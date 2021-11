Joggeuse disparue en Mayenne : des objets personnels de la jeune fille retrouvés

DISPARITION. La jeune joggeuse de 17 ans disparue lundi 8 novembre demeure introuvable ; ses écouteurs ont été découverts à la lisière du bois où elle avait l'habitude de courir, comportant des traces de sang. 200 gendarmes sont toujours à sa recherche en Mayenne.

Le 9 novembre en début d'après-midi, 200 gendarmes étaient toujours mobilisés dans le cadre de la recherche d'une adolescente de 17 ans, disparue lundi 8 après-midi dans la forêt de Bellebranche (Mayenne), entre les communes de Saint-Loup-du-Dorat et Saint-Brice, dans le sud-est du département. Sa disparition "a été signalée à la gendarmerie locale hier soir à 18h50, les premières indications fournies précisant qu'elle était partie faire un jogging aux environs de 16 heures sur la commune de Saint-Brice", a précisé la procureure de la République de Laval, Céline Maigne. Cette dernière devrait s'exprimer dans le cadre d'une conférence de presse, ce mardi 9 novembre vers 17 heures. L'adolescente n'aurait pas, selon l'enquête, le profil d'une fugueuse.

Elle avait l'habitude de courir environ une heure, selon les témoignages cités par les autorités. Ne la voyant pas rentrer lundi 8 au soir, son père a signalé sa disparition à la gendarmerie avant de se rendre lui-même sur le parcours qu'elle empruntait habituellement. A la lisière du bois, il découvre sa montre GPS, son téléphone portable et ses écouteurs, qui comportaient des traces de sang. France Bleu Mayenne observe que l'application qu'elle utilisait pour enregistrer son temps de parcours, afin de le publier ensuite sur les réseaux sociaux, s'est brusquement arrêtée ce soir-là. Le Parisien a eu accès à une capture d'écran de cette application, où le parcours de la jeune fille est détaillée : à partir de 15h49, la jeune femme aurait couru 1,23 km avant que l'application ne s'arrête à un croisement. Au lycée, où elle est scolarisée à Sablé-sur-Sarthe, les élèves et les professeurs ont été informés à leur arrivée en classe et sont extrêmement choqués.

Un important dispositif déployé

En début d'après-midi ce mardi 9 novembre, ce sont 200 gendarmes de Mayenne, du Maine-et-Loire et de la Sarthe qui sont mobilisés. Un escadron, un hélicoptère venu de Rennes, une équipe cynophile et une brigade fluviale de Nantes aident à rechercher l'adolescente. Dès lundi 8 au soir, l'enquête a été confiée à la section de recherches d'Angers et à la brigade de recherches de la compagnie de gendarmerie de Château-Gontier sur Mayenne, d'après le parquet. Ce mardi matin, vers 10 heures, un chien a été amené au domicile de la famille et a également suivi le chemin que la jeune femme emprunte habituellement pour courir.

Un homme en garde à vue

Selon RTL, lundi 8 novembre au soir, un homme de 42 ans, en état d'ébriété très avancé, a contacté la gendarmerie à de nombreuses reprises, réclamant des nouvelles sur la disparition de l'adolescente de 17 ans. Arrêté le soir même au vu de ce comportement considéré comme "suspect", il est passé par une cellule de dégrisement puis a été placé en garde à vue. Le potentiel suspect est, selon LCI, connu pour des faits de droit commun. Pour l'heure, aucune information ne permet d'établir un lien entre l'homme et la jeune disparue.