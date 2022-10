Lucas L. : suspect "sanguin et sensible", des aveux confus sur le meurtre de Justine Vayrac

LUCAS L. De nombreux éléments concernant Lucas L., principal suspect ayant reconnu le meurtre de Justine Vayrac, sont parus. Le jeune homme, agriculteur, semblait avoir un fort caractère. Ce que l'on sait de lui.

Après quatre jours de silence, il a fini par craquer. Lucas L., présenté comme le principal suspect dans la disparition de Justine Vayrac, a avoué, ce jeudi 27 octobre 2022, avoir tué la jeune femme de 20 ans qu'il avait retrouvé sur le parking d'une discothèque à Brive (Corrèze) dans la nuit de samedi à dimanche. Lors d'un nouvel interrogatoire dans la nuit de mercredi à jeudi, l'homme à peine plus âgé que la victime (21 ans) a reconnu avoir tué cette mère d'un enfant de deux ans et demi. Mais ce n'est pas tout. Il est également question d'un viol, bien que ses propos soit confus, faisant mention d'un éventuel complice. Mais qui est-il ? Que sait-on à son sujet ?

Qu'a reconnu Lucas L. devant les enquêteurs ?

L'inquiétude s'est donc terminée en un véritable drame. Jeudi 27 octobre, le corps de Justine Vayrac a été retrouvé sans vie par les enquêteurs, guidés par les aveux de Lucas L. qui a fini par avouer son crime. Lorsqu'il est passé à table, le jeune homme de 21 ans a également évoqué avoir violé la victime "sous la contrainte d'un autre homme", selon des propos relatés par Le Parisien. Cependant, selon le journal, il se serait ensuite rétracté. A-t-il bénéficié d'une complicité lors de sa macabre entreprise ? Ou a-t-il tenté de minimiser son acte ? Une conférence de presse donnée par le procureur de la République de Limoges, ce jeudi à 18h30, devrait permettre d'éclaircir ce point précis.

Un agriculteur "sanguin et sensible" installé au sud de Brive

Selon les éléments sortis dans la presse, Lucas L. est un ouvrier agricole, installé à Beynat (Corrèze), au sud-est de Brive, village dans lequel il a grandi décrit Le Figaro. Le Parisien précise même qu'il travaille dans une ferme d'élevage de vaches limousines. Jeune homme fêtard, il avait eu affaire à la justice, épinglé dans une histoire d'incendie déclenché dans un hangar agricole relate La Dépêche. S'il est décrit dans le journal local comme "une personne qui s'est toujours bien comportée", ce membre du club de foot local est également connu pour être "turbulent", avec "un parcours scolaire assez chaotique" selon des propos également publiés par La Dépêche. "Je ne suis pas surpris de savoir qu'il est suspecté dans l'affaire de la disparition de Justine. C'est un jeune à la fois sanguin et sensible, qui est à fleur de peau" a même confié un proche à ce même média.

Quel lien entre Lucas L. et Justine Vayrac ?

Mais quel lien unit cet individu et Justine Vayrac, qui habite à Tauriac, dans le Lot, à 35km au sud du village de l'homme placé en garde à vue ? Selon la procureure de la République de Brive, le principal suspect "serait une connaissance amicale rencontrée quelques fois au sein de la boîte de nuit." Leur lien semble, au regard des informations communiquées à ce stade, s'arrêter à cela, d'autant plus que la jeune femme de 20 ans est en couple et mère d'un petit garçon de deux ans et demi.

Pourquoi Lucas L. est-il immédiatement devenu le principal suspect ?

Très vite, toute l'enquête s'est tournée vers Lucas L. En effet, il fut présenté aux enquêteurs comme la dernière personne à avoir vu Justine avant sa disparition. Dimanche, vers 4 heures du matin, elle était sorti de la discothèque, alcoolisée et accompagnée d'un ami, lequel l'a confiée à cet homme. Si le mis en cause avait indiqué aux enquêteurs l'avoir déposée dans une zone industrielle où elle devait être prise en charge par une autre personne, rien n'est venue affirmer sa thèse.

Les suspicions s'étaient également renforcées au regard du témoignage d'une autre jeune femme, que l'homme aurait conduit, plus tard, également avec son véhicule. Elle avait déclaré aux enquêteurs avoir entendu un téléphone portable sonner dans la voiture, lequel n'appartenait pas au conducteur. Elle avait également fait part d'un inhabituel comportement renfermé de l'homme lorsqu'ils étaient ensemble.

D'autres éléments ont vite resserré l'étau autour du jeune homme. Mardi 24 octobre 2022, au matin, lorsque les policiers sont venus l'interpeller à son domicile, il tentait de prendre la fuite avant d'être rattrapé par les forces de l'ordre. Lors de l'inspection de son lieu de résidence, des traces de sang étaient découvertes dans sa chambre assure BFM TV, tout comme dans sa voiture, sur le pommeau de vitesse et le frein à main. De son côté, franceinfo ajoutait qu'une chaussure pouvant appartenir à la disparue a également été découverte dans le véhicule. De quoi étayer les soupçons.

Comment le suspect est-il décrit par son entourage ?

A Beynat, là où réside le suspect, c'est l'incompréhension la plus totale. Les personnes rencontrées par certains journalistes ont fait part de leur stupéfaction en apprenant la nouvelle, d'autant plus au regard du mis en cause. "C'est une personne qui s'est toujours bien comportée" a affirmé à BFM TV Dimitri, employé dans un restaurant où le suspect se rendait. Une habitante, proche de l'individu, parle d'un "jeune homme tellement gentil". L'un des membres du club de football du village, interrogé par Le Parisien, le présente même comme "quelqu'un de cool et de tranquille avec un esprit festif. Il a peut-être fait quelques conneries adolescent mais rien de bien méchant."