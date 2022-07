"DIRECT. Incendies en Gironde : les feux non fixés et surveillés, le point à Landiras et La Teste-de-Buch"

INCENDIES GIRONDE. En Gironde, les incendies de Landiras et de La Teste-de-Buch sont contenus mais ne sont pas encore fixés ce vendredi 22 juillet. Les pompiers surveillent les reprises de feu avec des conditions météorologiques moins favorables. 6 000 personnes évacuées sont rentrées chez elles hier soir.

En direct

Recevoir nos alertes live !

10:44 - Comment lutter contre les feux souterrains ? Pour lutter contre les feux qui couvent sous terre et sont invisibles ou difficilement détectables par un petit filet de fumée, les sapeurs-pompiers disposent de deux solutions : des "opérations de noyage" des sols pour que l'eau pénètre jusqu'à 30 centimètres sous terre et éteigne les braises, et des travaux agricoles. "On va en quelque sorte labourer les sols et éteindre les feux progressivement lorsqu'ils seront sortis de terre", explique l'officier du Sdis. Ces feux et les travaux visant à les éteindre vont se poursuivre pendant "plusieurs mois".

10:28 - Que sont les feux souterrains des incendies de Landiras ? Les incendies de Landiras ont une particularité que les sapeurs-pompiers surveillent de près : des feux qui brûlent sous terre. Le phénomène est propre aux sols marécageux asséchés, la tourbe, où "le feu à la particularité de s'enterrer", détaillait le lieutenant-colonel Arnaud Mendousse auprès de Linternaute le 19 juillet. "A la surface on ne voit rien mais la combustion se poursuit à 20 au 30 centimètres sous terre" et ce feu couvant peut être à l'origine d'un nouveau départ de feu selon le pompiers. Tout une partie de secteur incendié de Landiras est constitué de tourbe et présente donc des risques de reprise.

10:13 - Des foyers et un sol tourbeux à surveiller sur les incendies de Landiras Les incendies de Landiras sont en voie de fixation même si des foyers et points chauds nécessitent encore la mobilisation des pompiers et des avions bombardiers. La préfète de Gironde, Fabienne Buccio, a estimé ce matin sur Franceinfo que "la lutte va encore durer longtemps et plusieurs semaines" sur Landiras qui est un incendie sur des sols tourbeux et donc des feux souterrains difficile à détecter et à éteindre. Ce feux sous terre ne sont heureusement pas présents à La Teste-de-Buch où les sols sont sablonneux et non marécageux.

10:00 - La forêt des Landes brûlée à Landiras et La Teste attriste les résidents Avec seulement une dizaine de maisons sinistrées dans les incendies de Landiras et de La Teste-de-Buch, "l'immense majorité" des personnes évacuées vont "retrouver leur maison dans le même état mais leur environnement a changé", a précisé la préfète de Gironde sur Franceinfo faisant référence aux hectares de pinède voisins des pavillons et entièrement brûlés. Un désastre forestiers qui choquent et désolent les habitants de la région comme le maire de La Teste-de-Buch qui constate les dégâts du massif des Landes.

09:44 - Quelle météo ce vendredi à Landiras ? Le ciel encore couvert ce matin devrait laisser place à un soleil de plomb ce vendredi à Landiras selon les prévisions de Météo-France. En début d'après-midi, les températures seront au plus haut avec 28°C annoncés pour un ressenti de 31°C. A ce soleil et cette chaleur doivent s'ajouter des rafales de vents jusqu'à 40 km/h qui risquent de raviver les flammes et foyers subsistants près de Landiras où plusieurs points chauds sont surveillés sur la lisière sud-ouest.

09:29 - Quelle météo ce vendredi à La Teste-de-Buch ? Les pompiers sont encore très vigilants aux prévisions météo qui peuvent influencer la progression des incendies. La journée sera de nouveau ensoleillée ce vendredi 22 juillet à La Teste-de-Buch selon Météo France et si les températures annoncées plafonnent à 25°C le temps sera sec avec un ressenti proche des 30°C. C'est aussi le vent qui est surveillé, sur le bassin d'Arcachon il doit souffler à 20 km/h et des rafales à 40 km/h sont attendues cet après-midi.

09:15 - Les pompiers poursuivent le traitement des lisières et des "quelques reprises" de feu Dans la nuit de jeudi à vendredi, "les pompiers ont poursuivi le traitement des lisières, points chauds et des quelques reprises", précise la préfecture de Nouvelle Aquitaine. Un travail de fond, de sécurisation et de surveillance qui va continuer ce vendredi 22 juillet. ???? #incendies #Gironde

Pas d'évolution des superficies brûlées cette nuit sur les #feux de #LaTestedeBuch et #Landiras

Les pompiers ont poursuivi le traitement des lisières, points chauds et des quelques reprises.

D'importants moyens restent engagés ce matin. Le combat continue. pic.twitter.com/pD2rVOwfCL — Préfète de la Nouvelle-Aquitaine et de la Gironde (@PrefAquitaine33) July 22, 2022

09:01 - Comment la réintégration des 37 000 sinistrés est évaluée ? Si 6 000 personnes évacuées à cause des incendies en Gironde ont pu retrouver leur domicile, plus de 30 000 sinistrés attendent encore de retourner chez eux. La préfecture de la Gironde a expliqué la méthode utilisée pour déterminer les secteurs qui peuvent être réintégrés : c'est le survol et la surveillance quotidienne de la localisation des flammes et des fumées et notamment leur éloignement des habitations qui permettent de décider des quartiers et communes qui pourront être de nouveau habitables dans les prochaines heures. D'autres facteurs sont pris en compte comme la direction des vents annoncés pour la journée et le week-end. Sur Franceinfo, la préfète Fabienne Buccio ne s'est pas avancée sur les réintégrations possibles aujourd'hui et a donné rendez-vous au prochain point de situation pour avoir des réponses.

08:50 - Six avions et un hélicoptères survolent les incendies en Gironde Les forces mobilisées au sol restent considérables comme celles déployées dans les airs. Ce vendredi 22 juillet, six avions - quatre Canadair et deux Dash - en plus d'un hélicoptère bombardier de la Sécurité civile survolent les incendies de Landiras et de La Teste-de-Buch pour repérer et maitriser les reprises de feu.

08:39 - 1 800 pompiers mobilisés sur les incendies de Landiras et La Teste Les incendies en Gironde désormais contenus, le nombre de pompiers mobilisés est réévalué. 1 800 sapeurs-pompiers sont toujours sur le terrain, face aux feux, en permanence, soit un peu moins que les 2 000 soldats de feu mobilisés il y a encore deux jours. Le lieutenant-colonel du Sdis, Arnaud Mendousse, indiquait hier à Linternaute que certaines colonnes des renforts extra-régionaux sont peu à peu libérées, une information confirmée par la préfète de la Gironde ce matin sur Franceinfo.

08:28 - Encore "trop tôt" pour parler d'incendies fixés en Gironde "La nuit s'est bien passée puisque les flammes ont été contenues", a souligné la préfète de Gironde, Fabienne Buccio sur Franceinfo ce matin. Elle précise toutefois qu'il est "trop tôt" pour prendre considérer les incendies de Landiras et La Teste-de-Buch fixés, la décision d'annoncer la fixation des feux ou non interviendra dans quelques heures après l'évaluation de la situation par le Sdis. "Chaque matin le directeur du Sdis survole les deux feux pour repérer les endroits où il y a encore des flammes et des fumées", explique la préfète.

08:19 - Des points chauds subsistent près des incendies de Landiras et La Teste Les autorités dont la préfecture de Gironde fait remarqué depuis hier que sur les deux incendies en Gironde "des foyers restent actifs". Près du bassin d'Arcachon, la forêt usagère de la Teste-de-Buch est particulièrement surveillée tandis que près de Landiras ce sont les "15km de lisières sur la zone sud-ouest" du brasier qui est encore active.

08:10 - Le incendies de Gironde contenus mais des quelques reprises de feu La superficie des incendies n'a pas augmenté, le feu de Landiras sévit toujours sur une circonférence 66 kilomètres et celui de La Teste-de-Buch sur 32 kilomètres. Toutefois les incendies ne sont pas encore fixés, la décision des pompiers de considérer les flammes comme maîtrisées pourrait intervenir très prochainement mais pour l'heure les sapeurs-pompiers ont encore des incertitudes à cause des reprises de feu et de la dégradation des conditions météorologiques annoncée ce week-end.

08:05 - Quels secteurs ont pu être rouverts à la population près de Landiras ? A Landiras où plus de 16 000 personnes ont été évacuées depuis le début des incendies, le 12 juillet. Quelques 2 500 personnes ont pu retourner dans leur domicile hier, un début de réintégration timide qui concerne des secteurs très ciblés précisés par la préfecture de Gironde dans un communiqué de presse publié hier soir. La commune de Cabanac et Villagrains, excepté le hameau des Jeannots, a pu être rouverte aux habitants comme une partie de la commune de Budos et les hameaux de Douence et du Marta sur la commune de Saint-Magne.