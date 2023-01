Corps retrouvé à Saint-Priest : qui est la victime ? Ce que l'on sait

Des morceaux de corps humain ont été retrouvés dans la nuit de mardi à mercredi à Saint-Priest (Rhône). La victime est en cours d'identification mais serait âgée de 17 ans et un suspect a été placé en garde à vue.

C'est un problème de plomberie qui s'est transformé en fait divers macabre. Des morceaux de corps humain ont été découverts dans une canalisation dans la nuit de mardi à mercredi, à Saint-Priest, dans le Rhône. C'est une habitante de la commune vivant au rez-de-chaussée d'un immeuble qui a permis de retrouver le corps. Mardi soir, la résidente a appelé un dépanneur pour déboucher la canalisation de ses toilettes qui ne fonctionnaient plus depuis la veille. Sur place, aux alentours de minuit, l'agent de maintenance a scié la canalisation défectueuse et découvert des vêtements puis des restes humains découpés en morceaux, dont des mains.

Une enquête pour "homicide volontaire"

Les forces de l'ordre ont été prévenus immédiatement après la découverte et se sont déplacés pour réaliser les constatations. Une fouille rapide des lieux a permis de retrouver une scie électrique dans une poubelle située près de l'entrée de l'immeuble, écrit Le Parisien. En conséquence, le parquet de Lyon a aussitôt ouvert "une enquête du chef d'homicide volontaire". Les investigations ont été confiées à la direction zonale de la police judiciaire (DZPJ) et ont déjà permis d'identifier un suspect qui a été placé en garde à vue dans la matinée du mercredi 18 janvier. L'homme serait un membre de l'entourage amical de la victime qui elle n'est pas encore été formellement identifiée.

Compte tenu des premiers éléments de l'enquête, les enquêteurs privilégient pour l'heure la piste du meurtre "gratuit", sans mobile criminel. Une expertise psychiatrique du suspect doit permettre de faire avancer les investigations.

La victime serait un adolescent de 17 ans

La découverte des mains et des morceaux de chairs ont permis aux enquêteurs de procéder à un relevé d'empreintes génétiques et une analyse ADN. Ces examens ont permis d'en apprendre plus sur la victime, mais l'identité de cette dernière doit encore être confirmée avec les résultats des analyses. L'identification pourrait prendre plusieurs jours selon le journal francilien. Les enquêteurs estiment toutefois que la victime pourrait être une personnes âgée de 17 ans et qui était protée disparue puis déclarée en fugue depuis quelques jours.

Les enquêteurs savent encore peu de choses de la victime et de la façon dont elle s'est retrouvée en morceaux dans les canalisations. Le Parisien indique qu'à ce stade, l'affaire ne semble reliée à aucune autre. Il est même difficile de faire le lien avec des événements datant du dimanche 15 janvier et signalés par un habitant de l'immeuble à la presse locale. Le témoin a évoqué des cris entendus dans un appartement de la résidence.