Haute-Savoie : deux bébés retrouvés morts, ce que l'on sait

Le parquet d'Annecy a annoncé l'ouverture d'une enquête préliminaire après la découverte de deux bébés morts dans un appartement à Rumilly (Haute-Savoie), ce vendredi 6 janvier. La procureure devrait s'exprimer dans la journée.

[Mis à jour le 6 janvier 2023 à 10h48] Après le choc, l'heure est à l'enquête. Ce vendredi 6 janvier 2023, le parquet d'Annecy a annoncé l'ouverture d'une enquête préliminaire après la découverte de deux bébés morts dans un appartement de Rumilly, en Haute-Savoie. La macabre découverte remonte au dimanche 1er janvier. Selon RTL, c'est la mère de famille qui aurait appelé la police au lendemain du réveillon du Nouvel An, afin de leur signaler la présence de deux cadavres chez elle. Elle leur aurait également indiqué vouloir mettre fin à ses jours.

Le décès des deux nourrissons daterait de plus d'un an selon les premières observations des gendarmes et des experts, et l'un des corps aurait été retrouvé dans un état momifié, écrit Le Dauphiné libéré. L'autre corps aurait été découvert dans une valise à l'état de squelette, et aurait été âgé de moins de deux mois au moment de son décès, selon RTL. Toujours selon la radio, les corps ont été retrouvés dans un appartement occupé par une famille de quatre personnes, composée de deux adultes et de deux jeunes enfants de 3 ans et 18 mois. Le parquet n'a pas donné plus de détails sur l'affaire, mais la procureure de la République d'Annecy, Line Bonnet-Mathis, devrait donner plus d'informations ce vendredi.

La mère des enfants morts hospitalisée

La mère des deux bébés aurait été retrouvée et serait hospitalisée. France Bleu Pays de Savoie indique que l'état psychologique de la femme ne permet pas aux enquêteurs de l'interroger. L'enquête actuellement en cours pourrait l'être pour "homicide volontaire aggravé", selon l'inscription du scellé posé sur la porte de l'appartement où les enfants ont été retrouvés, d'après l'AFP.

RTL a interrogé une voisine de cette femme, qui a déclaré : "Je sais qu'elle était malheureuse. Elle me disait qu'elle était toute seule, qu'elle n'avait pas de famille. En tout cas psychologiquement, elle n'était pas bien, ça c'est sûr." La voisine ajoute que cette femme lui aurait exprimé à deux reprises sa crainte qu'on ne lui "enlève [ses] enfants". Cette voisine indique aussi que les gendarmes se seraient déjà déplacés sur place auparavant, en raison de heurts entre la mère de famille et son mari. Un compagnon qui ne se serait aperçu de rien, écrit RTL.