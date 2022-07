Incendie en Ardèche : 900 hectares brûlés, ce que l'on sait de l'avancée des feux

INCENDIE ARDECHE. Huit feux se sont déclarés en Ardèche ce mercredi 27 juillet faisant brûlant 900 hectares sur leur passage. Si la plupart des incendies ont été maitrisés, le feu principal persiste et se dirige vers Voguë.

L'Ardèche a été prise par les flammes de huit feux et continue de brûler par endroit. La journée a commencé tôt pour les sapeurs-pompiers avec huit incendies déclarés dans la matinée du mercredi 27 juillet 2022, dans le centre du département. Les communes d'Aubenas, de Saint-Privat, de Darbres, de Lussas, de Freyssenet et de Saint-Julien-du-Serre ont été touchées. Dans leur couse, les flammes se sont retrouvées formant trois grands incendies et réduisant en cendres 900 hectares sur leur passage selon le dernier point de situation de la préfecture relayé par France Bleu Ardèche, à 17 heures.

Les soldats du feu sont parvenus à maitriser les flammes du feu de Dabres en milieu de journée avant de reprendre leur droit sur les incendies de Freyssenet et Julien-du-Serre qui sont sur le point d'être maitrisés. Mais le combat n'est pas encore gagné car le feu principal, celui né près de Lussas, progresse encore entre Lavilledieu et Saint-Sermin. Longeant la rivière Ardèche, l'incendie se dirige vers Voguë où les 450 sapeurs-pompiers concentrent leurs efforts. D'importants moyens ont été mobilisés pour venir à bout des flammes avant que les incendies n'aient brûlé trop de terrain : cinq Canadair, un Dash et un hélicoptère, tous des engins bombardiers, survolent l'Ardèche pour tenter de contenir l'incendie. Les pompiers ont aussi pu compter sur la mobilisation de cinq colonnes de renforts extra départementales.

Les images des incendies en Ardèche

Les incendies qui ont progressé a grande vitesse en Ardèche ont été capturés en images et en vidéos par les pompiers et des habitants. Les images donnent à voir des flammes et des colonnes de fumées impressionnantes.

En Ardèche, les incendies font rage entre Lussas, Lavilledieu, Saint-Sernin et Vogüé. Le dernier bilan est de 750 hectares brûlés et le brasier se poursuit... ( Thomas Lantus) pic.twitter.com/eA17bnQvSF — Météo Express (@MeteoExpress) July 27, 2022

Après la #Gironde, les Bouches-du-Rhône, le Finistère et l'#Herault, c'est au tour de l'#Ardèche de voir sa végétation partir en fumé dans d'impressionnants #incendie.



Ici entre les communes de #Lussas, Lavilledieu et Saint-Sernin.#FeuxDeForets pic.twitter.com/ZJ9WkLPZUE — C'est Carré (@Cest__Carre) July 27, 2022

Quel est le bilan de l'incendie en Ardèche ?

Les flammes des incendies ont avancé sur 900 hectares en seulement une journée mais la préfecture se félicite de ne compter aucune victime et aucune habitation détruite ou menacée par les feux. Les autorités ont tout de même eu un coup de chaud lorsque que les incendies se sont approchés de la zone industrielle de Lavilledieu poussant à l'évacuation en urgence de deux usines. La zone est désormais sécurisée.

Les évacuations préventives se poursuivent dans les terres proches des flammes. France Bleu Ardèche rapporte que Voguë-village est en cours d'évacuation et que les habitants sont redirigées vers Lanas.

Quel est l'origine des incendies en Ardèche ?

La piste criminelle est privilégiée pour plusieurs des feux qui se sont déclarés en Ardèche. Selon Le Dauphiné Libéré, un incendiaire a été aperçu aux abords de différents départs de feu par plusieurs habitants. L'information a été confirmée par le Centre opérationnel départemental d'incendie et de secours (Codis) auprès de BFMTV.

Un suspect interpellé

Travaillant sur la piste criminelle, les enquêteurs ont déjà interpellé un suspect soupçonné d'être à l'origine des feux en Ardèche. L'homme a été arrêté à Saint-Julien-du-Serre en fin de matinée, selon France Bleu Ardèche, il sortait d'un buisson et regagnait son pick-up. Le véhicule correspond à la description des témoins qui disent avoir aperçu un incendiaire près des départs de feu. Le suspect est âgé d'une quarantaine d'années. Il doit être auditionné et son pick-up fouillé.