"DIRECT METEO. tempête Aurore : les images et les prévisions"

TEMPETE AURORE. Dans la nuit du 20 au 21 octobre, le passage de la tempête Aurore a créé de lourds dégâts dans plusieurs départements, notamment sur le trafic ferroviaire. Suivez les dernières informations sur la tempête, ses conséquences et les prévisions pour les régions et départements touchés..

Prévisions météo L'essentiel La tempête Aurore a balayé une grande partie du Nord de la France, provoquant de lourds dégâts dans plusieurs départements et paralysant une grande partie du trafic SNCF.

En Île-de-France et à Paris, les rafales de vent qui ont été mesurées excédaient les 100 km/h. Les lignes de RER A et les transiliens ont vu leur trafic être perturbé. La SNCF a annoncé des retards de près de 3h depuis Saint Lazare.

Selon Météo France, des rafales à plus de 100 km/h ont été mesurées un peu partout en France : 127 km/ en Meurthe et Moselle, jusqu'à 140 km/h en Normandie, 150 km/h au cap de la Hève (nord du Havre) et un record de 175 km/h à Fécamp ont notamment été observés.

Au total, ce sont 120 000 foyers qui sont actuellement privés d'électricité dans la moitié nord du pays, après le passage de la tempête Aurore, a indiqué Enedis, filiale d'EDF chargée de la gestion et de l'aménagement de 95% du réseau de distribution d'électricité en France.

Pendant plusieurs heures, la tempête Aurore a été particulièrement violente dans tout le Nord de la France, voici quelques images des rafales de vent et des dégâts constatés, mises en ligne par des journalistes météo sur leur compte Twitter.

Notre partenaire La Chaîne Météo a effectué des prévisions météo, donnant des éléments sur ce qu'il faut attendre ce jeudi 21 octobre. "Après le pic de chaleur et le temps ensoleillé du début de semaine, le temps s'est nettement dégradé par le nord-ouest mercredi sous l'influence d'une dépression arrivant par le proche Atlantique. Cette dépression nommée Aurore qui a traversé la Manche par le sud de l'Angleterre la nuit dernière poursuit sa route vers le Benelux ce jeudi matin. Elle provoque encore des rafales tempétueuses sur le quart nord-est du pays, en particulier de la Champagne à la Lorraine et aux Vosges", a indiqué l'institut.

La Chaîne Météo a ajouté dans un communiqué : "Lors de cet épisode de vent violent, on attend des rafales pouvant atteindre 100 à 120 km/h en plaine sur les départements en alerte orange et 90 à 100 km/h, localement 110 km/h sur les autres départements en alerte jaune. Sur le relief Vosgien, les rafales sont bien supérieures et peuvent ainsi dépasser les 150 km/h. Une nette amélioration est attendue en deuxième partie de matinée et surtout à la mi-journée".

Le Grand-Est a été touché par les rafales de vents de la tempête Aurore, qui soufflent encore par endroits dans la région. En Alsace, à 12 heures, la tempête Aurore s'éloignait et ses vents baissaient en intensité, selon ATMO-RISK. Dans la nuit du 20 au 21 octobre, les rafales ont atteint 171 km/h au Markstein, une station de sports d'hiver (un record pour un mois d'octobre, selon Suivi Météo Alsace), 127 km/h au Champ du Feu, 101 km/h à Berg et 100 km/h à Waltenheim-sur-Zorn. En Lorraine, des rafales à plus de 95 km/h soufflent encore par endroits, selon France Bleu Grand Est. De manière générale, de violentes rafales sont prévues pour le reste de la matinée, et il est recommandé aux automobilistes de faire preuve d'une extrême prudence. Sur les 14 départements encore en vigilance jaune, de nombreux se trouvent dans le Grand-Est.