Héléna Cluyou : l'étudiante retrouvée ? Des fouilles et plusieurs pistes

Héléna Cluyou, disparue depuis le 29 janvier à Brest, n'a toujours pas été retrouvée. Ce jeudi 9 février, les enquêteurs organisent des fouilles pour retrouver la jeune femme, tandis que le principal suspect hospitalisé n'a toujours pas pas être interrogé.

Nouvelle étape dans l'enquête sur la disparition d'Héléna Cluyou. Ce jeudi 9 février, la police judiciaire de Brest en charge du dossier entame des fouilles pour retrouver la jeune femme de 21 ans disparue depuis le 29 janvier, au petit matin, après une soirée en boîte de nuit. Les enquêteurs ont d'abord orienté les recherches au sud de la rade de Brest, sur le secteur de Rosnoën, d'après les informations du Parisien. Une zone délimitée après l'examen des déplacements de l'étudiante infirmière et du principal suspect mis en parallèle avec l'endroit où la voiture du mis en cause a été retrouvée brûlée, une semaine après la disparition d'Héléna Cluyou.

Si les premières fouilles ne donnent rien, les policiers ont déjà prévu d'étendre les recherches à d'autres lieux. Malgré le début des fouilles, les investigations sur la jeune étudiante sont compliquées par l'impossibilité d'interroger le principal suspect dans l'affaire. L'homme de 36 ans, identifié le samedi 4 février grâce aux témoignages de deux de ses proches, n'a pas pu être interrogé par les policiers en raison de son état de santé : le suspect a fait une double tentative de suicide et est hospitalisé en réanimation. Dans la soirée du 8 février, les médecins jugeaient l'état de l'homme stable malgré un pronostic vital toujours engagé. Avant d'atteindre à ses jours l'homme aurait avoué "une bêtise", évoquant "l'affaire dont tout le monde parle à Brest."

Les policiers poursuivent plusieurs pistes pour expliquer la disparition d'Héléna Cluyou mais toutes ont à voir avec le principale suspect. Les pistes de l'enlèvement et celle de l'accident de voiture sont notamment envisagée, toutes deux renforcées par la découverte de la voiture du suspect retrouvée calcinée. "Nous attendons d'avoir un scénario plus précis. On est encore loin des éclaircissements que tout le monde attend et il faut garder une maîtrise avant de tirer une quelconque conclusion", a prévenu le procureur Camille Mansioni.

Que sait-on de la disparition d'Héléna Cluyou à Brest ?

Eléna Cluyou, une étudiante de 21 ans, a disparu au petit matin du dimanche 29 janvier 2023. La jeune femme qui faisait la fête avec un groupe d'amis a quitté la discothèque "The One" à Brest vers 5h20 du matin et n'a plus donné signe de vie depuis selon Le Télégramme. Selon les derniers éléments, l'étudiante infirmière était seule au moment de quitter l'établissement nocturne, n'ayant pas voulu rentrer avec son amie plus tôt dans la soirée. Mais devant la boîte de nuit, Helena Cluyou a échangé quelques mots avec un autre étudiant contacté par Le Figaro. "J'étais sur le banc tout seul et je l'ai vue arriver vers moi. Elle est venue s'asseoir à côté de moi. J'étais surpris, j'ai trouvé ça bizarre", relate le jeune homme qui précise que l'étudiante disparue "était alcoolisée mais elle n'était pas non plus ivre. Elle ne tanguait pas".

Selon le récit du jeune Breton, Héléna l'a questionné sur sa manière de rentrer avant de lui demandé d'emprunter son téléphone pour appeler l'amie avec qui elle devait initialement rentrer. La jeune femme n'avait plus de batterie sur son propre portable. Ne se souvenant plus de numéro, c'est via le réseau Instagram que l'étudiante infirmière a tenté de joindre sa proche à 6h02 et à nouveau à 6h04, à l'initiative du jeune homme. Sans réponse de son amie et après un temps d'attente, Héléna s'est éloignée à pied en direction du quartier Kerbonne, où vit avec sa grand-mère.

La dernière trace d'Héléna Cluyou après cet échange est une image de vidéosurveillance prise à 6h42 dans le quartier de Recouvrance, à l'ouest de Brest, près de l'arrêt de tramway Mac Orlan. La jeune femme apparait seule avec son manteau à seulement une dizaine de minutes à pied de chez sa grand-mère. Le reste du trajet de l'étudiante est encore un mystère.

Que donnent les recherches de la police ?

La police a commencé les recherches dès le signalement de la disparition, soit dans la soirée du dimanche 29 janvier, pour tenter de retrouver Héléna Cluyou. Plusieurs équipes ont été dépêchées sur le lieu de la disparition afin de recueillir les témoignages et d'accéder aux vidéos de surveillance de la boite de nuit. Les images de vidéosurveillance de la ville ont permis de retrouver une dernière trace de la jeune femme de 21, près de l'arrêt de tramway Marc Orlan situé à quelques minutes du domicile où elle vit avec sa grand-mère.

La brigade cynophile mobilisée pour les recherches a bien retrouvé la trace olfactive de la jeune femme mais les chiens des enquêteurs ont perdu cette trace au niveau de la place Prat-Lédan. A ce stade, Héléna Cluyou n'a toujours pas été retrouvée.

Qui est le suspect ?

Dimanche 5 février 2023, Camille Miansoni, procureur de la République de Brest, a annoncé qu'un "suspect a été identifié", sans en donner l'identité. Il a expliqué qu'un couple, résidant dans la région de Tours, s'est présenté pour évoquer les propos de leur frère et beau-frère mais également principal suspect dans l'affaire, lequel leur a parlé d'une "bêtise", d'un "accident". À quel sujet ? "Tu n'as qu'à voir ce dont on parle à Brest depuis cinq jours", aurait-il ajouté, a annoncé le procureur. L'individu en question travaille dans la restauration a poursuivi le magistrat et a tenté de se donner la mort à deux reprises ces derniers jours, d'abord en ingurgitant des médicaments, puis en tentant de s'étouffer avec un sac plastique sur la tête.

Selon Le Parisien, le suspect est âgé de 36 ans, simplement connu pour des affaires de vol. Il était "instable, sans limites lorsqu'il faisait la fête mais non violent" explique une ex-petite amie. Passé par la Légion étrangère avant d'intégrer le monde de la cuisine, il travaille dans un restaurant qu'Héléna Cluyou et ses amie avaient déjà fréquenté. Selon les informations de BFMTV, le groupe d'étudiante aurait d'ailleurs dîner dans cet établissement avant de passer la soirée en boîte de nuit.

Mardi 7 février, Le Parisien a révélé qu'une nouvelle perquisition avait eu lieu dans la matinée au domicile du principal suspect. D'après le quotidien de la capitale, de nombreux objets, ainsi que des vêtements auraient été saisis par les enquêteurs. Objectif ? Retrouver d'éventuelles traces d'ADN d'Héléna Cluyou, mais aussi de potentielles traces de sang du principal suspect.