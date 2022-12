Norman Thavaud mis en examen après sa garde à vue ?

Le youtubeur Norman Thavaux est suspecté par les enquêteurs de faits de viol et de corruption de mineurs. L'issue de la garde à vue déterminera la nature des poursuites judiciaires à venir.

Quelles suite à l'affaire Norman Thavaud, accusé de viol et de corruption de mineur ? Le youtubeur, qui fait l'objet d'une enquête préliminaire, confiée à la Brigade de protection des mineurs (BPM), ouverte en janvier 2022, a été placé en garde à vue lundi 5 décembre. Celle-ci, a été prolongée mardi 6 décembre, pour que les enquêteurs approfondissent leur interrogatoire et que le mis en cause puisse être confronté à l'une des plaignantes, Maggie Desmarais. Les enquêteurs ont donc considéré qu'il existait des éléments valables pouvant faire croire que Norman Thavaud a bien commis les faits décrits par les 6 femmes le mettant en cause, dont 5 pour viol.

A l'issue de la garde à vue, Norman Thavaud peut, sur décision du procureur de la République ou du juge d'instruction, être remis en liberté. La justice peut considérer qu'il n'y a pas lieu de poursuivre la procédure en privant le mis en cause de sa liberté d'aller et venir. Mais il est aussi possible que le suspect soit transféré vers le tribunal pour un entretien avec le juge d'instruction. Si ce dernier considère qu'il y a des "indices graves et concordants" de son implication dans les accusations portées contre lui - en l'occurrence un délit et un crime sexuel -, il sera alors mis en examen. Si c'est le cas, alors Norman Thavaud peut, selon la décision du juge, être placé sous contrôle judiciaire ou bien placé en détention provisoire.

Norman Thavaud est présumé innocent. A ce stade, il n'a pas souhaité communiquer sur les accusations dont il fait l'objet, notamment sur celles portées à son encontre, publiquement, depuis 2020.