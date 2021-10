Hommage à Samuel Paty le 15 octobre : comment ça va se passer à l'école ?

Un an après, la mémoire de Samuel Paty sera honorée le 15 octobre prochain dans les écoles. Comment va se dérouler l'hommage ? Les infos.

Ne pas oublier. Un an après l'assassinat de Samuel Paty, professeur d'histoire-géographie du collège du Bois-de-l'Aulne, à Conflans-Sainte-Honorine, provoquant la terreur, l'émotion et l'indignation de la quasi totalité de la France, un hommage lui sera rendu le 15 octobre prochain dans toutes les écoles de France. Au micro de RTL ce vendredi 8 octobre, Jean-Michel Blanquer, ministre de l'Education nationale explique qu'il y aura dans un premier temps un hommage au ministère de l'Éducation. "Dans l'entrée du ministère, il y aura une plaque en hommage à Samuel Paty." Sur l'hommage dans les écoles, les modalités peuvent encore varier selon le ministre. "Cela peut passer par une minute de silence, mais aussi par un cours sur ce qu'il y a derrière" l'assassinat du professeur. Les enseignants devront alors mettre l'accent sur l'importance de la liberté, l'importance du rôle et du respect des professeurs dans notre société. Comme toujours quand il y a un événement tragique comme celui-ci, on doit montrer que nous sommes capables de résilience, de montrer collectivement que les forces de vie sont plus fortes que les forces de morts."

Dans son ancien collège, l'hommage se prépare avec une certaine inquiétude comme le rapporte RTL. "Du jour au lendemain, on nous annonce qu'il va y avoir un hommage. On en parle qu'au mois d'octobre, on nous remet dedans. Reparler de la mort, ça fait un choc émotionnel pour les enfants", explique une mère de famille. Laetitia Bellon, représentante des parents d'élèves a expliqué sur l'antenne qu'une lettre à Jean-Michel Blanquer a été adressée, évoquant le "grand désarroi" présent "moins de dix jours avant l'évènement."

Newsletter Linternaute.com Voir un exemple inscription Newsletters Les informations recueillies sont destinées à CCM Benchmark Group pour vous assurer l'envoi de votre newsletter. Elles seront également utilisées sous réserve des options souscrites, à des fins de ciblage publicitaire. Vous bénéficiez d'un droit d'accès et de rectification de vos données personnelles, ainsi que celui d'en demander l'effacement dans les limites prévues par la loi. Vous pouvez également à tout moment revoir vos options en matière de ciblage. En savoir plus sur notre politique de confidentialité.

Cet hommage est globalement très attendu par le camp enseignant comme l'explique ce 8 octobre sur franceinfo Sophie Vénétitay, secrétaire générale adjointe du syndicat SNES-FSU. "C'est un événement attendu par les enseignants, ça nous a bouleversé l'an dernier, on a repris les cours dans des situations particulières. On a envie et besoin de faire vivre sa mémoire, d'une manière ou d'une autre. Pour les élèves, c'est peut-être quelque chose d'un peu plus lointain mais dont ils ont entendu parler l'an dernier." Par ailleurs, le lendemain de cet hommage, le 16 octobre, Emmanuel Macron rendra un hommage plus personnel à Samuel Paty en recevant sa famille à l'Elysée comme l'a indiqué le porte-parole du gouvernement ce 7 octobre.