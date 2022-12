Maggie Desmarais : ses accusations contre Norman, la défense du youtubeur

Maggie Desmarais est une jeune québécoise à l'origine des plaintes contre Norman Thavaud. Elle porte de nombreuses accusations contre le youtubeur, qui s'est défendu lors de sa garde à vue.

[Mis à jour le 7 décembre 2022 à 9h08] Elle est celle qui a accusé en premier, et publiquement, Norman Thavaud, celle qui est à l'origine de l'affaire. Maggie Desmarais, une Québécoise d'une vingtaine d'années, était en France, ce mardi 6 décembre 2022, dans les locaux de la Brigade de protection des mineurs (BPM), à Paris. Elle devait être confrontée au célèbre youtubeur français qui, assure-t-elle, lui aurait demandé des photos intimes il y a quelques années, à une époque où elle était encore mineure. Venue exprès du Canada pour l'occasion, à en croire les informations de Libération, la jeune femme poursuit son combat contre le trentenaire qu'elle accuse d'avoir exercé une emprise psychologique sur elle, à travers des messages échangés sur l'application Snapchat. Mais, mardi, Norman Thavaud est ressorti libre de sa garde à vue, la BPM expliquant simplement poursuivre son enquête. Une décision prise après, notamment, l'écoute de la défense du youtubeur qui a répondu aux accusations, comme le dévoile TF1 info. Cependant, rien n'a filtré, à ce stade, sur le contenu de la confrontation qui devait avoir lieu entre la plaignante et le mis en cause.

Qui est Maggie Desmarais, accusatrice de Norman Thavaud ?

Maggie Desmarais avait alerté de la situation dès le 8 juillet 2020 via son compte Instagram. Cette jeune femme québécoise, âgée de 16 ans au moment où elle dit avoir été victime du vidéaste, s'était ainsi décrite comme une "fan" du youtubeur à l'époque. Ce dernier, alors âgé de 30 ans, aurait, selon sa version, abusé de la situation pour obtenir "des photos et vidéos à caractère sexuel, envoyées par Snapchat, et exercé une emprise psychologique en 2018". La jeune femme avait décidé de porter plainte à l'été 2020 au Canada pour "leurre d'enfant" et "exploitation sexuelle sur mineur", l'équivalent en France du dépôt de plainte pour corruption de mineur, a révélé le média de Montréal Urbania.

En avril 2021, dans une interview donnée à ce site québécois, elle était revenue sur sa plainte. "Je ne m'attends pas à grand-chose de la justice, ce ne serait pas la première fois qu'un agresseur serait acquitté", estimait-elle. "Je sais qu'il y a des failles dans le système judiciaire. Mais j'ai quand même porté plainte, par principe. Et puis, je veux que Norman assume enfin ce qu'il a fait", confiait-elle encore, avant de revenir sur sa relation virtuelle avec le youtubeur.

"Je crois que la relation de confiance qui se crée, avant même que tu parles avec ton youtubeur préféré, est déjà là parce que tu le vois chez lui dans ses vidéos, t'as l'impression de le connaître, et que c'est une bonne personne. Je pense que c'est pour ça que je lui faisais une confiance quasi aveugle", expliquait-elle.

Des photos intimes ont-elles été demandées ?

Maggie Desmarais avait indiqué que le youtubeur était "insistant" avant "de devenir de plus en plus demandant" dans leurs échanges. La relation virtuelle a duré neuf mois, avait ajouté la jeune femme. Urbania déclarait, pour sa part, avoir obtenu des preuves que le youtubeur avait réclamé des photos intimes de Maggie Desmarais, mais que ce dernier en aurait également envoyées. Norman Thavaud avait reconnu auprès du média avoir dialogué avec l'adolescente, mais avait réfuté les autres accusations.

Une version qu'il aurait maintenu devant les enquêteurs de la BPM, mardi 6 décembre. "Je n'ai jamais demandé de nudes", s'est-il défendu, reconnaissant toutefois "de la séduction avec des personnes avec qui il y avait un bon feeling", selon TF1 info. Avec Maggie Desmarais, les échanges auraient bien débuté en 2017 selon Norman, qui a indiqué que "Maggie me contacte et je réponds gentiment, sans aucune ambiguïté." Avant d'ajouter : "Au bout d'un moment, on se trouvait sympa l'un et l'autre. Elle a commencé une forme de séduction. Je me suis un peu laissé embarquer." Dans son interview à Urbania, la plaignante assurait elle aussi, de son côté, être "tombée dans le panneau".

Et si la jeune femme déclarait dans son interview que "petit à petit, les photos qu'on s'envoyait mutuellement étaient de plus en plus osées ; c'est à partir de là que c'est devenu problématique et qu'il a été de plus en plus insistant et demandant", Norman, lui, a livré une version opposée aux enquêteurs : "Plus ça allait, plus j'ai eu le sentiment qu'elle devenait intrusive dans ma vie. Elle commence à devenir oppressante, elle m'écrit des choses délirantes du style 'je t'aime'".

Sur Instagram, des témoignages contre Norman... et un compte à son effigie ?

Maggie Desmarais n'a pas attendu les médias pour accuser Norman Thavaud d'avoir eu des comportements ou des mots inappropriés et de l'avoir manipulée. Sur son profil Instagram, la jeune québécoise a archivé tous ses posts concernant le vidéaste accusé de corruption de mineurs et de viols dans un dossier mis en avant et intitulé "NORMAN". La plaignante explique dans ces publications avoir enregistré certains des messages et des photos envoyés par le youtubeur et en publie quelques-unes en guise de preuves dans l'espoir de faire taire ses détracteurs. La québécoise ajoute détenir d'autres "preuves [...] compromettantes" mais "trop explicites pour être partagées" et qu'elle préfère réserver à la police ou aux enquêteurs chargés de l'affaire.

Sur le réseau social, Maggie Desmarais a aussi informé ses abonnées de son dépôt de plainte et publié certains des témoignages d'autres jeunes gens évoquant et parfois se plaignant du même vidéaste. Sur plusieurs mois, la jeune femme a alimenté ce dossier par des prises de paroles sur le sujet.

Pour Norman Thavaud, "tout ce qu'elle fait contre moi est très orchestré", ajoutant que la plaignante avait ouvert un autre compte Instagram sur lequel elle avait publié "98 poèmes" exclusivement dédiés à sa personne. "Tout a été attesté par un huissier. Depuis, les poèmes ont été supprimés. Elle a supprimé tout ce qui n'allait pas dans son sens", a-t-il indiqué. Pour Norman, "elle a toujours fait une fixette sur moi. Elle dit ne pas vouloir gâcher ma vie, mais c'est ce qu'elle fait toutes les semaines depuis trois ans maintenant."