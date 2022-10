Disparition de Justine Vayrac à Brive : téléphone retrouvé, homme en garde à vue... Les dernières infos

12:31 - Justine Vayrac est maman d'un petit garçon

L'inquiétude est d'autant plus grande autour de Justine Vayrac que la jeune femme est maman d'un petit garçon âgé de deux ans et demi. "Elle l'aime plus que tout. Ce petit garçon n'a pas de nouvelles de sa maman non plus depuis dimanche. Elle n'a pas pris de ses nouvelles non plus et ça n'est pas possible", s'inquiètent ses parents sur RMC.