD6572 au niveau de la commune du Cailar était encore fermée. De son côté, la RD142, vers la commune d'Aigues-Vives, était "en partie ouverte" alors que le département du Gard est toujours placé en alerte orange crues, orages et pluie-inondation. Le site rapportait par ailleurs que quelques routes secondaires étaient quant à elles encore fermées "dans les secteurs Vaunage et Costières".

19:37 - Sept baigneurs morts noyés dans l'Hérault et dans les Bouches-du-Rhône voisins Plus tôt dans la soirée, nous vous rapportions le cas d'un baigneur qui a perdu la vie ce mercredi dans le département de l'Hérault, piégé par le phénomène de houle de la mer Méditerranée. Citant les pompiers de l'Hérault et la préfecture maritime, BFM TV annonce désormais que se serait en tout sept baigneurs qui auraient été retrouvés morts noyés ce 15 septembre dans l'Hérault (cinq décès) et dans les Bouches-du-Rhône (deux morts, à Cassis et à La Ciotat), tous victimes de ce même phénomène.

19:12 - 1 000 clients toujours privés d'électricité à 17h30 dans le Gard À la suite des pluies torrentielles, des violents orages et des inondations survenus dans le Gard, de nombreux foyers ont tout bonnement été privés d'électricité. Sur le pont, les techniciens d'Enedis ne semblaient pas encore être venus à bout de leur tâche ce mercredi 15 septembre, en début de soirée. Sur Twitter, Enedis a ainsi indiqué qu'à 17h30, il restait encore "1 000 clients privés d’électricité essentiellement sur Nîmes, Vergèze, Milhaud". Et l'électricien d'assurer : "Les équipes sont mobilisées et de nombreuses interventions sont toujours en cours pour réparer et réalimenter un maximum de clients d’ici ce soir."

18:46 - Un premier mort dans l’Hérault, lié au phénomène de houle Dans le département voisin du Gard, France Bleu Hérault rapporte qu’un homme a été retrouvé mort noyé sur la commune de Marseillan. La victime était âgée de 70 ans. Les pompiers, qui sont intervenus ce mercredi après-midi à trois reprises pour des noyades, n’ont malheureusement pas pu le sauver. L’homme était parti se baigner. Il aurait été victime du phénomène dit de houle. "Quand on est sur les côtes de l'Atlantique, on voit des vagues relativement importantes. On a donc tendance à faire attention et à ne pas prendre de risque. Là, ce sont des vagues qui ne sont pas très hautes, mais […] elles sont très rapprochées", remarque auprès de France Bleu Patrick Toustou, délégué interdépartemental de la SNSM, qui explique qu'il suffit de perdre une fois pied dans une vague pour se faire prendre au piège et risquer la noyade.

18:23 - De nouvelles images des inondations Les caméras de BFM TV ont survolé les villes touchées par les inondations avec des images toujours aussi impressionnantes. Pour rappel, Gabriel Attal a confirmé à l'issue du Conseil des ministres que l'état de catastrophe naturelle serait enclenché la semaine prochaine.

18:02 - Circulation des trains encore délicate dans la région La SNCF indique ce mercredi après-midi que la circulation est encore interrompue entre Lunel et Nîmes. La SNCF demande aux voyageurs d'anticiper des retards et de s'adapter à la situation.

17:43 - "On a sauvé des gens dans des conditions extrêmement périlleuses et difficiles" Interviewé par un journaliste du Midi Libre, le colonel Langlais fait un point sur la situation dans le Gard alors que de nouvelles intempéries sont prévues dans la soirée. #Nimes #Intempéries le colonel Langlais fait un point de situation @pompiersdugard pic.twitter.com/4Q3OeIfgGL — hocine rouagdia (@hocinerouagdia) September 15, 2021

17:20 - Vigilance réclamée sur la route Après l'interruption du trafic hier après-midi, le compte twitter de l'autoroute A9 fait un appel à la vigilance pour la soirée en raison des nouvelles fortes précipitations attendues. 16h35 : De fortes précipitations sont attendues ce soir et pendant la nuit. Nous vous recommandons de différer vos déplacements dans les départements concernés. Avant de prendre la route informez-vous sur #Radio1077 https://t.co/crancEDzoO — Autoroute A9 (@A9Trafic) September 15, 2021

16:57 - Grosses inquiétudes avant les nouveaux orages "Je vous avoue qu'on est très très inquiets" face aux nouvelles pluies annoncées dans le Gard, reconnaît Philippe Gras, le maire de Codognan, sur France Info. "On a une digue qui nous protège, mais qui est fragile et s'il y a une rupture ce sera une catastrophe avec de nombreuses pertes humaines. Le territoire est largement dévasté, toute la campagne est encore largement inondée. Il y a de nombreux ouvrages routiers qui ont été détruits ou considérablement dégradés et surtout il y a beaucoup d'habitations qui ont été inondées".