Affaire de Roanne : que risque le père qui a "vengé" sa fille agressée sexuellement ?

À Roanne dans la Loire, une enquête a été ouverte contre le père de famille qui a violemment passé à tabac le jeune homme suspecté d'avoir agressé sexuellement sa fille âgée six ans.

L'affaire de Roanne dans le département de la Loire prend de l'ampleur. Le père de famille qui a violemment agressé l'adolescent de 16 ans, accusé d'avoir effectué des attouchements sexuels sur sa fille de six ans, fait désormais l'objet d'une enquête ouverte par le procureur de Roanne pour " violences aggravées en réunion et avec usage d'une arme". Le suspect qui a été violemment passé à tabac par le père de la fillette va également déposer plainte a annoncé son avocate, Me Camille Thinon. Le père de famille encourt théoriquement de trois à dix ans de prison, dans un dossier juridique qui s'annonce complexe.

Que s'est-il passé exactement ? Un adolescent est accusé de s'être introduit dans la maison de la fillette et de l'avoir agressé sexuellement. Rapidement, le père de famille et des amis ont organisé des rondes dans le quartier avant d'apercevoir un adolescent tenter d'escalader le grillage de sa propriété. La mère de famille qui était tombée nez à nez avec l'agresseur dans la chambre de la petite fille, lors de la supposée agression, l'aurait immédiatement reconnu et confirmé son identité. Dès lors, le père de famille à admis avoir "pété un câble" ajoutant être devenu "fou" au micro de RMC. S'en sont suivis des actes de grandes violences sur le jeune homme âgé de 16 ans. Accompagnés d'amis et de voisins, ils l'ont violemment frappé, à maintes reprises, usant de coups de poing et coups de pieds. L'adolescent aurait également été fouetté avec un câble électrique, causant au total 10 jours d'interruption totale de travail (ITT), selon le parquet. Le suspect de l'agression sexuelle, qui a été brutalisé, est un mineur isolé qui résidait depuis une quinzaine de jours dans le même quartier que la famille.

Interrogé sur BFMTV le père de famille, Aniss, a déclaré ne pas regretter d'avoir fait justice lui-même : "Je pourrais prendre 30 ans, c'est pas grave, c'est pour ma fille" a-t-il justifié au micro de la chaîne.

Une partie de la classe politique a également réagi sur BFMTV. Éric Ciotti, député Les Républicains des Alpes-Maritimes, a apporté son soutien au père de famille : "Qui peut condamner la réaction de ce père de famille ? Qui peut mesurer sa crainte, sa douleur ? Il ne devrait pas protéger sa fille, tenter que ça ne se reproduise pas ?", a-t-il demandé.

Une justice expéditive qui ne passe pas pour le procureur de la République

Un comportement déploré par le procureur de la République de Roanne, Abdelkrim Grini : "On ne peut pas accepter que de tels faits soient commis, quand bien même ce jeune homme aurait commis les faits pour lesquels il a été interpellé et mis en examen, ça ne justifie pas et ça ne légitime pas les violences". "Même si je peux comprendre la réaction du père, je ne la cautionne pas. Les violences ont été extrêmement graves. Le jeune homme a été passé à tabac. Ils lui ont mis la tête au carré !" a regretté le procureur. BFMTV a annoncé que le procureur a décidé de s'auto-saisir dans cette affaire.