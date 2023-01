Daniel Legrand : acquitté d'Outreau mais accusé à nouveau par les enfants Delay

Daniel Legrand est le dernier accusé acquitté dans l'affaire Outreau. La justice a statué deux fois sur son innocence en 2005 et 2015. Pourtant l'homme porte encore les séquelles de ce fiasco judiciaire et des accusations de pédophilie qui l'ont visé.

Jugé à trois reprises pour l'affaire Outreau et acquitté deux fois. Daniel Legrand a été le dernier accusé blanchi dans cette affaire, connue comme l'un des plus grands fiascos judiciaires français, qui le hante depuis les années 2000. Après coup, celui qui a toujours siégé dans le box des accusés montre les caractéristiques d'une victime. C'est en tout cas l'impression que l'homme de 33 ans avait donné en 2015, lors du troisième et dernier procès pour l'affaire d'Outreau, à la cour d'assises des mineurs de Rennes.

Avec une larme tatouée sous l'œil gauche et une attitude lasse sûrement pas étrangère à son traitement psychiatrique de l'époque, Daniel Legrand était apparu fatigué et avait eu en de rares occasions la force de hurler son innocence proclamée par la justice en 2005 par la cour d'appel de Paris. Une innocence à nouveau reconnue par l'acquittement prononcé à l'égard du trentenaire en 2015. Pourtant, dès les premiers jours de l'affaire d'Outreau trois des enfants de Myriam Badaoui et Thierry Delay, victimes de viols dans l'affaire Outreau, accusaient Daniel Legrand d'avoir abusé d'eux et/ou d'avoir assisté aux scènes d'agressions sexuelles.

Le dernier acquitté de l'affaire d'Outreau

Daniel Legrand avait tout juste 20 ans quand, en 2001, lorsque l'engrenage de l'affaire d'Outreau l'a emporté. L'affaire judiciaire lui a ôté sa jeunesse, ses rêves et sa santé. Durant l'instruction, ouverte dans le Pas-de-Calais après le signalement d'agressions sexuelles sur les enfants du couple formé par Myriam Badaoui et Therry Delay, Daniel Legrand et son père qui portait le même prénom ont été arrêtés. Le père de 48 ans était présenté comme la tête pensante d'un réseau de pédophilie franco-belge tandis que le fils était accusé d'avoir pris part et d'avoir filmé des orgies impliquant des enfants.

Le nom de Daniel Legrand, père et fils, étaient apparu dans une liste des personnes impliquées dans les abus sexuels selon les quatre enfants Delay : Chérif, 10 ans, Dimitri, 8 ans, Jonathan, 6 ans, et Dylan, 4 ans. Certains avaient reconnu plus tard ne pas connaître les deux hommes, mais les Legrand étaient aussi présentés comme des coupables par Myriam Badaoui. Laquelle s'était rétractée durant le procès de 2004 à la cours d'assises de Saint-Omer : "Rien n'est vrai, je suis une malade et une menteuse. J'ai menti parce que j'ai suivi les enfants". A l'issue du procès de neufs semaines, le père Legrand avait été acquitté mais son fils avait été condamné à trois ans de prison dont deux fermes. Daniel Legrand fils avait finalement été acquitté à son tour en appel à Paris en 2005 comme six autres accusés. L'affaire d'Outreau comptait alors treize personnes acquittées sur les dix-sept accusés du procès.

Un acquittement suivi d'un troisième procès

Daniel Legrand croyait cette douloureuse histoire derrière lui mais avait été rattrapé par l'affaire en 2015. Il était alors le seul à comparaître dans le troisième procès d'Outreau. Un procès ouvert face à la ténacité de l'association de protection de l'enfance Innocence en danger qui réclamait le jugement de l'homme acquitté pour des faits remontant à 1997 et 1999 lorsqu'il était mineur et qui n'avaient pas été traités en première instance ni en appel. L'homme avait de nouveau été acquitté mais avait été encore un peu plus abîmé par cette nouvelle bataille judiciaire. "Je n'en reviens pas que l'on me rejuge pour les mêmes faits, dix ans après avoir été acquitté", avait-il d'ailleurs lancé à l'ouverture du procès notait Slate.

Daniel Legrand, accusé de viol par les enfants victimes d'Outreau

Cité parmi les accusés en 2004 et 2005, Daniel Legrand était encore tenu responsable d'abus sexuels par les enfants victimes de l'affaire d'Outreau en 2015. Lors du troisième procès, les enfants du couple Badaoui-Delay - respectivement condamné à 15 ans et 20 ans de prison en 2004 - s'étaient exprimés à la barre face à l'homme qui avait était acquitté dix ans plus tôt. Et ils nourrissaient des espoirs de voir la justice faite à leurs yeux. "S'il est acquitté ou qu'il a du sursis, moi je pète un câble : c'est ma dernière cartouche", avait lâché Cherif Delay avant le verdict selon des propos rapportés à l'époque par Le Monde.

A la barre, trois enfants de la fratrie avaient maintenu les accusations contre Daniel Legrand et Jonathan Delay avait incriminé l'homme à la larme tatouée l'associant à des scènes de viols rappelait Le Point : "Je sais qu'il était là, je peux assurer qu'il était là, je ne suis pas là aujourd'hui devant vous pour mentir". Lors du procès, les déclarations des enfants Delay avaient été mises en parallèle de leurs auditions pendant lesquelles ils avaient également reconnu ne pas connaître le père ou le fil Legrand. La décision de 2015 avait posé le point final à l'affaire Outreau en statuant à nouveau l'innocence de Daniel Legrand. Dans les faits pourtant, les enfants Delay restent des victimes insatisfaites du jugement et l'homme acquitté est également sorti de cette affaire plus abîmé que jamais.

Les séquelles de l'affaire Outreau sur Daniel Legrand

L'affaire Outreau a "détruit" la vie de Daniel Legrand comme l'homme l'expliquait lui-même à Libération et Europe 1. La satisfaction d'être innocenté lors du procès en appel en 2005 avait rapidement laissé place à la réalité et aux séquelles de l'affaire judiciaire. A 24 ans, en 2005, après deux ans et demi de prison et privé de son rêve de devenir footballeur professionnel, l'homme était tombé dans la dépression jusqu'à plonger dans la drogue et se confronter un nouvelle fois à la justice pour détention de substances illicites. Avait alors suivi un traitement psychiatrique lourd et très handicapant dont les effets avaient été visibles lors du procès de 2015. Déjà Daniel Legrand expliquait à Europe 1 : "Je serai toujours une victime d'Outreau, cela me suivra jusqu'à la fin de ma vie". A l'issue du dernier procès l'homme âgé d'à peine 33 ans disait aussi : "Je n'arrive pas à me projeter dans l'avenir tellement je suis détruit".