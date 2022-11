Effondrement de deux immeubles à Lille : le corps sans vie d'une victime retrouvé

LILLE. Après l'effondrement, dans la matinée du samedi 12 novembre 2022, d'un bâtiment abritant deux immeubles à Lille, les secours ont extrait le corps sans vie d'une victime dans la nuit de samedi à dimanche. On ignore pour le moment la cause du drame, et une enquête a été ouverte par le parquet de Lille.

[Mis à jour le 13 novembre 2022 à 11h22] La ville de Lille est sous le choc, après la découverte d'un corps sans vie dans les décombres du bâtiment contenant deux immeubles qui s'est effondré dans la matinée du samedi 12 novembre 2022. En effet, dans la nuit de samedi à dimanche, vers 1h30, "le corps d'un homme a été découvert dans les décombres", a expliqué Stéphane Beauventre, commandant des opérations de secours, selon des propos rapportés par La Voix du Nord. D'après le quotidien, il s'agirait très probablement d'Alexandre Klein, un psychiatre chef de service âgé de 45 ans, qui était porté disparu ce samedi. Il travaillait au centre hospitalier de Calais. Selon Stéphane Beauventre, le médecin "aurait pu glisser pendant son sommeil". Une enquête officielle devra cependant déterminer les circonstances précises de son décès. Sur place, "la scène est désormais figée pour les besoins de l'enquête", a indiqué le commandant des opérations de secours.

Pour rappel, samedi matin vers 9h15, un bâtiment composé de deux immeubles mitoyens de trois étages s'est effondré. Il était situé en plein cœur du centre-ville de Lille, entre les numéros 42 et 44 de la rue Pierre-Mauroy, à quelques mètres seulement de la Grand'Place, un des endroits les plus touristiques de la ville du Nord. C'est Thibault Lemay, un étudiant de 22 ans, qui a alerté les secours en rentrant chez lui, dans l'un des deux immeubles effondrés, dans la nuit de vendredi à samedi vers 3h. France Bleu Nord l'a interrogé. Il a expliqué s'être aperçu en rentrant que le mur du hall de l'immeuble était entrouvert et gondolé, et a décidé de prévenir la police municipale et les pompiers, qui ont ensuite fait évacuer un des deux immeubles dans lequel se trouvaient des habitants. Benjamin Lopard, un des voisins de Thibault Lemay, a ainsi été réveillé par les pompiers, qui lui ont demandé de quitter les lieux. En arrivant dans le hall de son immeuble, le voisin a pris quelques clichés du mur gondolé que vous pouvez retrouver ci-dessous :

Pourquoi la victime n'a-t-elle pas été évacuée comme les autres ? "Il logeait au 42 et non au 44, et cet immeuble, qui ne présentait pas de risques apparents, n'a pas été évacué", a expliqué une source proche du dossier à La Voix du Nord. L'homme aurait été hébergé par un collègue. "Nous avons joint tous les propriétaires. Certains étaient sur la côte, d'autres à Calais... L'un d'entre eux nous a confirmé avoir prêté son appartement du 42 à un collègue dans le cadre d'une réunion de promo", a indiqué Stéphane Beauventre. Le propriétaire a transmis le numéro de téléphone du collègue qu'il hébergeait aux secours, qui ont constaté qu'il ne répondait pas. De plus, sa voiture était restée au garage, et il n'avait pas pris son astreinte du samedi. Son téléphone avait également borné dans le secteur de l'effondrement. Autant d'indices qui ont poussé les pompiers à poursuivre leurs recherches. Dans la journée de samedi, les pompiers ont également précisé qu'une autre victime a été sortie des gravats. Elle n'est fort heureusement que légèrement blessée selon les secours. La cause de l'effondrement n'est pas connue pour le moment. Le parquet de Lille a indiqué avoir ouvert une enquête pour "mise en danger de la vie d'autrui". "Une expertise judiciaire a été diligentée pour faire la lumière sur cette affaire", a précisé le parquet.

Une alerte qui a sauvé des vies ?

Thibault Lemay, un étudiant alternant en informatique industrielle de 22 ans, a donné l'alerte aux secours. Il a raconté à France Bleu Nord comment il s'est aperçu, en rentrant chez lui dans la nuit du vendredi 11 au samedi 12 novembre vers 3h du matin, que le mur du hall de l'immeuble était entrouvert et gondolé. "Je vais voir mes deux colocataires, on se rend compte que l'immeuble a bougé, car on n'arrivait plus à ouvrir la porte tout en haut et on entendait des gravats tomber", a expliqué Thibault Lemay à nos confrères. Les trois colocataires ont ensuite pris la décision de prévenir les secours. L'étudiant de 22 ans raconte que les sapeurs-pompiers sont arrivés dix minutes plus tard, et qu'ils ont évacué les personnes présentes dans l'un des deux immeubles "en moins de 30 minutes".

Avant que l'on apprenne que le corps sans vie d'une victime avait été retrouvé dans les gravats, la maire de Lille Martine Aubry a salué la réactivité de Thibault Lemay : "J'en tremble encore car si cette nuit, ce monsieur n'était pas rentré à 3h du matin, et ne nous avait pas joints, et que nous n'avions pas eu ces réactions, il y aurait des morts ce (samedi) matin à l'évidence." Le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin a lui aussi remercié "l'étudiant qui a, cette nuit, donné l'alerte".

Quelle est la cause de l'effondrement ?

Selon La Voix du Nord, le ministre délégué au Logement, Olivier Klein, a déclaré qu'il "n'y avait pas d'alerte particulière sur cet immeuble, ce n'était pas un immeuble frappé d'insalubrité". On sait en revanche qu'un ravalement de façade était en cours sur l'un des deux immeubles, selon les informations de France Bleu Nord. Jean-Yves Méreau, spécialiste du patrimoine et de l'urbanisme lillois, a été interrogé par La Voix du Nord sur cet effondrement : "Je ne sais pas dans ce cas précis quels travaux ont été effectués, mais il y a un vrai problème de déstructuration de parcelles dans le Vieux-Lille (quartier du bâtiment). On supprime trop souvent des murs porteurs pour agrandir des surfaces commerciales. Or, à Lille, les façades ne portent pas les immeubles." "Cela crée un problème de portance parce que les charges sont renvoyées vers des points trop faibles et, après, les murs craquent. Les services de la ville de Lille se battent contre cette manie de supprimer des murs porteurs depuis des années", a-t-il ajouté.

La Voix du Nord a également interrogé Marc Dumont, enseignant en urbanisme à l'université de Lille. "Il y a une bonne quantité d'immeubles vétustes dans la ville", a-t-il déclaré. Dans l'après-midi de samedi, le parquet de Lille a annoncé avoir ouvert une enquête pour "mise en danger de la vie d'autrui", ajoutant qu'une "expertise judiciaire a été diligentée pour faire la lumière sur cette affaire". Olivier Klein, ministre délégué au Logement, a annoncé sur BFMTV qu'il allait se rendre à Lille ce lundi. "On pourra faire des réunions de travail et voir si on a d'autres immeubles en péril, lancer les enquêtes nécessaires et essayer, avec la maire et le préfet, d'être utiles et de comprendre ce qu'il s'est passé pour éviter qu'un tel drame ne se reproduise", a-t-il indiqué.