DIRECT. Hommage à Samuel Paty : dans les écoles ce vendredi, à l'Elysée samedi

HOMMAGE SAMUEL PATY. Un an après l'assassinat de Samuel Paty, toutes les écoles de France rendent un hommage au professeur alors que d'autres commémorations se dérouleront samedi notamment à l'Elysée avec la réception de la famille du professeur.

Hommage des professeurs L'essentiel Un an après l'assassinat de Samuel Paty devant le collège du Bois-de-l'Aulne, à Conflans-Sainte-Honorine, un hommage lui est rendu dans toutes les écoles de France pour commémorer sa mort et surtout ne pas oublier. Ce vendredi 15 octobre, personnels et élèves des écoles, collèges et lycées rendent hommage à Samuel Paty, professeur d’histoire-géographie et d’enseignement moral et civique, assassiné pour avoir enseigné et défendu les valeurs de la République dont la liberté d’expression. pic.twitter.com/BkhfwcJrxr — Ministère Éducation nationale, Jeunesse et Sports (@education_gouv) October 15, 2021

Le ministre de l'Éducation nationale a dévoilé le "programme" de la journée il y a quelques jours : une minute de silence ou "heure de discussion dans le cadre de l'éducation morale et civique" sera organisée dans les écoles, le choix étant libre. Si des perturbations interviennent au cours de la journée, Jean-Michel Blanquer encourage à les signaler comme il a expliqué sur l'antenne de BFM TV. Le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin a également envoyé le programme aux préfets et appelle "à maintenir un haut niveau de vigilance tout particulièrement dans et aux abords des établissements scolaires (...) notre vigilance doit être totale".

Ce samedi 16 octobre, les proches de Samuel Paty sont attendus à l'Elysée, où ils rencontreront Emmanuel Macron et Jean Castex. Une plaque en sa mémoire sera également installée à l'entrée du ministère de l'Éducation nationale.

12:20 - "Chaque hommage, c'est se lever contre l'islamisme radical" selon l'avocate de la famille Selon l'avocate de la famille, "il n'y a pas de colère" chez la famille de Samuel Paty, mais "un grand sentiment d'injustice" et de la "peine" comme elle affirme sur France Info. "Il n'y a pas de colère. Il y a beaucoup d'incompréhension, il y a forcément un énorme sentiment d'injustice. Un acte barbare qui tue, sans raison. Samuel Paty est mort pour avoir montré des dessins, pour avoir exercé un droit fondamental de notre pays. Donc, oui, il y a un grand sentiment d'injustice, mais il n'y a pas de colère, de la peine, oui." 11:49 - 23% des 18-30 ans ne condamnent pas fermement l'assassinat de Samuel Paty Un sondage qui fait réfléchir sur l'évolution de la société. Dans un sondage publié par Ifop ce 14 octobre, 23% des 18-30 ne condamnent pas clairement, voire partagent les motivations du tueur de Samuel Paty. Dans le détail, 5% ne condamnent pas, 9% le condamnent mais partagent certaines idées du tueur et 9% sont indifférents. 11:00 - La famille de Samuel Paty reçue à l'Elysée La famille de Samuel Paty sera reçue ce samedi à l'Elysée pour un échange avec le Premier ministre, Jean Castex, et le président de la République, Emmanuel Macron. Le porte-parole du gouvernement l'avait annoncé mercredi à la sortie du Conseil des ministres. 10:44 - "C'est important de dire la vérité aux enfants" selon Frédérique Vidal "C'est important de dire la vérité aux enfants, il faut leur dire qu'il s'est passé quelque chose de terrible", déclare Frédérique Vidal, ministre de l’Enseignement Supérieur, de la Recherche et de l’Innovation au micro de France Info ce 15 octobre. 10:43 - L'hommage du ministère Dans une vidéo publiée ce matin, le ministre de l'Education Jean-Michel Blanquer rend hommage à Samuel Paty. Ce vendredi 15 octobre, personnels et élèves des écoles, collèges et lycées rendent hommage à Samuel Paty, professeur d’histoire-géographie et d’enseignement moral et civique, assassiné pour avoir enseigné et défendu les valeurs de la République dont la liberté d’expression. pic.twitter.com/BkhfwcJrxr — Ministère Éducation nationale, Jeunesse et Sports (@education_gouv) October 15, 2021 10:25 - Des imams se recueillent devant le collège La grande mosquée de Paris a fait savoir à l'AFP que son recteur et ses imams se recueilleraient dans la matinée devant le collège de Conflans-Sainte-Honorine (Yvelines) où enseignait Samuel Paty. 10:10 - Un square Samuel-Paty inauguré à Paris Un square Samuel-Paty sera inauguré samedi 16 octobre, devant l'hôtel de Cluny et face à La Sorbonne, dans le 5e arrondissement parisien. La décision de donner le nom de l'enseignant à l'actuel square Paul-Painlevé. Cette décision, "nous la devions à tous ceux qui veulent rendre hommage à Samuel Paty et qui ne veulent pas que le temps vienne atténuer ce geste ignoble" a déclaré Anne Hidalgo. 09:49 - L'hommage d'Eric Ciotti Le député Eric Ciotti est l'un des premiers à rendre hommage à Samuel Paty ce vendredi 15 octobre. "C’était il y a 1 an, le professeur Samuel Paty était assassiné parce qu’il enseignait la liberté d’expression. N’oublions jamais." 09:40 - Une cérémonie à Eragny-sur-Oise et à Conflans Une cérémonie est prévue samedi à partir de 10h15 à Eragny-sur-Oise, là où vivait Samuel Paty. Une fresque d'hommage réalisée par un artiste-graffeur de la ville sera dévoilée à cette occasion. Un autre hommage sera organisé dans l'après-midi à Conflans-Sainte-Honorine, et un monument en forme de livre sera dévoilé. "Toutes celles et tous ceux qui le souhaitent sont invités à se rassembler à 15h30, place de la Liberté, où auront lieu des prises de parole officielles, ainsi que l’inauguration d’un livre géant sur le thème de la liberté d’expression" indique la mairie. 09:20 - Une plaque commémorative sera dévoilée au ministère de l'Education Le ministre de l'Education nationale dévoilera, samedi matin, une plaque en hommage au professeur dans le hall d'honneur de son ministère, rue de Grenelle, dans le 7e arrondissement parisien. Seront présents la famille de Samuel Paty, différents représentants du ministère, de l'académie de Versailles, ainsi que les organisations syndicales et les associations de parents d'élèves. 09:10 - Un hommage ce samedi dans son collège Ce 16 octobre à 14h, un hommage spécial se déroulera devant son collège de Conflans-Sainte-Honorine. Professeurs et membres du personnel du collège du Bois d'Aulne prendront la parole dans leur établissement, en présence de délégués d'élèves, de représentants de parents et du ministre de l'Education nationale, Jean-Michel Blanquer. Des élèves interviendront également, et liront Liberté, le poème le plus connu de Paul Eluard. 09:00 - Toute perturbation sera "sanctionnée" Le gouvernement ne plaisante pas. Toute perturbation de l'hommage à Samuel Paty, "durant la minute de silence sera sanctionnée" indique le ministre de l'Education. Des "problèmes avaient déjà été signalés l’an dernier", lors d’un premier hommage au professeur, a rappelé le ministre sur BFM avant d’ajouter que "même si ces perturbations représentaient un pourcentage très faible, elles avaient été signalées et bien évidemment sanctionnées". 08:52 - Un an après Ce vendredi 15 octobre, la France commémore la mort de Samuel Paty, professeur sauvagement assassiné devant son collège à Conflans-Sainte-Honorine. Toute la journée, plusieurs hommages seront rendus au professeur en commençant par un hommage national dans les écoles.

Ce sont une minute de silence, en fin d'après-midi (comme l'a précisé Jean-Michel Blanquer au micro de BFMTV, ce jeudi 14 octobre) et un temps d'échange qui sont proposés aux écoles dans le cadre de l'hommage à Samuel Paty. Une heure sera consacrée à des discussions entre professeurs et élèves, qui pourront porter sur le métier de professeur, son rôle, sa légitimité, sur la laïcité, ou encore la construction de l'esprit critique. Les enseignants disposeront d'outils pour réfléchir à la liberté d'expression : une vidéo de l'ancien ministre et avocat abolitionniste de la peine de mort Robert Badinter, la "Lettre aux Instituteurs et Institutrices" de Jean Jaurès, la "Lettre à Monsieur Germain" d'Albert Camus…

Afin de préciser la teneur des hommages, Jean-Michel Blanquer, ministre de l'Education nationale, a rédigé une lettre détaillant les actions à mener le jour J.

"Il y a un an, le 16 octobre 2020, le professeur Samuel Paty était assassiné aux abords de son collège, victime du terrorisme islamiste. La commémoration de cet évènement tragique doit, pour l'École de la République, être à la hauteur à la fois du traumatisme subi et des principes et valeurs qui ont été attaqués à travers cet assassinat.

L'École a en effet pour mission de former des individus libres, égaux et fraternels. Le terrorisme et son terreau en sont l'exact inverse. C'est pour cette raison que l'École est le premier antidote face à ce fléau contemporain parce qu'elle permet de forger l'esprit critique des élèves.

Le rôle de Samuel Paty, comme de tout professeur, était d'accompagner chaque élève vers les progrès de la connaissance et de la conscience, en confrontant les faits, les opinions, les analyses. Il a été assassiné dans l'exercice de cette mission essentielle.

C'est pourquoi je souhaite que, dans chaque école et chaque établissement scolaire, un hommage soit rendu à Samuel Paty à la fois par les personnels et par les élèves. Les écoles et établissements pourront organiser un temps de recueillement en mémoire de Samuel Paty, et consacrer une heure de cours du vendredi 15 octobre 2021 à un temps d'échanges, dont le contenu sera laissé au choix des équipes en fonction de leurs situations respectives et en tenant compte notamment de l'âge des élèves.

En articulation avec le travail mené par les professeurs tout au long de l'année, ce temps pourra notamment prendre la forme, à partir du cycle 3, d'une séquence spécifique sur la construction de l'esprit critique ainsi que sur le métier de professeur, son rôle et sa légitimité.

L'objectif est, autour de la figure du professeur, de favoriser la prise de conscience de ce qu'est l'esprit critique, l'importance de la démarche scientifique, fondée sur les faits et leur observation, la façon dont la confrontation des faits, des représentations et des idées permet de se forger un avis éclairé sur les sujets les plus sensibles.

Il s'agit donc également de penser ensemble le rôle et la place du professeur, auprès de ses élèves mais aussi au sein de la société française. Il s'agit enfin de transmettre aux élèves l'idée que le professeur incarne l'institution scolaire, et que son autorité doit, à ce titre, être pleinement respectée."

Les enseignants et personnels du collège du Bois-d'Aulne, où enseignant Samuel Paty, prendront la parole dans leur établissement, en présence de délégués d'élèves et de représentants de parents d'élèves. L'ancienne principale de l'établissement est également invitée à la cérémonie : son courage et son implication lors du drame avaient été salués par le ministre de l'Education et par la famille de Samuel Paty.

Dans l'ancien collège du professeur, l'hommage se prépare néanmoins avec une certaine inquiétude, rapporte RTL. "Du jour au lendemain, on nous annonce qu'il va y avoir un hommage. On en parle qu'au mois d'octobre, on nous remet dedans. Reparler de la mort, ça fait un choc émotionnel pour les enfants", explique une mère de famille. Laetitia Bellon, représentante des parents d'élèves a expliqué sur l'antenne qu'une lettre à Jean-Michel Blanquer a été adressée, évoquant le "grand désarroi" présent "moins de dix jours avant l'évènement."

Des poésies, discours, textes de réflexion ou autres documents iconographiques ont été mis en ligne sur la plateforme Eduscol, dédiée aux enseignants. Le ministère évoque notamment "une vidéo hommage de Robert Badinter sur la laïcité" ainsi que la lettre de Jean-Jaurès "Aux instituteurs et institutrices".

Cet hommage est globalement très attendu par le camp enseignant comme l'explique ce 8 octobre sur franceinfo Sophie Vénétitay, secrétaire générale adjointe du syndicat SNES-FSU. "C'est un événement attendu par les enseignants, ça nous a bouleversé l'an dernier, on a repris les cours dans des situations particulières. On a envie et besoin de faire vivre sa mémoire, d'une manière ou d'une autre. Pour les élèves, c'est peut-être quelque chose d'un peu plus lointain mais dont ils ont entendu parler l'an dernier." Par ailleurs, le lendemain de cet hommage, le 16 octobre, Emmanuel Macron rendra un hommage plus personnel à Samuel Paty en recevant sa famille à l'Elysée comme l'a indiqué le porte-parole du gouvernement ce 7 octobre.

Autres hommages à Samuel Paty

A Eragny-sur-Oise, dans la commune où résidait le défunt professeur, située en banlieue parisienne, une cérémonie est également prévue ce samedi 16 octobre. Après cette dernière, la famille de Samuel Paty sera reçue par Emmanuel Macron à l'Elysée le même jour. Enfin, un square parisien sera rebaptisé à son nom. Pour honorer la mémoire de Samuel Paty sur le long terme, Christophe Capuano, l'un de ses amis, préside désormais le prix Samuel Paty, qui récompense le travail de collégiens axé sur la liberté d'expression