Gare du Nord : un attentat ? L'attaque aurait pu faire bien plus de victimes, selon Darmanin

Le ministre de l'Intérieur a indiqué que l'intervention des forces de l'odre, ce mercredi 11 janvier à la gare du Nord, a empêché "un périple" meurtrier bien plus grave.

[Mis à jour le 11 janvier à 9h37] Un individu a attaqué plusieurs personnes ce mercredi 11 janvier, vers 6h40 à la gare du Nord, manifestement au hasard, avant d'être neutralisé. Un attentat ? L'acte d'un déséquilibré ? Une rixe qui a mal tourné ? Comme l'a indiqué le ministre de l'Intérieur, ses motivations sont à ce stade très flous, l'assaillant a été blessé par balles, il est actuellement dans un état critique, en situation d'urgence absolue. Selon les informations de BFMTV, l'arme utilisée par l'assaillant serait probablement "un petit poinçon" ou "un petit couteau". Une arme à petite lame donc, qui aurait été utilisée pour donner des coups de poignard aux personnes ciblées. Le ministre de l'Intérieur a par ailleurs indiqué que cette arme était "de fabrication artisanale".

Gérald Darmanin a réagi ce mercredi, sur place, devant les médias. Il a donné les informations sont il disposait, en précisant l'articulation des faits survenus dans la gare du Nord : "A 6h42, un individu menace et s'en prend à des personnes à l'entrée de la gare puis à l'intérieur de la gare. A 6h43, il a été neutralisé, par des policiers en civil, de la Compagnie nocturne des réseaux de la BRF, qui rentraient chez eux après leur service de nuit. Ces agents étaient équipées de leur arme de service et de leur gilet par balles, en vertu du protocole mis en place il y a quelques années pour protéger les forces de l'ordre", a déclaré le ministre devant les journalistes. "Le périple de l'assaillant, même si cela a été très court, a été extrêmement violent, il a eu le temps de s'en prendre à 6 personnes", a-t-il dit, laissant entendre très clairement que l'agression aurait pu faire un nombre bien plus considérable de victimes.

Six blessés gare du Nord, les victimes soignées sur place

Les intervenants du Samu ont été dépêchés sur place pour prendre en charge les personnes agressées : selon les informations du ministère de l'Intérieur, 6 personnes attaquées sont blessées ; le site de la radio RMC indique de son côté que parmi les 6 victimes figure un policier des services de police aux frontières. Ce dernier, qui n'était pas en service ce matin, avait un gilet pare-balles qui l'a protégé. Selon les informations du Figaro, le port de ce gilet l'aurait "sauvé".

BFMTV ajoutent qu'une personne blessé "présente une plaie à l'omoplate", autre autres victimes n'ont que des blessures légères, mais que leur prise en charge médicale est nécessaire. Le parquet de Paris indique que l'homme blessé à l'omoplate est quant à lui en "urgence absolue", mais le ministre de l'Intérieur a ajouté que le pronostic vital de cette personne n'était pas engagée.

Les motivations de l'individu sont encore inconnues, une enquête a été ouverte par la parquet de Paris, pour "tentative d'assassinat" : la justice considère donc que l'attaque pourrait avoir été préméditée. A noter qu'à ce stade, le parquet antiterroriste n'a pas été saisi. Autre élément à prendre en compte à ce stade : alors que certains témoignages - dont la fiabilité n'a pas pu être établie - ont indiqué avoir entendu l'assaillant crié des slogans prononcés lors d'attentats terroristes islamistes, cette information a été démentie par le ministre de l'Intérieur, qui a jugé que cette information n'est pas du tout confirmée ou confirmable à ce stade.

Qui est l'auteur de l'attaque gare du Nord ?

Selon France Info, l'homme a d'abord "menacé" plusieurs personnes avant de faire usage de son arme blanche. BFMTV ajoute que la piste d'une "rixe" ayant mal tournée est à envisager, mais insiste sur le fait que les circonstances de l'événement sont "encore floues". L'hypothèse d'un attentat terroriste est évaluée, la piste d'un geste commis par un déséquilibré est aussi évoquée. L'identité du suspect n'a pas encore été dévoilée, l'homme a été interpellé, mais a été pris en charge médicalement compte tenu de la nature de ses blessures. On ignore encore si cet individu sera en mesure d'être interrogé par les enquêteurs.

France Info ajoute qu'un périmètre de sécurité a été installé dans la gare, située dans le 10e arrondissement de Paris. Cette gare, très fréquentée ce mercredi matin, est l'une des gares les plus utilisées d'Europe. Selon la SNCF, la circulation de certains trains est affectée, mais la gare n'est pas fermée.

Le service des TER des Hauts-de-France a donné quelques informations encore partielles : "Le trafic est perturbé au départ et à l'arrivée de Paris Nord", a écrit cette entité de la SNCF sur Twitter. L'information a été confirmée par Franck Dhersin, vice-président en charge des mobilités, des infrastructures de transport et des ports de la Région Hauts-de-France.