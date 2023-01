Affaire Leslie et Kevin : ce que l'on sait vraiment de leur disparition

AFAIRE LESLIE KEVIN. Voilà deux mois que Leslie et son petit ami Kevin ont disparu. Alors que l'enquête patine, que sait-on à ce jour de leur disparition ?

L'affaire Leslie et Kevin n'avance pas. Le couple a disparu dans la nuit du vendredi 25 au samedi 26 novembre 2022, à Prahecq, non loin de Niort. Après deux mois sans donner de nouvelles, le couple n'a toujours pas donné signe de vie. Pourtant, le père de la jeune fille en est certain : " Leslie n'a pas pu disparaître volontairement, elle est peut-être séquestrée, retenue contre son gré, victime collatérale d'une situation qui lui échappe complètement… ", confie-t-il au Parisien, le 26 janvier 2023. Le quotidien régional a retracé le déroulé de leur dernière soirée passée ensemble avant de s'évaporer dans la nature.

En couple depuis moins d'un mois, les deux jeunes gens décident le vendredi 25 novembre au soir de passer la soirée chez Nicolas R., un ami de longue date du père de Kevin, Guy Trompat. Avant de se rendre chez lui, ils prennent tous deux l'apéritif chez Tom, voisin et ami du couple. Ils se rendent chez Nicolas sur les coups de 19 heures. Ils dégustent alors un bœuf bourguignon en compagnie de l'hôte des lieux et un autre invité. Ce dernier aurait quitté la maisonnée aux alentours de minuit. Leslie et Kevin partent quant à eux à 3 heures du matin.

Durant la soirée, la compagne du père de Kevin se serait rendue dans la maison de Nicolas afin d'apporter 5 000 euros en liquide à son beau-fils, sur demande de ce dernier. De soin côté, Leslie aurait laissé le petit groupe aux alentours de 19h30 pour faire un aller-retour express (retour sur les coups de 21h30) chez Jérémy, un homme de 30 ans devenu son ami et qui l'héberge.

Le couple disparaîtra après la soirée, vers 2h53, et n'arrivera jamais chez Tom, le voisin de Nicolas qui devait les héberger. Leslie n'a jamais répondu aux derniers SMS envoyés par Tom qui ont été laissés sans réponse, bien que le téléphone de la jeune femme ait borné à Niort le lendemain vers midi. Le 8 décembre dernier, des effets personnels du couple ont également été retrouvés, à savoir trois paires de chaussures, une trousse de toilette, une brosse à cheveux et des vêtements tachés de peinture ayant appartenu à la jeune femme.

Cinq jours auparavant, la famille de la jeune femme aurait signalé la disparition de Leslie. Une enquête est alors ouverte pour " disparition inquiétante " par le parquet de Niort. Finalement, une information judiciaire est ouverte plus tard avec le chef " d'arrestation, enlèvement, détention ou séquestration ". Depuis l'enquête patine et n'a donné lieu à aucune interpellation.