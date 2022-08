Procès de Benjamin Mendy : le footballeur accusé de huit viols, les premiers témoignages des accusatrices

Le footballeur Benjamin Mendy est accusé de viols par sept femmes dont une mineure. Il comparaît depuis le 10 août 2022 au tribunal de Chester, en Angleterre. Une première plaignante a été entendue, mercredi 17 août.

Benjamin Mendy est accusé de huit viols, d'une tentative de viol et d'une agression sexuelle par sept femmes. Les faits se seraient déroulés entre octobre 2018 et août 2021, dans le manoir du footballeur, situé à trois quarts d'heure de Manchester, ville dans laquelle il jouait. Un autre homme, Louis Saha Matturie, est son coaccusé dans ce dossier. Proche de Benjamin Mendy, il est accusé de huit viols et de quatre agressions sexuelles. À l'issue de leur procès, les deux hommes risquent la prison à perpétuité. Le champion du monde de football 2018 plaide non-coupable.

Mercredi 17 août 2022, une première plaignante a été entendue dans ce dossier. Durant son témoignage, elle a raconté une soirée d'octobre 2018 pendant laquelle, après des jeux d'alcool dans un restaurant, Benjamin Mendy lui a dit "quand il ne regardera pas, je te kidnapperai", rapporte 20 Minutes. Sur le moment, la femme explique avoir cru à une plaisanterie. Elle s'est ensuite rendue au domicile du joueur, où elle s'est endormie en état d'ébriété. À son réveil, la jeune femme explique comment le joueur de football est rentré dans la salle de bain, alors qu'elle prenait une douche et qu'il n'est pas sorti, malgré ses demandes répétées. Dans son témoignage, la femme de 32 ans raconte que Benjamin Mendy l'a assise sur lui, alors qu'elle ne portait qu'une serviette, qu'il a enlevé son boxer et dirigé son pénis dans sa direction, tandis qu'elle "n'arrêtait pas de le repousser", explique-t-elle. Déboussolée, elle ne parvient pas à appeler à l'aide, mais finit par partir du manoir.

Quelles sont les accusations portées contre Benjamin Mendy ?

Le 15 août 2022, le procureur Timothy Cray a révélé le détail des accusations portées contre le footballeur et Louis Saha Matturie. Il a présenté les deux hommes comme des "prédateurs prêts à commettre de graves abus sexuels", rapporte France Info. Benjamin Mendy est accusé d'avoir violé et agressé sept femmes "vulnérables, terrifiées et isolées", selon les mots du procureur. Il a détaillé le rôle de Louis Saha Matturie, lui-même accusé de huit viols et quatre agressions sexuelles, qui est décrit comme un "rabatteur". Ainsi, il était responsable de "trouver des jeunes femmes et créer des situations où elles pouvaient être violées et agressées sexuellement", poursuit le procureur.