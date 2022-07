Célian Ziade : l'homme a été retrouvé après avoir disparu pendant trois jours

CELIAN ZIADE. L'homme, âgé de 25 ou 26 ans, a été retrouvé sain et sauf, jeudi 28 juillet. Célian Ziade avait disparu trois jours plus tôt à Lyon, après avoir laissé une lettre inquiétante.

[Mis à jour le 28 juillet 2022 à 18h44] Célian Ziade avait disparu à Lyon, depuis le lundi 25 juillet. Jeudi 28 juillet, la police nationale du Rhône a indiqué que le jeune homme, âgé de 25 ou 26 ans, a été retrouvé "sain et sauf", grâce à une mobilisation et à de nombreux partages de l'appel à témoins qui avait été lancé mercredi 27 juillet. Sa famille et les autorités étaient particulièrement inquiètes, alors que l'homme avait été aperçu pour la dernière fois "sur les quais du Rhône vers une heure du matin", dans la nuit de dimanche à lundi. Célian Ziade avait également laissé une lettre jugée "très inquiétante" par sa mère, qui n'avait pas dévoilé son contenu.

[#AppelàTémoins TERMINÉ]

Célian a été retrouvé sain et sauf grâce à votre mobilisation et vos nombreux partages.

Merci de ne plus relayer la photo et l'avis de disparition le concernant.

Célian Ziade avait laissé une lettre "très inquiétante"

La disparition de Célian Ziade "inquiète vraiment" la mère du jeune homme. D'abord parce qu'aucun signe de vie n'a été donné depuis plus de trois jours et ensuite car, selon elle, le disparu a "laissé une lettre dans son appartement qui est très, très inquiétante". Aucun détail sur le contenu de la lettre n'a été communiqué.

L'alerte enlèvement n'a pas été déclenchée, pourquoi ?

La police nationale du Rhône n'a lancé qu'un avis de recherche pour Célian Ziade, le dispositif prévu en cas de disparition inquiétante. En revanche, l'alerte enlèvement n'a pas été lancée pour plusieurs raisons. Une telle alerte ne peut être déclenchée qu'en cas d'enlèvement, qu'il soit avéré ou non, et non pour une disparition, même si celle-ci est jugée inquiétante. Surtout, l'alerte enlèvement ne peut concerner qu'une victime mineure. Célian Ziade est âgé de 25 ou 26 ans selon l'avis de recherche, ce qui explique qu'elle n'ait pas été activée. Maintenant qu'il a été retrouvé, la police demande de ne plus faire circuler l'avis de recherche du jeune homme.