Femme décapitée à Agde : ce qu'on sait de la victime, une veuve de 77 ans

AGDE. Sanglante découverte à Agde, dans l'Hérault, mercredi 13 octobre 2021 : une femme a été trouvée décapitée à son domicile au cours de la soirée. La victime est une veuve de 77 ans.

C'est l'effroi à Agde. La station balnéaire de l'Hérault est frappée par un sordide fait-divers. Mercredi 13 octobre 2021, au cours de la soirée, une femme a été découverte morte à son domicile, décapitée, rapportent de nombreux médias, dont Metropolitain. Une onde de choc dans cette commune aussi calme l'automne que dynamique l'été. Selon les premiers éléments de l'enquête, police-secours a été appelé mercredi vers 21h45 par le fils de cette retraitée, comme l'explique France 3 Occitanie. L'homme, qui vit dans la banlieue sud de Paris (Essonne), s'inquiétait de ne pas avoir de nouvelles de sa mère depuis mardi. Un équipage a alors été dépêché sur place. Lorsqu'ils arrivent sur les lieux, les secours trouvent la porte d'entrée ouverte. A l'intérieur du pavillon, situé dans le quartier de la Tamarissière, le corps de cette femme de 77 ans est découvert sans vie et décapité. La tête est posée sur une table. La maison, elle, est sens dessus-dessous. Selon Midi Libre, la police n'envisage, pour le moment, pas la piste terroriste dans ce crime.

Âgée de 77 ans, la femme décapitée vivait seule dans ce pavillon situé rue de la Capelette, depuis le décès de son époux, survenu il y a deux ans. Enseignante retraitée, elle n'avait jamais enseigné dans l'Hérault, selon les informations de Midi Libre. Elle téléphonait quotidiennement à son fils, résidant en Île-de-France. Elle était de nature "méfiante", a rapporté un voisin aux médias, un élément important pour les enquêteurs, qui n'ont pas constaté de signes d'effraction au domicile.

Rapidement, la police locale est dépêchée sur les lieux du crime. Dans le jardin du pavillon sont découverts des gants en latex plein de sang et plusieurs rouleaux de ruban adhésif. L'AFP ajoute qu'il n'y avait aucune trace d'effraction, le portail extérieur était fermé et la porte d'entrée de la maison non verrouillée : cette absence d'effraction qui peut laisser penser que la victime connaissait son agresseur. D'autant que, selon ses voisins, la retraitée était décrite comme "une personne méfiante". Les policiers d'Agde sont rapidement dessaisis du dossier, au profit de la direction territoriale de la police judiciaire à Montpellier : une autopsie lui a été confiée. Les circonstances de cet assassinat restant, pour l'heure, inconnues, l'enquête se poursuit toujours. Effectivement, selon La Dépêche, les experts de la police technique et judiciaire analysent toujours la scène. Le procureur de la République de Béziers doit s'exprimer dans le courant de l'après-midi sur le dossier.

Si l'enquête ne fait que débuter, Midi Libre indique que le pavillon était en partie sous vidéo-surveillance. Installé à des centaines de kilomètres au nord de la côte méditerranéenne, le fils de la victime aurait vu, via les caméras, un désordre dans la maison et la silhouette d'un corps au sol. C'est à partir de ces éléments qu'il a alerté la police.

L'exploitation des enregistrements pourrait permettre de faire la lumière sur ce sordide drame, alors que la septuagénaire est présentée comme sans histoire selon Metropolitain, à la retraite. Est-ce un cambriolage qui a mal tourné ? S'agit-il de l'attaque d'un fanatique ? Pour l'heure, aucune piste n'est privilégiée, ont indiqué les enquêteurs, et aucune revendication de quelque sorte qu'elle soit n'a été transmise. Le ou les auteur(s) de cet assassinat, en fuite, sont activement recherchés par les forces de l'ordre.

La police récuse tout lien entre ce crime et un acte terroriste, pour le moment : "Il n'y a aucun élément qui permet d'affirmer que ce soit un acte terroriste. Pas de revendication, pas d'inscription sur place. Pour l'instant, nous sommes sur une enquête de droit commun" a indiqué à Midi Libre une source proche de l'enquête.