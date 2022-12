Norman Thavaud sur Maggie Desmarais : "Tout ce qu'elle fait contre moi est très orchestré"

Depuis lundi 5 décembre, Norman Thavaud a été placé en garde à vue. TF1 Info révèle mardi soir les propos qu'aurait tenus le célèbre YouTubeur face aux enquêteurs.

[Mis à jour le 6 décembre 2022 à 19h44] Alors que la garde à vue de Norman Thavaud, alias "Norman fait des vidéos", a été prolongée mardi 6 décembre au matin, TF1 Info a dévoilé en exclusivité, en fin de journée, ce que le célèbre YouTubeur aurait confié aux enquêteurs chargés de l'interroger. Selon la chaîne télévisée, il s'agirait des propos qu'il aurait tenus lors des toutes premières heures de son interrogatoire. Dans les grandes lignes, l'homme au près de 12 millions d'abonnés s'est dit "affaibli" par cette affaire, avant de revenir longuement sur les accusations de Maggie Desmarais, une jeune Québécoise qui affirme avoir été manipulée par celui qu'elle considérait comme son idole.

Dénonçant un "petit jeu malsain d'attachement affectif", Maggie Desmarais estime que Norman Thavaud, de près de 15 ans son aîné, aurait tout fait pour obtenir d'elle des photos et des vidéos à caractère sexuel. "J'étais jeune, je l'admirais, je suis tombée facilement dans le panneau", confiait-elle en 2021 au magazine québécois Urbania, affirmant vouloir désormais que "Norman [Thavaud] assume enfin ce qu'il a fait". Lui livre cependant une tout autre version, dépeignant une jeune femme "fragile et instable" avec qui il aurait préféré couper les ponts avec le temps. "Tout ce qu'elle fait contre moi est très orchestré", aurait-il même affirmé aux enquêteurs.

"Maggie a un problème avec moi qui ne date pas d'hier"

Face aux enquêteurs, lundi 5 décembre, Norman Thavaud aurait donc réfuté en bloc les accusations de Maggie Desmarais. "Je n'ai jamais demandé des nudes. Mais il y a eu de la séduction avec des personnes avec qui il y avait un feeling", aurait déclaré le YouTubeur questionné sur ses échanges avec des jeunes femmes de manière générale. Quant à Maggie Desmarais, dont il affirme avoir ignoré lors de leurs échanges qu'elle était mineure, Norman Thavaud aurait d'emblée lâché : "Maggie a un problème avec moi qui ne date pas d'hier."

"Elle a toujours fait une fixette sur moi. Elle dit ne pas vouloir gâcher ma vie, mais c'est ce qu'elle fait toutes les semaines depuis trois ans maintenant", aurait-il encore précisé, comme le rapporte TF1 Info. Selon Norman Thavaud, les échanges entre eux ont bien eu lieu. Ils auraient débuté en 2017. D'après lui, c'est Maggie Desmarais qui aurait fait le premier pas, le contactant sur Snapchat. Il affirme avoir à ce moment-là répondu "gentiment" et "sans aucune ambiguïté". La suite des échanges se serait étalée sur "une année".

"Je la trouvais vraiment fragile et instable"

"Au bout d'un moment, on se trouvait sympa l'un et l'autre. Elle a commencé une forme de séduction. Je me suis un peu laissé embarquer", aurait encore confié Norman Thavaud aux enquêteurs. Quid de leur rendez-vous raté au Canada ? Lui dit être allé outre-Atlantique "pour travailler au festival 'Juste pour rire'" et non pour la voir. Et de renchérir : "Plus ça allait, plus j'ai eu le sentiment qu'elle devenait intrusive dans ma vie. Elle commence à devenir oppressante, elle m'écrit des choses délirantes du style : 'Je t'aime'". Selon lui, la jeune femme aurait même tenu un compte Instagram "entièrement dédié" à lui, sur lequel on pouvait retrouver pas moins de "98 poèmes" en son honneur. "Tout a été attesté par un huissier. Depuis, les poèmes ont été supprimés. Elle a supprimé tout ce qui n'allait pas dans son sens", aurait encore expliqué Norman Thavaud.

"Je la trouvais vraiment fragile et instable", aurait également confié Norman Thavaud, en se remémorant leurs échanges avant sa venue au Canada. Il explique alors avoir "décidé, dans un long message bienveillant sur Snapchat" de lui dire qu'ils n'étaient "pas sur la même longueur d'onde" et que lui "n'était pas intéressé". "Elle pensait qu'on allait faire notre vie ensemble. Suite à ça, j'ai arrêté de lui parler. J'ai tourné la page et je n'ai pas essayé une seule fois de rentrer en contact avec elle depuis", aurait-il déclaré aux enquêteurs.

Norman Thavaud, en larmes face aux enquêteurs

Livrant une tout autre version des faits que celle de Maggie Desmarais sur leur relation virtuelle, Norman Thavaud aurait précisé aux enquêteurs qu'il aurait eu vent de sa version de l'histoire à elle en 2020, lorsque celle-ci se serait livrée sur leurs échanges sur son compte Instagram. Face aux enquêteurs, le YouTubeur se serait mis à pleurer à l'évocation des "menaces de mort", des "hordes d'insultes" et du "cyberharcèlement" qu'il affirme subir depuis. Et de conclure : "Tout ce qu'elle fait contre moi est très orchestré."