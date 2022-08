Rodéos urbains : une fillette blessée à Pontoise, le conducteur en garde à vue

RODEO URBAIN. Une petite fille de 9 ans a été blessée lors d'un rodéo urbain dans la soirée du mercredi 24 août à Pontoise (Val d'Oise). Le conducteur du moto-cross a été interpellé et placé en garde à vue.

[Mis à jour le 25 août 2022 à 15h44] Un rodéo urbain a fait une nouvelle victime. C'est une petite fille de 9 ans qui a été blessée par le conducteur d'un deux-roues qui s'adonnait au rodéo sauvage à Pontoise, dans le Val d'Oise, dans la soirée du mercredi 24 août. L'accident est survenu dans le quartier des Cordeliers alors que le jeune homme de 18 ans roulait à toute vitesse dans la rue et qu'une voiture arrivait en face. Selon le récit des faits, le conducteur a été obligé de faire un écart pour éviter le véhicule et a roulé sur le pied de la fillette en montant sur le trottoir.

Les secours et les forces de l'ordre sont rapidement intervenues sur place autour de 20h45. La petite fille blessée a été prise en charge et transportée à l'hôpital pour subir une radio et des examens médicaux. Les médecins ont diagnostiqué une entorse et l'enfant doit marcher avec des béquilles pendant au moins deux semaines mais elle a été autorisée à rejoindre son domicile. Quant au conducteur adepte de rodéo urbain qui a pris la fuite après l'accident, il a été rapidement retrouvé et interpellé par les policiers grâce à son véhicule Le jeune homme a immédiatement reconnu les faits et a été placé en garde à vue pour blessures involontaires rapporte Le Parisien. Le parquet doit statuer sur le sort du conducteur dans les prochaines heures.

Un précédent accident de rodéo urbain avait déjà secoué la ville de Pontoise début août. Une petite fille, cette fois âgée de 7 ans avait été renversée et gravement blessée par un deux-roues. L'événement avait été un des éléments déclencheurs de l'intensification de la lutte des forces de l'ordre contre les rodéos urbains, un effort considérable mis sur les patrouilles et demandé par le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin.

Les rodéos urbains, ces comportements illégaux et dangereux sur les voies publiques sont devenus une des priorités des forces de l'ordre et du ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin. Le membre du gouvernement a décidé, à la suite de plusieurs accidents dont certains mortels, d'intensifier les contrôles contre les rodéos sauvages. "Dès demain, chaque commissariat mènera au moins 3 opérations anti-rodéos par jour. Je ferai tout pour protéger les honnêtes gens contre ces délinquants", a-t-il tweeté le 16 août insistant sur la première vague d'intensification des contrôles sur les rodéos urbains.

Le discours sur l'augmentation significative des opérations de contrôle a été repris par Gérald Darmanin le mercredi 17 août lors de son déplacement à Créteil dans le Val-de-Marne. Le ministre a salué l'interpellation de plus de 2 200 personnes et la saisie de 1 800 scooters et motos sur des rodéos urbains depuis le début de l'année 2022. Une déclaration pour féliciter les meilleurs résultats par rapport à l'année précédente et appuyée par un autre constat du ministre : "J'ai demandé d'intensifier ces contrôles. En une semaine, ceux-ci se sont largement intensifiés. [...] Ce qui montre qu'au cours du mois d'août, on est capable de répondre à la demande d'autorité des Français". Gérald Darmanin a poursuivi son bilan avec des données chiffrées selon lesquelles depuis le 8 août, 14 000 forces de l'ordre ont contrôlé 42 165 personnes, effectué 338 interpellations et saisi 157 véhicules.

Une fillette gravement blessée dans un rodéo urbain à Pontoise

Le premier accident de la triste série de drames liée à des rodéos urbains est celui qui a blessé une fillette de 7 ans à Pontoise, le 5 août. Le jeune fille prénommée Kenya a passé dix jours dans le coma avant de se réveiller le lundi 16 août. Si ses jours ne sont plus en danger, l'enfant risque de garder d'importantes séquelles. Bennérose, la mère de la petite fille a annoncé par le biais de son avocat vouloir porter plainte contre l'Etat pour inaction selon BFMTV.

Lorsqu'elle a été fauchée par un motard qui faisait du rodéo urbain, le petite fille jouait avec un autre enfant dans son quartier résidentiel. Bennérose dit avoir revu des rodéos urbains à l'endroit de l'accident de sa fille depuis le drame : "Quand je sors du travail, je les vois tout le temps faire ça. Là où ils ont renversé ma fille, ce n'est pas un lieu pour faire ça. C'est à la police de faire son travail".

Un Afghan mort à Colmar après un rodéo urbain

Le 15 août à l'ouest de Colmar un jeune Afghan de 27 ans a été tué par balle en marge d'un rodéo urbain. Selon le récit des faits, le jeune homme se trouvait avec un groupe d'amis dans la rue lorsqu'un conducteur de scooter qui s'adonnait au rodéo urbain est passé devant eux. Sommé d'arrêter à cause des nuisances sonores, le conducteur serait parti quelques instants et revenu armé vers le groupe pour ouvrir le feu blessant mortellement la victime.

Un conducteur de rodéo urbain mort à Marseille

Un autre accident est celui survenu à Marseille dans la soirée du mardi 16 août aux alentours de 21h30. C'est un jeune homme de 19 ans qui pratiquait le rodéo urbain sur une grosse cylindrée qui s'est tué à moto dans le 11ème arrondissement de la citée phocéenne selon La Provence. L'homme qui était casqué a perdu le contrôle de sa moto de 650 cm3 et violemment heurté un poteau. Il a succombé à ses blessures dans la soirée.