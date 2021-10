"DIRECT. Orages et inondations : un mort, Marseille et les Bouches-du-Rhône en alerte rouge, les prévisions"

Comme pour les Bouches-du-Rhône et le Var, les Alpes Maritimes, par l'intermédiaire de la préfecture, viennent de demander aux parents de venir récupérer leurs enfants dès 12h et les entreprises à libérer leurs salariés de manière anticipée.

Dès 12h, la SNCF annonce que le trafic sera interrompu aux alentours de Marseille en raison des conditions climatiques. Les axes concernés sont Marseille-Aix en Provence, Marseille-Les Arcs, Marseille-Martigues (Côte Bleue) et Marseille-Avignon. La Ligne TGV circule normalement de Marseille à Paris.

En raison des fortes précipitations, avenue des jonquilles dans le 11e arrondissement de Marseille, une maison s’est effondrée. L’occupant est sain et sauf selon les infos de La Provence. Le bataillon signale aussi des effondrement de mur de soutènement.

Dans un communiqué, les pompiers des Bouches-du-Rhône rappellent les consignes de vigilance dans un département placée en alerte rouge "pluie-inondation". "L'accalmie temporaire ne doit pas masquer le fait qu'une seconde vague très importante de précipitations est attendue cet après-midi". Le Sdis 13 annonce aussi qu'une "surveillance particulière est en cours au niveau de l’Huveaune, de la Touloubre et de l’Arc."

"De très fortes précipitations sont attendues, susceptibles d'affecter les activités humaines et la vie économique pendant plusieurs jours", prévient le centre national de prévision. "En raison de ces précipitations, la visibilité peut être réduite. Des inondations très importantes sont possibles. Les conditions de circulation routières peuvent être rendues extrêmement difficiles et des perturbations importantes peuvent affecter les transports ferroviaires."

En plus des Bouches-du-Rhône en vigilance rouge, cinq départements sont également en vigilance orange : les Alpes-de-Haute-Provence, les Alpes-Maritimes, le Var, le Vaucluse et la Corse du sud.

Tôt ce matin, le maire de Marseille Benoît Payan s'est montré inquiet face aux précipitations à venir et a demandé aux habitants de rester chez eux pendant tout l'épisode orageux : "Faites attention, soyez prudents, ne sortez pas, restez loin de tout ce qui peux être dangereux."

???? Le Boulevard Schloesing à Marseille (9e et 10e), n'a pas été épargné par les inondations #Marseille pic.twitter.com/XHfkmxh1au

Le jour s'est bien évidemment levé à Marseille et les habitants ont constaté les dégâts après les violents orages dans la ville. Dans le 9e et 10e, le Boulevard Schloesing a été sous les eaux.

09:39 - Tous les établissements scolaires fermés

Après quelques hésitations tôt ce matin, le rectorat a finalement demandé il y a quelques minutes la fermeture de tous les établissements scolaires du département. "Compte tenu de l'évolution de la situation météorologique et des difficultés qui pourraient persister dans l'après-midi, je vous prie de bien vouloir informer les familles du non accueil des élèves ce jour et d'organiser le retour de ceux déjà présents", écrit le recteur dans un mail transmis aux établissements."