Lycéen poignardé à Thiais : l'adolescent est décédé, ce que l'on sait

Un lycéen de 16 ans a été tué et un autre blessé lors d'une attaque au couteau qui a eu lieu devant un lycée à Thiais, dans le Val-de-Marne, ce lundi 16 janvier 2023.

Une nouvelle attaque au couteau a eu lieu en région parisienne ce lundi 16 janvier et a fait plusieurs victimes. Les faits ont eu lieu devant le lycée Guillaume Apollinaire à Thiais, dans le Val-de-Marne entre 8 et 9 heures selon les informations de RMC. Plusieurs coups ont été portés et ont tué un mineur de 16 ans tandis qu'une autre victime a été blessée à la cuisse après avoir été poignardée. La seconde victime, dont le pronostic vital ne serait pas engagé, a été transportée au centre hospitalier Henri Mondor de Créteil. Les coups auraient été portés lors d'une rixe entre brandes rivales, écrit Le Parisien.

Le service départemental de la police judiciaire du Val-de-Marne a été saisi de l'enquête. Le procureur de la République et le magistrat de permanence de la division des affaires familiales et des mineurs se sont rendus sur les lieux, ce lundi, rapport encore RMC.

