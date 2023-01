Eléna Cluyou : disparue à Brest, où en sont les recherches ?

Eléna Cluyou, une étudiante de 22 ans, a disparu dans la matinée du 29 janvier en sortant de boite de nuit à Brest. La police a lancé un appel à témoins et entamé les recherches pour retrouver la jeune femme.

Où est passée Eléna Cluyou ? C'est la question que se pose la famille de la jeune femme et la police depuis le dimanche 29 janvier 2023. La veille, l'étudiante de 22 ans passait la soirée avec des amis à la discothèque "The One", à Brest. Elle n'a plus donné signe de vie depuis son départ de la boite de nuit vers 5h30. Les amis présents à la fête rapportent ne pas avoir vu Elena aux abords de l'établissement nocturne malgré leurs recherches. La famille, sans nouvelle de la jeune femme, a décidé de signaler la disparition dimanche soir auprès du commissariat explique Le Télégramme.

Un appel à témoins lancé pour trouver Elena Cluyou

Face à cette disparition jugée inquiétante, la police a immédiatement lancé un appel à témoins ce lundi 30 janvier. Selon l'avis de recherche la jeune femme est décrite mince et mesurant 1,65 mètre, aux yeux marrons et aux longs cheveux châtains. Elle portait un haut kaki, une jupe en cuir et un manteau noir la dernière fois qu'elle a été vue près du quai Tabarly et celui de la marina du Château, à Brest. Toute les personnes susceptibles d'avoir des informations ou ayant aperçu Eléna Cluyou est invitée à contacter la police au 02 21 09 53 60.

Les recherches en cours à Brest

La police a commencé les recherches pour tenter de retrouver Eléna Cluyou. Plusieurs équipes ont été dépêchées dès le dimanche soir sur le lieu de la disparition pour recueillir les témoignages et accéder aux vidéos de surveillance de la boite de nuit. Les images sont en cours de visionnage et doivent permettre aux policiers d'en apprendre sur la direction prise par la jeune femme ou sur sa disparition.

La discothèque brestoise étant située sur les quais des équipes de plongeurs ont été mobilisés pour sonder les eaux de la rade de Brest. En plus des plongeurs, une brigade cynophile s'est également rendue sur place pour balisé tout le périmètre près de l'établissement jusqu'au port. A ce stade, les recherches n'ont encore rien donné.