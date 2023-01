Petite fille morte à Paris : retrouvée dans un lave-linge... Que s'est-il passé ?

Une petite fille de trois ans est décédée dans la soirée du jeudi 12 janvier à Paris, après avoir été retrouvée dans un état critique dans le lave-linge de l'appartement familial. Une enquête a été ouverte par le parquet de Paris.

C'est un choc pour la famille. Une petite fille âgée de trois ans est morte dans la soirée du jeudi 12 janvier 2023, après avoir été retrouvée dans un lave-linge dans un appartement à Paris. Ce n'est autre que le père de la fillette et un de ses frères et sœurs qui ont retrouvé l'enfant dans le tambour de l'appareil électroménager aux alentours de 22h30, selon Le Parisien. La petite se trouvait dans un état critique lorsqu'elle a été prise en charge par les secours, appelés par le père de famille. C'est peu après 23h30 que son décès a été déclaré.

L'origine de la mort de la petite fille n'est pas encore connue et fait l'objet d'une enquête ouverte dans la nuit par le parquet de Paris, pour recherche des causes de la mort. Les investigations ont été confiées à la brigade de la protection des mineurs. Selon les premiers éléments, la fillette pourrait avoir été étouffée "mais il faut rester très prudent", rappelle une source proche de l'enquête au journal francilien. Et cette dernière d'ajouter : "On ne sait pas du tout ce qu'il s'est passé. Apparemment, elle ne portait pas de trace de coups. L'autopsie permettra d'en savoir bien plus".

Que faisait la petite fille dans le lave-linge ?

Si la petite fille a été retrouvée dans le lave-linge de l'appartement du XXe arrondissement de Paris où elle vivait avec sa famille, le père de la victime a expliqué que l'appareil électroménager n'avait pas tourné les heures précédant la découverte, mais que la porte du tambour était fermée. Le père de la fillette, âgé de 48 ans, et sa femme, âgée de 37 ans, sont les parents de quatre autres enfants. Selon la source du Parisien, leur fille aînée est âgée de 18 ans, et leurs trois garçons ont entre 7 ans et 16 ans.

Le quotidien francilien précise que le père a dîné chez lui avec sa femme et un de ses enfants, en rentrant du travail. Le couple n'a pas idée de ce que faisaient les autres enfants pendant leur repas. Constatant à la fin du dîner que leur petite fille n'était pas là, l'ensemble de la famille s'est alors mis à sa recherche, en appelant aussi les voisins à leur venir en aide. Le père a appelé le Samu dès la découverte du corps de sa fille.