Joggeuse disparue en Mayenne : retrouvée "vivante", comment va-t-elle ?

DISPARITION. Un jour après avoir disparu au cours de son jogging, l'adolescente a été retrouvée "vivante", d'après un communiqué du parquet de Laval. Les dernières infos.

[Mis à jour le 9 novembre 2021 à 21h32] Elle a été retrouvée en vie. Mardi 9 novembre, un jour après avoir disparu en Mayenne, la jeune joggeuse a été retrouvée "vivante", explique un communiqué du parquet de Laval. Aucune précision concernant les circonstances de sa disparition n'a été divulguée pour l'instant. Cette découverte a été confirmée par la gendarmerie et l'adolescente "va être médicalement prise en charge pour s'assurer de son état de santé", a précisé le procureur. BFMTV explique de son côté que la jeune fille a été retrouvée dans un restaurant de Sablé-sur-Sarthe et qu'elle est "en état de choc". Le parquet ajoute que les investigations vont se poursuivre "pour préciser son emploi du temps de cette dernière journée".

Au lendemain de sa disparition, c'était près de 200 gendarmes qui avaient été mobilisés pour retrouver l'adolescente. La veille, elle n'était pas rentrée de la forêt de Bellebranche (Mayenne), située entre les communes de Saint-Loup-du-Dorat et Saint-Brice, dans le sud-est du département. Selon les premières indications, elle avait "quitté son domicile aux environs de 16 heures sur la commune de Saint-Brice", a précisé la procureure de la République de Laval, Céline Maigne. Cette dernière a par ailleurs tenu une conférence de presse, mardi 9 novembre vers 17 heures.

Durant cette prise de parole, la procureure de la République de Laval avait précisé que les investigations menées semblaient confirmer le départ de la jeune fille aux alentours de 16h le 8 novembre 2021. Elle avait ensuite listé quelques éléments du profil de l'adolescente disparue, expliquant notamment que celle-ci ne présentait pas "de particularité notable", qu'elle était "parfaitement intégrée", "entourée" et "sportive". Malgré le large dispositif déployé, Céline Maigné avait par ailleurs rappelé que "les investigations en cours ne font que commencer et sont nombreuses", précisant qu'elles se déroulaient sur un terrain "à caractère difficile car étendu". Celui-ci s'étend en effet sur 190 hectares. Dans ce contexte, une enquête pour enlèvement et séquestration avait été ouverte.

Elle avait l'habitude de courir environ une heure, selon les témoignages cités par les autorités. Ne la voyant pas rentrer, lundi 8 novembre 2021 au soir, son père a signalé sa disparition à la gendarmerie vers 18h40. Il s'est ensuite rendu lui-même sur le parcours qu'elle empruntait habituellement. A la lisière du bois, il a découvert sa montre GPS, son téléphone portable et ses écouteurs, qui présentaient des traces de sang. Aussi, France Bleu Mayenne observe que l'application qu'elle utilisait pour enregistrer son temps de parcours, afin de le publier ensuite sur les réseaux sociaux, s'est brusquement arrêtée ce soir-là. Le Parisien a eu accès à une capture d'écran de cette application, où le parcours de la jeune fille est détaillé : à partir de 15h49, la jeune femme aurait couru 1,23 km avant que l'application ne s'arrête à un croisement. Au lycée, où elle est scolarisée, les élèves et les professeurs ont été informés de la situation à leur arrivée en classe et sont extrêmement choqués.

Mardi 9 novembre, en début d'après-midi, ce sont pas moins de 200 gendarmes de Mayenne, du Maine-et-Loire et de la Sarthe qui ont été mobilisés. Un escadron, une unité équestre, un hélicoptère venu de Rennes, une équipe cynophile et une brigade fluviale de Nantes ont aidé à rechercher l'adolescente. Dès lundi 8 au soir, l'enquête a été confiée à la section de recherches d'Angers et à la brigade de recherches de la compagnie de gendarmerie de Château-Gontier sur Mayenne, d'après le parquet. Mardi matin, vers 10 heures, un chien a été amené au domicile de la famille et a également suivi le chemin que la jeune femme emprunte habituellement pour courir.

Pour l'heure, l'identité de l'adolescente de 17 ans n'a pas été dévoilée par les autorités judiciaires ou la procureure de Laval. Les seuls éléments communiqués dépeignent le portrait d'une jeune fille sportive et entourée qui n'a aucunement le profil d'une fugueuse. "Elle faisait du sport régulièrement, avec son papa, qui lui, faisait du foot", témoigne l'un de ses voisins auprès de nos confrères de Ouest France. Scolarisée dans le lycée Raphaël Elizé de Sablé-sur-Sarthe (Sarthe), l'adolescente est actuellement en classe de terminale. Son père travaille dans une usine de la même ville et est très investi dans une association sportive locale.